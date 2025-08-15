일 총리, 패전 추도사서 13년 만에 '반성' 언급... '침략·가해'는 빠져

큰사진보기 ▲이시바 시게루 일본 총리가 15일 일본 도쿄에서 열린 전몰자 추모 국립 기념식에서 연설 한 후 서 있다. ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고이즈미 신지로 농림수산상이 15일 야스쿠니신사를 찾은 모습. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

일본 총리가 패전일 전몰자 추도사에서 13년 만에 '반성'을 언급했다.이시바 시게루 총리는 패전 80년을 맞아 15일 도쿄 일본 무도관에서 열린 '전국 전몰자 추도식' 식사에서 "전쟁의 참화를 결단코 되풀이하지 않겠다"라며 "전쟁의 반성과 교훈을 지금 다시 가슴 깊이 새겨야 한다"라고 말했다.그러면서 "지난 80년간 우리나라(일본)는 일관되게 평화 국가로 걸어오며 세계 평화와 번영에 힘써왔다"라면서 "지금과 앞으로의 세대를 위해서 보다 좋은 미래를 개척해야 한다"라고 말했다.일본 총리가 패전일 전몰자 추도사에서 '반성'이라는 단어를 언급한 것은 13년 만에 처음이다. 과거의 일본 총리들은 패전일에 전쟁으로 이웃 나라에 피해를 줬다며 '반성'을 언급 해왔다. 1994년 무라야마 도미이치 전 총리의 '깊은 반성'을 시작으로 2012년 노다 요시히코 전 총리까지 패전일에 전쟁으로 이웃 나라에 피해를 줬다며 '반성'을 언급 해 왔다.하지만 아베 신조 전 총리가 재집권하고 첫 패전일인 2013년 8월 15일에 반성의 뜻을 표명하지 않고 "역사의 교훈을 가슴 깊이 새긴다"라고 말하는 데 그쳤다. 이후 스가 요시히데, 기시다 후미오 전 총리도 이를 답습했다.이에 따라 일왕만 전몰자 추도식에서 '반성'을 언급해 왔고, 나루히토 일왕도 이날 추도식에서 "전후 오랜 세월의 평화를 생각하며 과거를 돌아보고, 깊은 반성 위에 서서 다시 전쟁의 참화를 되풀이하지 않기를 절실히 바란다"라고 했다.다만 이시바 총리는 과거 총리들이 2012년까지 '반성'을 언급하면서 함께 썼던 '침략'이나 '가해'라는 표현은 쓰지 않았다. 식민지배를 했던 이웃 나라에 대한 반성의 의미로는 부족하다는 지적도 있다.이와 관련해 <아사히신문>은 "이시바 총리가 아시아 국가들에 대한 가해 책임은 언급하지 않는 형식으로 전쟁에 대한 '반성' 표현을 되살렸다"라고 전했다.이시바 총리 주변 관계자들은 "이번에 언급한 '반성'의 표현은 아시아 국가들에 대한 가해에 한하지 않고 전쟁을 일으킨 경위나 전후 문민통제 등도 포함해 되돌아본다는 의미"라며 "이시바 총리가 힘을 쏟은 부분"이라고 설명했다.이시바 총리는 원래 패전 80년을 맞아 총리 담화를 발표하려고 했으나 최근 연이은 선거 참패로 입지가 불안한 데다가, 자민당 내 보수세력의 반발을 고려해 보류했다.그는 추후 별도의 메시지를 내는 방안도 고민하는 것으로 알려졌으나, 구체적인 시기와 내용은 불투명한 상황이다.한편, 일본 차기 총리 유력 후보군으로 꼽히는 고이즈미 신지로 농림수산상과 다카이치 사나에 전 경제안전보장상은 야스쿠니신사에 참배했다.고이즈미 농림수산상은 이날 오전 8시께 야스쿠니신사에 참배하고 기자단들에게 "80년 전 패전으로 많은 사람이 희생됐고 애도의 뜻을 표했다"라며 "어느 나라든 국가를 위해 목숨을 바친 사람에 대한 예의를 잊지 않는 것은 중요하다"라고 말했다.태평양 전쟁 당시 할아버지가 중국에서 사망한 것으로 알려진 그는 "유족의 한 사람으로서 참배했다"라며 "평화를 지키기 위해 최선을 다하겠다는 각오를 다졌다"라고 덧붙였다.작년 10월 이시바 내각이 출범한 이후 현직 각료가 야스쿠니신사에 참배한 것은 고이즈미 농림수산상이 처음이다. 그는 환경상을 지내던 2020년과 2021년에도 야스쿠니신사에 참배한 바 있다.자민당 강경 보수층의 지지를 받으며 또 다른 총리 후보로 언급되는 다카이치 전 경제안전담당상도 참배했다.이밖에 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상, 하기우다 고이치 전 정조회장, 이나다 도모미 전 방위상 등 자민당 유력 인사들도 참배했다.초당파 의원 연맹인 '다함께 야스쿠니신사를 참배하는 국회의원 모임' 소속 의원 50여 명은 단체로 참배했고, 최근 참의원 선거에서 돌풍을 일으킨 우익 성향의 참정당은 모든 소속 의원이 모여 참배했다.반면 이시바 총리는 참배하지 않고 다마쿠시료(공물료)를 야스쿠니신사에 냈다. 현직 일본 총리가 야스쿠니신사에 참배한 것은 2013년 아베 신조 당시 총리가 마지막이었다.야스쿠니신사는 도조 히데키를 비롯해 2차 세계대전 A급 전범 14명을 포함해 일본이 일으킨 전쟁에서 숨진 246만6000여 명의 위패가 있다.