광복 80년, 박완수 지사 "애국지사 예우는 우리 책임"

큰사진보기 ▲15일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘제80주년 광복절 경축식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 광복 80년을 맞아 "순국선열과 애국지사의 고귀한 희생을 기억하고, 그분들의 후손이 자긍심을 느낄 수 있도록 제대로 예우하는 것이 오늘을 살아가는 우리의 책임이다"라고 강조했다.박 도지사는 15일 창원컨벤션센터에서 열린 '제80주년 광복절 경축식'에서 이같이 밝혔다. 경축식은 독립유공자 유가족, 보훈단체장 등 500여 명이 참석한 가운데, '한줄기 빛, 여든 해의 응답'이라는 구호로, 추모의 시간과 기념사, 표창 전수, 공연, 만세삼창의 순서로 진행됐다.박 지사는 기념사에서 "순국선열 한 분 한 분의 숭고한 희생정신에 깊은 경의를 표하며, 그분들이 지켜낸 자유와 평화에 감사드린다"며 "우리 도정은 도민의 삶을 실질적으로 개선하는 경남형 복지 체계와 함께, 유공자와 후손이 자긍심을 느낄 수 있도록 더욱 촘촘한 보훈정책을 추진하겠다"고 밝혔다.지방자치단체 최초로 미서훈 독립운동가를 발굴하고 있다고 한 박 지사는 "이번 경축식에는 해군사관학교를 비롯해 도내 전군이 참여해 행사의 품격과 의미를 더했다"며, "경남은 식민지배 저항정신과 산업화·민주화의 저력을 이어온 중심지로서, 과거와 현재를 잇는 가교가 되겠다"고 밝혔다.행사에서는 고(故) 이용택 선생과 고(故) 이장우 선생에게 건국훈장이 추서됐다. 이용택 선생은 1932년 신사회 재건운동을 위한 화신상점 내 점원회를 조직하다 투옥되는 고초를 겪었고, 이장우 선생은 1940년 일본 도쿄에서 독립운동 단체 결성을 준비하던 중 일제에 의해 붙잡혀 옥고를 치렀다. 훈장은 각각 선생의 후손인 이영준, 이영찬 씨에게 전달됐다.또 광복회 이태범·백태기씨, 밀양의열기념관 이준설 학예연구사가 독립운동 선양과 유공자 예우 공로로 경남도지사표창을 받았다.경축식은 광복절 노래 제창과 청년들의 만세삼창으로 마무리됐다.