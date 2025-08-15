[창원] "의열단 단원 배중세 선생 헌신, 잊지 않겠다"

큰사진보기 ▲15일 광복절을 맞아 상남단정공원에서 열린 ‘제23회 배중세 애국지사 추념식’ ⓒ 창원시청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲15일 광복절을 맞아 상남단정공원에서 열린 ‘제23회 배중세 애국지사 추념식’ ⓒ 창원시청 관련사진보기

광복 80년을 맞아 시민들이 의열단 단원으로 조선총독부 폭파 계획을 추진하다 체포돼 옥고를 치렀던 단정(丹丁) 배중세(1893~1944) 선생을 기렸다.창원시가 15일 광복절을 맞아 상남단정공원에서 '제23회 배중세 애국지사 추념식'을 거행한 것이다.단정 선생은 창원군 상남면 토월리 출신으로, 의열단 단원으로 조선총독부 폭파 계획을 추진하다 체포돼 옥고를 치렀고, 석방 후에도 독립운동 자금 조달 등 활발한 독립운동을 펼치다 1944년 1월 23일 대구형무소에서 일제의 고문으로 순국했다.정부는 1990년 건국훈장 애국장을 추서했다. 상남단정공원은 이전에 '상남공원'이었다가 2021년 한은정 창원시의원이 창원시의회 5분자유발언에서 배중세 선생의 아호를 딴 이름으로 부르자고 제안해 지금의 명칭으로 바뀌었다.추념식은 창원문화원 주관으로 장금용 창원시장 권한대행, 허성무 국회의원을 비롯해 200여 명이 참석해, 국민의례와 헌화‧분향, 배중세 지사 연보 낭독, 백일장 공모전 시상, 수상자 낭독 등 순으로 진행됐다.장금용 시장권한대행은 추념사에서 "광복 80주년의 의미를 되새기며, 배중세 지사의 숭고한 애국정신을 계승하고 순국선열들의 희생과 헌신을 잊지 않겠다"며, "후손들에게 올바른 역사 인식을 심어줄 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.장금용 시장권한대행은 항일독립 운동가인 주기철 목사의 숭고한 정신을 기리기 위해 주기철 목사 기념관을 찾았다.주기철 목사(1897~1944)는 일제강점기 신사참배 강요에 맞서 신앙과 민족의 자유를 지키고자 교계와 신도들을 결집, 신사참배 반대운동을 이끌었고, 정부로부터 1963년 건국훈장 대통령 표창을 받았다.장금용 시장권한대행은 기념관 전시를 관람하고 관계자와 간담회를 갖고 의견을 나누며, "주기철 목사의 희생과 헌신은 오늘의 대한민국을 있게 한 초석"이라며 "나라를 위해 헌신한 분들에 대한 예우를 강화하고 보훈 선양 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.상남단정공원을 찾아 배중세 지사 순국기념비에 헌화·분향한 허성무 의원은 "독립은 과거의 사건이 아니라 오늘도 이어가는 과제"라며 "선열들의 피와 희생으로 되찾은 나라를 더 평등하고 민주적인 대한민국으로 발전시키는 것이 현세대의 책무"라고 밝혔다.지난 13일 영화 <독립전쟁, 끝나지 않은 전쟁을>을 관람했다고 한 허 의원은 "이름 없이 사라진 독립군들의 헌신을 기억하고, 정의와 평화, 인권의 가치를 지키는 나라를 만드는 것이 진정한 광복"이라고 강조했다.이어 "광복 80년이 지난 오늘, 과거를 기억하고 현재를 성찰하며 미래 세대에 당당히 물려줄 대한민국을 건설해야 한다"며 "분단과 불평등, 민주주의를 위협하는 그늘을 걷어내고 국민 모두가 자유와 존엄을 누리는 나라를 만드는 것이 독립정신의 완성"이라고 덧붙였다.