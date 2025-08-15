일본 제국의 심장을 겨눈 안중근과 동양평화론

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2025.8.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"코리아 우라!"

"나는 대한의군 참모중장 안중근이다."

"나는 동양 평화를 위해 쏘았다"

"나는 이토 개인의 원한으로 쏜 것이 아니다. 그는 동양 평화를 깨뜨린 원흉이자 조선의 국권을 빼앗은 주범이다."

큰사진보기 ▲안중근 의사. ⓒ 국가기록원 e-영상역사관 관련사진보기

1945년 8월 15일 정오, 라디오 전파를 타고 일본 천황의 항복 선언이 울려 퍼졌다. 한반도의 사람들은 거리로 뛰쳐나와 서로의 손을 맞잡았다. "해방이다!"라는 외침이 골목마다 번졌다. 그러나 그날의 환희는 어느 독립기념관장의 말처럼 하루아침에 떨어진 '선물'이 아니었다.광복은 두 가지 힘이 만나 이루어진 결과였다. 하나는 미·영·중·소 연합군이 이끈 태평양전쟁의 종결이라는 국제질서의 격변이었고, 다른 하나는 수십 년간 이어진 우리 민족의 저항정신과 독립의지였다.이 두 축을 잇는 상징적인 사건이 있다. 1909년 10월 26일, 러시아령 하얼빈역에서 울린 세 발의 총성. 총구를 쥔 이는 스물아홉의 청년, 안중근 의사였다. 그는 단순히 한 인물을 제거한 것이 아니라, 동아시아 평화를 위협하던 일본 제국주의의 심장을 겨눴다. 115년 전 그날의 총성과, 80년 전 광복의 함성은 지금 우리에게 무엇을 말하고 있을까.1909년 가을, 하얼빈은 일본과 러시아의 세력권이 교차하는 전략적 요충지였다. 러일전쟁 이후 일본은 만주와 조선을 발판으로 대륙 진출을 본격화했고, 그 중심에는 초대 총리이자 통감부 초대 통감, 그리고 대한제국 병합의 설계자인 이토 히로부미가 있었다.10월 26일 오전, 이토를 태운 특별열차가 하얼빈역에 도착했다. 러시아 제국의 고위 인사와 일본 관리들이 플랫폼에서 그를 맞았다. 그 순간, 군중 속에서 한 청년이 앞으로 나섰다. 오른손에는 브라우닝 권총이 들려 있었다.세 발의 총성이 연이어 울렸다. 첫 발은 이토의 가슴, 두 번째는 복부, 세 번째는 어깨를 꿰뚫었다. 이토는 피를 흘리며 쓰러졌고, 현장은 아수라장이 됐다.청년은 도망치지 않았다. 그는 일본 헌병에게 체포되면서 또렷하게 말했다.이 한마디는 곧 국제사회로 퍼져나갔다. 당시 해외 언론들도 하얼빈 의거 소식을 전하며 국제적 관심을 보였다.체포 후 뤼순 감옥에 수감된 안중근은 재판에서 범행 동기를 명확히 밝혔다.하얼빈 의거 직후 재판정에 선 안중근 의사는 이토 히로부미를 겨냥해 조목조목 죄목을 읽어 내려갔다.첫머리는 명성황후 시해였다. 그는 이어 1905년 을사늑약으로 대한제국 외교권을 강탈하고, 1907년 정미7조약을 강제로 체결해 국방을 무력화했다고 지적했다. 고종 황제를 강제 퇴위시키고, 군대를 해산해 자위 능력을 박탈한 일도 죄목에 올렸다. 무고한 양민과 의병을 학살하고, 한국인의 정치적 권리를 빼앗았으며, 교과서를 폐기하고 신문 구독을 금지한 것도 언급했다.제일은행권 발행과 화폐 개혁, 300만 파운드 국채를 몰래 조달해 한국민을 경제적으로 옭아맨 행위도 빠지지 않았다. 그는 이토가 만주 침략과 대륙 침탈을 꾀하며 동양 평화를 교란했고, 보호정책을 가장해 불리한 통치를 펼쳤으며, 고메이 천황을 살해하고, 한국이 무사태평한 것처럼 세계를 속였다고 단언했다.안중근 의사가 열거한 15가지 죄목은 제국주의의 민낯을 그대로 드러낸 고발장이었다.안중근은 일본이 서구 열강의 침탈을 막는 '수호자'가 될 수 있었음에도, 오히려 제국주의 경쟁에 가담했다고 비판했다. 그의 총성은 민족주의적 복수를 넘어, 국제 정의와 지역 평화의 회복이라는 메시지를 담고 있었다.뤼순 감옥의 차가운 벽 안에서, 안중근은 '동양평화론'을 집필하기 시작했다. 그의 구상은 놀라울 정도로 체계적이었다.조선·중국·일본이 공동으로 군을 조직해 외세 침략에 대응한다는 공동군대, 무역 확대와 경제 협력을 위한 금융 기구를 설립한다는 공동은행, 정치·외교 갈등을 무력 대신 대화로 해결하는 제도적 장치인 공동의회.이 구상은 오늘날로 치면 동북아 다자안보체제와 경제공동체의 원형에 가깝다. 그러나 '동양평화론'은 끝내 완성되지 못했다. 사형 집행 며칠 전, 원고는 미완으로 남았다.안중근은 1897년 황해도에서 세례를 받고 세례명 '토마스(Thomas)'를 얻었다. 그는 "의로운 일을 위해 목숨을 바치는 것이야말로 하느님의 뜻"이라고 믿었다.사형 전날 그는 고해성사와 성체성사를 받았다. 야사에 따르면 일본 간수에게 "당신 나라와 내 나라가 함께 평화를 이루길 바란다"는 말을 남겼다고도 전해진다. '원수를 사랑하라'는 성경 구절을 실천한 셈이다.1910년 8월 29일, 한일합병조약이 강제로 체결됐다. 그러나 하얼빈의 총성은 국경을 넘어 울려 퍼졌다.국내에서는 의거의 정신이 여러 형태의 저항으로 이어졌다. 1919년 3월 1일, 서울과 전국 각지에서 울려 퍼진 3·1만세운동은 독립의지를 세계에 알린 대규모 민중봉기였다. 같은 해 2월 8일, 일본 유학 중이던 조선 청년들은 도쿄에서 2·8독립선언을 발표하고 "조선은 자주민족"임을 선언했다. 이는 귀국한 학생들과 국내 지도자들에게 영향을 주어 3·1운동의 도화선이 됐다.안중근의 의거가 가져온 울림은 아시아 전역의 독립운동 물결 속에서도 확인된다. 중국에서는 1911년 신해혁명이 일어나 청 왕조를 무너뜨리고 중화민국이 수립됐다. 1919년에는 5·4운동이 전국적으로 확산되며 반제국주의·민족자결의 열망을 드높였다. 인도에서는 간디가 비폭력·불복종 운동을 전개하며 영국 식민 지배에 맞섰다. 베트남에서는 판보이쩌우와 호찌민을 중심으로 프랑스 식민 지배에 맞선 독립운동이 이어졌고, 태국(시암)에서는 절대왕정 폐지와 입헌혁명을 통해 자주권을 지켜내며 서구 열강의 식민지화를 피했다.하얼빈의 총성은 비록 조선의 독립을 당장 가져오지 못했지만, 동양 민중에게 제국주의에 맞설 수 있다는 자신감과 투쟁의 모델을 제시했다. 이러한 정신적 유산은 국경과 시대를 넘어 이어졌다.광복은 연합군 승리라는 외부 요인과 독립운동이라는 내부 요인이 만난 결과였다. 히로시마·나가사키 원폭 투하, 소련의 대일 선전포고, 포츠담선언 수락이라는 국제적 조건이 있었지만, 임시정부의 외교, 무장투쟁, 국내 민중운동이 없었다면 해방된 조선의 주체성은 보장되지 않았다.1953년 체결된 한미상호방위조약은 6·25전쟁에서의 연합전투를 토대로 했고, 전후 미국 원조와 시장 개방은 한국 경제 회복에 큰 기여를 했다. 이 과정에서 '혈맹'이라는 표현이 생겼다.그러나 안보·경제의 한 축이 미국이라면, 또 다른 축에서는 중국·러시아와의 관계 개선이 필요하다. 경제·에너지·환경·북핵 문제까지 이어지는 광범위한 의제에서 이들과의 전략적 소통은 필수적이다. 균형 있는 외교가 있어야 한반도 평화 구상이 현실에서 작동할 수 있다.안중근이 구상했던 공동군대·공동의회·공동은행은 21세기에도 여전히 유효하다. 오늘날 한반도는 단순한 지역 분쟁지가 아니라, 미·중·러·일은 물론, 미국과 유럽, 동남아시아를 잇는 국제 전략의 요충지다.한반도의 평화는 남북한만의 문제가 아니다. 미·중 경쟁, 러시아의 지정학적 행보, 일본의 군사정책 변화, 동남아 해양 분쟁까지 복합적으로 얽혀 있다. 여기에 우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 분쟁 등 세계 곳곳의 무력 충돌과 중국·대만 간 군사적 긴장 고조가 이어지고 있다. 특히 중국의 대만 무력통일 시도는 명백한 침략 야욕이며, 국제법과 인류 보편의 양심에 반한다.이런 시대에 한반도는 '작지만 큰 나라'로서 다음과 같은 역할을 수행해야 한다.첫째, 남북 화해와 신뢰 구축을 통해 군사적 긴장을 완화하고, 인도적 교류를 꾸준히 이어가야 한다. 둘째, 미·중·러·일과의 균형외교를 통해 어느 한쪽에도 종속되지 않는 전략적 자율성을 확보해야 한다. 셋째, 아세안·EU·아프리카연합 등과 평화·인권 의제를 공유하는 다자평화네트워크에 적극 참여해야 한다. 마지막으로, 전쟁 반대 외교 캠페인을 통해 우크라이나·팔레스타인 등 분쟁 종식을 국제사회에 강력히 촉구해야 한다.안중근의 '동양평화론'에는 '문화'라는 단어가 직접적으로 등장하지 않는다. 그러나 교육과 인적 교류 구상이 담겨 있어, 문화적 확장 가능성을 충분히 품고 있었다.실제로 일제강점기에도 독립운동의 불씨는 문학, 음악, 교육, 언론 속에서 꺼지지 않았다. 윤동주의 시는 일본어 강요 속에서도 조선어의 혼을 지켰고, 임시정부가 만든 '한인 애국가'는 전선을 넘어 울려 퍼졌다. 문화는 총 대신 펜을, 폭력 대신 노래를 통해 민족의 정신을 지켜냈다.21세기 대한민국의 문화는 그 영향력을 더 확장했다. 최근 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬헌터스>의 사운드트랙이 빌보드 차트를 강타했고, 블랙핑크는 바르셀로나 올림픽 스타디움을 가득 메우며 전 세계 2억 2천만 명 이상의 팬덤을 연결했다.이러한 문화의 힘은 단순한 인기나 유행을 넘어선다. 상대를 굴복시키는 대신, 함께하고 싶게 만드는 매력으로 평화를 뒷받침한다. 케이팝, 한국 영화, 드라마, 한식은 국경과 언어의 장벽을 넘어 한국에 대한 호감과 신뢰를 만든다. 이는 외교·경제 협력의 심리적 기반이 된다.김구 선생 역시 '국가의 품격'을 강조했다. "내가 원하는 우리나라의 모습은 힘이 아니라 문화의 힘을 가진 나라"라는 그의 말은, 총성보다 오래 가는 힘이 무엇인지 분명히 보여준다. 안중근이 꿈꾼 동양평화론의 교육·교류 구상과 김구의 문화관은, 100년이 지난 지금도 한반도가 나아가야 할 방향을 말해주고 있다.1909년 하얼빈의 총성은 제국주의 심장을 겨냥했고, 1945년의 광복은 준비된 민족이 기회를 붙잡아 만든 기적이었다. 80년이 지난 오늘, 우리는 다시금 평화의 기로에 서 있다.한반도의 평화는 세계 평화와 직결된다. 남·북·중·미·러·일은 물론, 유럽과 동남아, 아프리카, 남미까지 모든 나라가 함께 전쟁 없는 세상을 만들기 위해 힘을 모아야 한다. 총성이 멈춘 자리에 문화와 대화가 자리 잡고, 총칼 대신 악수와 계약서가 오가는 세상을 만들어야 한다.우크라이나와 가자지구에서 들려오는 폭음, 대만 해협의 긴장감은 아직 세계가 완전한 평화를 이루지 못했음을 보여준다. 그러나 역사는 분명히 말한다. 평화는 가능하며, 그것은 의지와 선택의 결과다.안중근이 꿈꾼 동양평화는 더 이상 '동양'만의 과제가 아니다. 오늘날 그것은 지구 전체의 과제다. 그리고 그 시작점은, 한반도에서 세계로 뻗어나가는 우리의 평화 의지다.