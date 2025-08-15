"윤무부, 새와 더 가까이 지내려 하늘나라로 가셨다"

큰사진보기 ▲'새 박사' 고 윤무부 교수. ⓒ 최종수 관련사진보기

"조류학자는 많으나 우리나라는 물론 세계적으로 새를 일반사람들한테 알리고 대중화하는 데 큰 역할을 하신 분이다. 새를 엄청 사랑하시더니 하늘을 나는 새와 더 가까이 지내기 위해 하늘나라로 가신 것 같다."

"주남저수지에 오시면 늘 뵙고 안내를 하면서 많은 이야기를 나누었다. 대학원 시절인 1967년 여름 국립수목원(옛 광릉수목원)에 탐조여행을 갔다가 폭우에 휩쓸려 구사일생으로 살아났던 이야기를 해주신 게 기억난다. 텐트가 한강으로 떠내려가는 상황이었는데 살아나셨다. 그때는 회상하면서 새한테 착한 일을 해서 살아났던 것 같다고 말씀을 하셨다."

큰사진보기 ▲고 윤무부 교수가 2006년 11월 박완수 당시 창원시장(현 경남도지사)로부터 ‘제1회 주남철새 탐조축제 홍보대사’ 위촉장을 받았다. ⓒ 최종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 윤무부 교수와 최종수 생태사진작가(왼쪽). ⓒ 최종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲2006년 고 윤무부 교수가 ‘제1회 주남철새 탐조축제 홍보대사’로 주남저수지에서 탐조객들을 대상으로 설명하고 있다. ⓒ 최종수 관련사진보기

80년을 맞은 광복절 날 새벽에 눈을 감은 '새 박사' 윤무부 경희대 명예교수(생물학)에 대해, 최종수 생태사진작가 겸 주남환경학교 교장이 이같이 추모했다. 향년 84세인 고인은 15일 0시 1분경 경희의료원에서 세상을 떠났다.윤 교수는 2006년 뇌경색으로 쓰러져 재활에 성공했지만 올해 6월 재발해 투병생활을 해왔다. 거제에서 태어났던 고인은 경희대 생물학과와 대학원을 나왔고, 1979~2006년 사이 경희대에서 강의했다.고인은 여러 방송에 출연해 새를 알렸고, 1980~1990년대에는 텔레비전 광고 모델이 되기도 했다. 그는 <한국의 새>, <한국의 자연탐험>, <개굴개굴 자연관찰> 등 저서를 펴냈고, 문화체육부 문화재전문위원에 이어 2001년에는 유엔 평화홍보대사를 지냈다.윤무부 교수는 경남 창원과 인연이 깊다. '철새 도래지'인 주남저수지 때문이다. 고인은 2006년 11월 '제1회 주남철새 탐조축제 홍보대사'에 위촉되기도 했다. 그해 12월 23~31일 주남저수지에서 열린 탐조축제 때 참조객들을 대상으로 철새 현장 설명회를 열기도 했다.박완수 경남도지사가 당시 창원시장으로 있을 때였다. 윤 교수가 철새탐조축제 홍보대사로 위촉될 수 있도록 연결했던 사람이 최종수 사진작가다. 최 사진작가는 주남저수지 인근에 살면서 평생 새 사진을 카메라에 담아오고 있다.경남대 생물학과를 나온 최 사진작가는 "고인께서는 함규황 교수(경남대)와 경희대 동기셨다. 제가 대학 다닐 때부터 주남저수지에 오신 윤 교수를 알게 됐다"라며 "첫 주남철새축제를 앞두고 윤 교수를 홍보대사로 위촉했다. 이후 3년 동안 주남저수지를 다녀가셨다. 주남철새축제가 자리 잡고 널리 알려지게 되는데 윤 교수께서 역할을 하셨다"라고 기억했다.고인은 뇌졸중으로 쓰러진 뒤에도 최종수 사진작가와 자주 연락했다. 최 사진작가는 "자주 전화를 해주셨고 저도 연락을 드렸다. 어떨 때는 한 주에 서너 차례 통화를 하기도 했다"라며 "제가 새 관련 영상을 만들어 보내 드리면 조언을 해주시기도 하셨다"라고 말했다.윤 교수가 창원 주남저수지를 마지막으로 찾았던 때가 2024년 1월 24일이었다. 최 사진작가는 "그날 전동휠체어를 타고 창원중앙역에 오셨다는 연락을 받고 차량을 보내서 모셨던 적이 있다"라며 "그때가 주남저수지를 마지막으로 보고 가신 길이었다"라고 술회했다.최종수 사진작가는 "우리나라에 조류학자가 많다. 그 중에서 일반인들이 새에 관심을 가지도록 한 유일한 학자가 윤무부 교수일 것이다. 우리나라는 물론 세계적으로 새 관찰 인구가 늘어나도록 하고, 새를 대중화하는 데 큰 역할을 하셨다"라고 말했다.그는 이날 <오마이뉴스>에 보내온 추모사를 통해 "주남철새축제의 홍보대사로서, 누구보다 열정적으로 철새와 자연의 가치를 알리시던 모습이 아직도 눈에 선하다"라며 "지난 겨울, 주남저수지에서 함께 촬영을 하며 나눈 따뜻한 말씀, 그리고 다큐멘터리 촬영에서 저에 대한 인터뷰로 들려주신 격려의 말들은 제 가슴에 깊이 남아 있다"라고 말했다.그는 "윤무부 교수는 단순히 조류학자가 아니라, 사람들에게 새의 울음과 날갯짓 속에 담긴 생명의 신비를 일깨워 주신 분이었다. 학문적 업적은 물론, 대중에게 새를 향한 사랑과 존중을 전하신 그 마음은 세대를 넘어 이어질 것"이라고 했다.최종수 사진작가는 "이제 교수님은 우리 곁을 떠나셨지만, 하늘을 나는 모든 새들의 모습 속에, 그리고 주남의 푸른 하늘과 물빛 속에 여전히 살아계실 것"이라며 "영원한 새박사, 윤무부 교수님의 명복을 빌며 영원히 기억하겠다"라고 했다.고인의 빈소는 경희의료원 장례식장 203호에 마련됐다.