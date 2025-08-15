"을사년의 과오 되풀이할 수 없다... 독립운동 모욕 용납 못해"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2025.8.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"광복으로 찾은 빛을 다시는 빼앗기지 않도록, 독재와 내란으로부터 지켜낸 빛이 다시는 꺼지지 않도록, 우리 모두가 함께 지켜냅시다. 그것이야말로 '빛의 혁명'의 진정한 완성이며, 선열들의 숭고한 희생에 화답하는 길이라고 믿습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표와 인사하고 있다. 2025.8.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 참석자들과 함께 태극기를 흔들며 광복절 노래를 제창하고 있다. 2025.8.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 15일 취임 후 첫 광복절 경축사에서 "우리의 굴곡진 역사는 '빛의 혁명'에 이르는 지난한 과정이었다. 빼앗긴 빛을 되찾고, 그 빛을 지키기 위한 투쟁의 연속이었다"며 한 말이다. 3.1 운동과 4.19 혁명, 5.18 민주화운동, 6.10 민주항쟁을 차례로 언급한 뒤 "세계사에 없는 두 번의 무혈 평화혁명으로 이 땅이 국민 주권이 살아있는 민주공화국임을 만천하에 선언했다"고도 했다.나라에 빛을 되찾은 항일독립투쟁과 독재의 어둠을 걷어낸 민주화운동을 지난해 불법계엄과 내란을 극복한 '빛의 혁명'과 하나로 이은 것.이 대통령은 이날 제80주년 광복절을 맞아 서울 세종문화회관에서 열린 기념식 경축사에서 이처럼 광복과 민주화를 이끌고 내란을 극복한 국민의 위대함을 강조했다. 무엇보다 전쟁 위기를 조장하고 내란을 시도한 윤석열 정권의 과오를 꼬집고 이를 바로잡겠다는 의지를 드러냈다.또한 "급변하는 통상·안보 질서에 제대로 대응해야 120년 전 을사년의 과오를 되풀이 하지 않을 수 있다"라면서 "세계를 선도하는 대한민국, 평화와 번영이 가득한 나라, 국민주권의 빛이 꺼지지 않는 나라로 함께 가자"고 호소했다.이 대통령은 이날 "사적 이익을 추구하는 세력은 분단을 빌미 삼아 끝없이 국민을 편 가르며 국론을 분열시켰다"라며 "민주주의를 억압하고 국민주권을 제약한 것도 모자라 전쟁의 참화 속으로 국민을 몰아넣으려는 무도한 시도마저 서슴지 않았다"고 지적했다.내란 우두머리 혐의로 현재 재판 중인 윤석열이 계엄 선포 명분을 만들기 위해 북한 평양 상공에 무인기를 투입해 전쟁 위기를 조장하려고 한 점을 겨냥한 발언이었다. 또한 해묵은 색깔론 등으로 진영을 나누고 갈등을 조장하는 것은 공적 이익에 하등 도움이 되지 않는다는 점을 강조한 것이다.이 대통령은 "이제 우리 안의 장벽을 허물어야 한다"면서 "증오와 혐오, 대립과 대결로는 아무것도 해결할 수 없고, 국민의 삶과 민주주의를 심각하게 위협할 뿐이라는 것이 지난 80년간 우리가 얻은 뼈저린 교훈"이라고 지적했다.무엇보다 이 대통령은 "우리 정치는 우리 국민의 기대와 눈높이에 미치지 못하고 있다"며 "이제 정치 문화를 바꿔야 한다"고 말했다.이 대통령은 "정치가 사익이 아닌 공익 추구의 기능을 회복하고, 국민이 정치를 걱정하는 비정상적 상황을 끝낼 때 우리 안에 자리 잡은 갈등과 혐오의 장벽도 사라질 것"이라고 강조했다. 아울러, "낡은 이념과 진영에 기초한 분열의 정치에서 탈피해 대화와 양보에 기초한 연대와 상생의 정치를 함께 만들어갈 것을 이 자리를 빌려 거듭 제안하고 촉구한다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 경축사에서 "(광복은) 해방에 대한 불굴의 의지, 주권회복의 강렬한 열망으로 스스로를 불사른 수많은 이들의 희생과 헌신으로 일궈낸 것"이라며 "독립투쟁의 역사를 부정하고 독립운동가들을 모욕하는 행위는 이제 더 이상 용납되어서는 안 될 것"이라고도 강조했다.이 역시 윤석열 정권 당시 뉴라이트 성향 인사들을 역사 관련 공공기관장에 앉히고 육군사관학교 경내에 홍범도 장군 흉상을 철거하려고 했던 것들을 우회적으로 지적한 것이다.이에 대해 이 대통령은 "대한민국의 오늘을 만든 선열들의 희생과 헌신을 기리는 것은 자유와 풍요를 누리는 우리가 해야 할 응당한 책임"이라며 "자랑스러운 항일투쟁의 역사를 기리고, 독립유공자의 명예를 지키는 것은 우리 공동체의 과거와 오늘, 그리고 미래를 지키는 일"이라고 강조했다.이어 "모두를 위해 희생한 분들을 외면한다면 또 다른 위기가 닥쳤을 때 과연 누가 공동체를 위해 앞서 나서겠나"라며 "우리 정부는 독립투쟁의 역사를 제대로 기억하고 그리고 기록하고, 국민과 함께 만들어갈 것"이라고 밝혔다.또한 "생존 애국지사분들께 각별한 예우를 다하고, 독립유공자 유족의 보상 범위도 더 넓히겠다", "해외 독립유공자 유해봉환을 더욱 적극 추진하고, 서훈을 받지 못한 미서훈 독립유공자들을 찾아내어 모두가 합당한 예우를 받을 수 있도록 하겠다"고도 다짐했다.한편, 이 대통령은 "우리 모두는 지금 거대한 변화의 '소용돌이' 속에 있다"며 "위기를 기회로 바꿔 도약하겠다"는 의지도 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "공급망 재편과 통상 질서의 급격한 변화, 첨단기술 경쟁에 따른 산업 대전환, 기후위기로 인한 에너지 전환의 복합 위기를 슬기롭게 헤쳐 나가야 한다"라며 "한미 관세협상은 하나의 파도에 불과하다. 앞으로 또 다른 파도가 시시각각 밀려올 것"이라고 했다.특히 "변화하는 국제 정세를 따라잡지 못하고 열강들의 틈바구니에서 치이다 마침내 국권을 빼앗겼던 120년 전 을사년의 과오를 되풀이할 수는 없다. 2025년 을사년은 그때와 달라야 한다"라며 "한걸음 뒤처지면 고단한 추격자 신세이지만 반걸음 앞서가면 무한한 기회를 누리는 선도자"라고 강조했다.이 대통령은 이를 위해 ▲ 반도체·인공지능 등 첨단과학 기술 육성 ▲ 에너지고속도로를 비롯한 에너지 전환 속도 배가 ▲ 세계를 선도할 문화 소프트 파워 개발 등을 해야 한다고 했다. 그러면 "새로운 100년의 도약을 맞이할 수 있다"고도 주장했다.또한 "우리 선조들이 되찾은 자주독립의 빛이, 우리 국민이 이룬 민주주의의 빛이, 우리 앞날을 밝히는 길잡이가 되어 줄 것"이라며 "위대한 우리 국민의 저력이 다시 발휘된다면, 어둠 속에서도 길을 잃지 않고 걸어온 것처럼, 우리가 나아갈 길도 잃지 않고 찾아갈 수 있다"고 독려했다.