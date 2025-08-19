인생 그래프 정체됐다면, '대충'을 떠올려보세요

인생은 상향, 하향이 무의미한지도 모른다. 끊임없는 파도의 너울을 타고 쉴 새 없이 오르내리며 바다 건너 목적지, 죽음에 도착하는 게 전부일지도.(<대충의 자세> p.101)

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 웅진지식하우스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영화 ‘퍼펙트 데이즈’ 스틸컷 ⓒ 영화 '퍼펙트 데이즈’ 관련사진보기

나이가 들고 늙어간다는 건 아무리 생각해도 좋은 게 별로 없는데, 체념과 수용이 가능해진다는 점에선 좋다. 어느 정도 내려놓고 포기하게 된다. 누군가는 그런 변화를 슬프게 볼 수도 있겠지만, 나는 그것이 주는 장점이 더 크다고 생각하는 쪽이다.

'인생 별거 없다'는 깨달음은 자칫 허무로 빠질 수도 있지만 반대로 별거 없기에 크게 연연하지 않는 자세를 갖게 해 준다.(p.46-47)

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.

인생 곡선 그래프를 그린 적이 있다. 한 번은 상담 기초 훈련을 받으며 그렸고, 또 한 번은 교육 연수과정에서 모둠원들과의 '아이스 브레이킹'을 위해, 마지막으로 주민들을 위한 그림책 강의를 진행하며 프로그램을 모니터링하는 중에 수강생과 함께 따라 그린 것이었다.세 번의 인생 곡선 그래프가 특별하게 다가오지는 않았다. 다만 태어나서 60대에 이르기까지 대략 10년 주기로 그리는 인생 그래프를 통해 대강의 인생을 돌아보게 했다. 시기마다 고난과 행복의 총점을 비교하여 최고점과 최저점을 가리는 것 같은 방식은 삶을 줄거리로 정리하는 것 같아 마음에 들지 않았는데, 그렇게 정리된 시간들이 어김없이 그래프에 점으로 찍혔다.점과 점을 연결하니 느슨한 상향과 정체, 하향에 이은 우상향, 다시 정체로 이어지는 패턴을 보였다. 예순의 나는 다시 삶의 정체기를 지나고 있었다. 지금은 마치 감정을 잃은 것 같은, 늘 그날이 그날인 덤덤한 삶이 문제라면 문제다. 세상은 언제나 새롭고 내면은 충만하고 싶은데 나만 홀로 가라앉는 느낌이랄까. 뒤꽁무니에 지겹게 우울이 매달렸다.그래프에 찍힌 점으로 살다 가야 하는 것인지 의문인 나날, 지루한 정체 따위 던져 버리라고 말해주는 책이 있다. 하완 작가의 <대충의 자세>(2025년 5월 출간)는 나이 든 삶에 대해 가지고 있던 막연하면서도 단단한 고정관념을 가볍게 허물게 했다.책은 '대충'을 지향점이 아닌 '자세'로 지칭한다. 한자어 대총(大總)에서 나온 대충의 본뜻은 '일의 중요한 부분만 대강 긁어모은 것'을 가리키는 말이었으나 '완벽하게 정리하는 것이 아니라 대강만 추리는 정도'를 일컫는 말로 지금은 그 의미가 바뀌었다. 더불어 '완전하지는 않지만 비교적 쓸 만한 정도로', '어림으로 적당히 헤아려서'를 뜻하기도 하는데, 저자의 해석은 지금의 나를 끌어내리는 우울에 대해서도 별거 아니라는 듯 무시하라고 설득하는 듯했다.책에도 언급된 일본 야쿠쇼 코지 주연의 영화 <퍼펙트 데이즈>에 대한 소개는 무척 인상적으로 다가와서 넷플릭스에서 영화를 찾았다. 주인공 히라야마(야쿠쇼 코지)는 도쿄 시부야의 공공화장실 청소부다. 히라야마는 매일 반복되지만 충만한 일상을 살아간다. 그는 반복되는 직업을 수행하는 데 있어 막힘없는 리듬을 보여주는데 어떤 멈칫거림도 없다.영화는 사건에 대한 묘사보다 인물의 습관이나 태도에 주목한다. 영화는 히라야마의 표정 변화나 리듬을 무너뜨리지 않는 움직임, 마음이 잠시 멈춰 서거나 변화하는 순간을 포착하여 두드러지게 표현한다. 사실 그의 삶은 정갈하지도 않고 완벽하지도 않다. 그럼에도 삶의 미련이나 아픔을 털어낸 듯한 그의 모습을 보면 일종의 감동이 있다.히라야마가 매일 아침 집을 나설 때는 하늘을 올려다보며 미소 짓고, 출근길 차 안에서 캔 커피를 마시고, 올드팝을 들으며 차창 밖으로 펼쳐지는 오늘의 풍경을 감상하는 행위의 반복은 고집스러운 노력의 결과로 보는 것이 옳은 것 같다. 히라야마의 충만함은 노력으로 완성된 반복과 미세한 변주에 있는 것이다. 뭔가 엉성해 보이면서도 나름의 멋이 느껴지는 행위는 매일을 '퍼펙트 데이'가 되게 한다.히라야마를 통해 내가 지금 느끼는 '그저 그런', '그날이 그날인' 삶의 피로감에 대한 깨달음을 얻을 수 있다. 별 거 없는 일상이지만 절대로 리듬을 끊지 말 것, 나이나 상황이 주는 어려움조차 새로움으로 받아들일 것, 잠시 멈춰 선 순간의 변화를 포착할 것. 물론 어느 상황에서든 일정한 체념과 수용은 필요충분조건이다.삶에서 미련을 덜어내면 절망스럽지 않다. 한 발 떨어져서 보면 모든 일이 가볍고 경쾌해진다. 내 삶이 여전히 힘든 것은 적절한 포기와 거리두기, 그리고 '대충'의 자세에 대한 성찰이 부족했기 때문은 아니었을까. 나의 대충은 언제나 방어를 위한 핑계였다. 가혹한 평가에 대응하기 위해, 완벽에서 벗어난 경우를 대비한 마음가짐으로.이탈리아에서 '스프레차투라(sprezzatura)'라는 말이 있다. 정장을 잘 차려 입은 뒤 일부러 야구 모자를 쓰거나 셔츠 한쪽만 찔러 넣어 입는 식으로 실수한 듯 연출하는 패션 기법을 말하는데, 빈틈없이 완벽한 것보다 한 군데 흐트러지고, 자연스럽고, 애쓰지 않는, 진짜 '멋'을 의미한다(p.21)'라고 책은 소개한다. 말 그대로 대충 걸친 듯한데 잘 입은 것 같은 느낌적인 느낌이랄까. 이른바 '꾸안꾸'(꾸민 듯 안 꾸민듯한) 스타일이다.낭독 강의에 이어 낭독 동아리를 만들고 모임을 시작한 것이 벌써 두 달이 지났다. 강의 때 선생님이 강조한 것은 "잘하려고 하지 마세요"라는 말이었다. 그 말이 강의를 끝까지 들을 수 있게 하는 힘이 되었다면, 모임을 이어가는 힘은 "우리끼리 어설프지만 꾸려보자", "목소리도 느낌도 충분히 좋다"는 서로의 격려와 응원 덕분이다. '멋짐'은 아니어도 '적당히'의 마음은 모두에게 충분했다.지난 모임, 내 차례 낭독에서 잘 이어가다 입에 걸리는 단어 때문에 호흡이 틀어지고 말았다. 마음이 급해졌다. 실수를 만회하려고 목소리가 빨라지며 서두르는 것을 인식하는 순간 목에 잔뜩 힘이 들어갔다. 조용한 분위기가 주는 압박감도 밀려들었다. 어떻게든 ''대충', '잘' 마무리 해야겠다'는 생각만 했다. 의도치 않았지만 '대충'의 전략이 나의 최선이 된 셈이었다.소설가이자 시인이었던 체스터턴은 "무거워지는 것은 쉽고 가벼워지는 것은 어렵다"라고 말했다. 날마다 덜어내도 무섭게 쌓이는 살림살이를 보면 확실히 인생은 필연적으로 점점 무거워지는 것이 맞는 것 같다. 그러니 무게를 의식하되 심각하지 않게, 무게에 짓눌려 숨이 막히지 않도록 힘을 적당히 빼는 지혜는 언제나 필요하다.패션 스타일이든 낭독이든 인생의 무게든, '대충'은 사람을 안도하게 하고 그 범주로 끌어당기는 매력이 있는 것 같다. 내가 책을 선택할 때도 제목의 '대충'에 끌렸던 것을 보면 내게는 확실히 그렇다. '완벽을 권하는 세상에 맞서는 인생의 절묘한 포지션'이라는 표지의 말에 눈이 번쩍 뜨인다면, 당신도 '대충' 의 매력에 스며든 사람이다.