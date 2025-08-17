빵집 앞 벤치에서 흡연, 그건 아니잖아요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

무인 가게 사장님이 전하는, 무인 아닌 마음의 설명서. 작고 조용한 공간에서 벌어지는 소란한 하루들, 그 안에서 묵묵히 지켜내는 사람들의 이야기를 전합니다.

'어? 가게 안에도 자리가 있는데, 왜 밖에까지?'

'아, 이게 바로 사장님이 원했던 모습이구나.'

큰사진보기 ▲빵집 앞 벤치빵집 앞 벤치는 잠깐 숨을 고르는 쉼표 같은 존재였다. 갓 구운 빵 향기를 들이마시고, 바람과 햇살을 잠시 품에 안을 수 있는 자리. 대수롭지 않게 스쳐 지나칠 수 있는 평범한 벤치지만, 만약 없어진다면 그 자리를 대신할 무언가를 찾기는 쉽지 않으리라는 생각이 들었다. 그곳에는 사람들의 이야기와 온기가 쌓여있었기 때문이다. ⓒ 이효진 관련사진보기

