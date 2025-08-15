네, 대통령 말처럼 '복지 신청주의'는 매우 잔인한 제도입니다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 나라재정 절약 간담회에서 조세재정연구원 장우현 연구위원의 설명을 듣고 있다. 2025.8.13 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

용인 원삼면에 사는 절친 시각장애인이 있다. 그는 장애인 연금 대상자였음에도 5년간 단 한 푼의 연금도 받지 못했다. 장애인 등록도 마치고 복지카드까지 받았으나 연금을 받지 못한 이유는 단 하나. 주민센터에 장애인 연금을 '신청'하지 않았기 때문이었다.알고 보니 관할 주민센터에선 장애인이 거주 중인 사실도 몰랐다고 한다. 기자가 알려준 끝에야 지인은 장애인 연금을 신청했고 그제야 각종 복지 서비스를 안내받을 수 있었다. 이게 2017년도의 일이다. 주민센터와 관할 내 공무원들이 진즉 확인했어야 할 복지 대상자였는데도 신청주의라는 제도에 막혀 혜택을 받지 못한, 참으로 안타깝고도 이해하기 어려운 일이었다.기자도 '복지 신청주의'로 혜택을 제대로 받지 못한 경험이 있다. 건강보험공단에서 지급하는 재난적 의료비는 기초생활보장 수급자나 생계가 어려운 차상위 계층 등이 비급여 의료비로 80만 원 이상을 지출한 경우 80%를 대상자에게 환급하는 제도다.해당 제도가 시행된 건 지난 2018년부터였는데 기자는 이 제도를 2023년에야 그것도 의료 관련 유튜브 영상을 통해서야 알 수 있었다. 그때부터 부랴부랴 건강보험공단에 전화해 의료비 환급에 나섰는데 떼야 할 서류가 하나둘이 아니었다. 진단서, 입퇴원 확인서, 세부 내역서, 계산서 등...이를 위해 기자는 그간 방문했던 병원을 일일이 돌아다녀야만 했다. 구로구와 목동에 위치한 대학병원부터 신림동에 있는 병원 그리고 집 앞 의원 등을 종일 돌아다니며 서류를 떼어 건강보험공단에 찾아가니 서류가 자그마치 A4 500장 분량이었다.이게 끝이 아니었다. 이젠 재난적 의료비를 담당하는 공단 직원과 마주 앉아 서류 하나하나를 꼼꼼히 확인했다. 병원 실수로 서류가 빠지거나 오기입된 경우에는 다시 병원을 찾아가야만 했다. 3일간 서류를 보충한 끝에야 겨우 환급 절차를 마무리 지을 수 있었다.비장애인들도 많은 절차 끝에야 간신히 할 수 있는 일을 거동이 불편한 어르신들이나 중증 장애인이 하기엔 사실상 불가능에 가까운 일이었다. 기자도 병원 도우미와 활동보조사의 도움이 없었다면 할 수 없었을 것이었다. 특히나 서류를 일일이 확인하지 못해 답답한 마음이 컸다. 정말 힘들고도 고된 일이었다.영등포에 사는 시각 장애인 부부 지인도 뒤늦게나마 재난적 의료비 지원 제도를 알게 된 경우였다. 부부는 자녀 치료와 응급실 이용으로 병원비가 500만 원 넘게 나온 상황이었다. 하지만 이들은 재난적 의료비 지원을 받을 수 없었다. 이미 1년이라는 신청 기간이 지났기 때문이었다. 또 다른 시각장애인 부부는 이 제도를 알았는데도 "신청 절차가 복잡해 신청할 엄두조차 내지 못한다"고 기자에게 하소연하며 신청을 포기하기도 했다.복지 혜택을 신청하지 않으면 대상자인데도 받지 못하고 그 돈은 정부 재정으로 돌아가는 것이 우리 복지 제도의 현실이다. 반면 정부가 받아내야 할 돈은 첨단 전산망을 통해 한 명의 오차도 없이 철저하게 받아내고야 만다. 형평성에도 맞지 않을 뿐만 아니라 공무원들의 행정력, 신청자들의 시간과 돈까지 낭비하는 제도라는 생각이 들지 않을 수 없다. 이미 건강보험공단에 의료 관련 전산이 기록돼 있을 텐데 굳이 신청자들이 일일이 진료받은 병원을 방문해 관련 서류를 뗄 필요가 없기 때문이다.이같은 복지 신청주의 문제점에 이재명 대통령도 공감의 목소리를 냈다. 이 대통령은 지난 13일 용산 대통령실에서 '나라재정 절약 간담회'를 열며 "신청주의는 매우 잔인한 제도가 아니냐"며 "신청을 안 했다고 (지원금을) 안 주니까 지원을 못 받아서 (사람이) 죽고 그런 것"이라고 꼬집기도 했다. 반면 관련 부처 공무원의 답변은 여전히 '복지 신청주의'를 유지하려는 모습으로 보여 아쉬움을 남겼다.당장 재난적 의료비 제도만 해도 중증 장애인과 어르신들이 많은 대상자일텐데 이들이 A4 500장이 넘는 서류를 제출해야만 혜택을 받을 수 있다는 것은 제도 취지에 부합하지 않는다. 신청주의라는 명목 아래 까다로운 절차를 만들어 돈을 주지 않으려고 하는 악법 중 악법인 것이다.이재명 정부가 해야 할 일은 각종 복지혜택을 신청이 아닌 자동 지급식으로 바꾸어 행정력을 낭비하지 않으면서 혜택을 온전히 대상자들에게 제공해 복지 사각지대를 해소하는 일이어야 한다. 이것이 법에 가로막혀 있다면 이 대통령이 지적했듯 입법을 통해 해결해야 하고, 관행의 문제라면 행정 처리의 관점에서 복지 제도를 다루는 것이 아니라 대상자의 관점으로 바꿔 운용할 수 있도록 인식 개선을 해야 한다.