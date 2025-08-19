피렌체 거쳐 부산 도착한 '예술 가방', 곧 열립니다

마르셀 뒤샹의 '여행 가방 속 상자'와 플럭서스 그룹의 'Fluxus Box'가 그러했듯, 예술은 때로 고정된 장소와 형식에서 벗어나 자유로운 여행자의 모습으로 우리 앞에 나타난다. 알렉산더 소콜로프(러시아) 작가의 'Hand Luggage' 프로젝트는 바로 이 미학적 여정의 현대적 재해석이다. 작가의 창작물이 담긴 가방은 모스크바, 멕시코시티, 피렌체를 거쳐 이제 부산에 도착했다. 작가의 예술가방이 부산에서 최종 도착한 전시장은 수영역에 위치한 '매개공간 쌈'이다.
부산민예총에서 기획한 이번 전시는 한국 러시아 청년 작가들의 국제교류 릴레이전 세 번째 프로젝트로 오는 22일부터 31일까지 문화매개공간 쌈(부산 2호선 수영역)에서 열린다. 이 가방은 단순한 짐이 아니라, 작가의 삶과 예술적 사유가 응축된 '개인 미술관'이다. 그 가방에는 작가가 만든 조각품에서부터 그림과 다양한 소품들이 들어 있다. 그리고 그의 작품들은 자신을 맞이해 줄 각 지역의 큐레이터를 기다린다.
이번 전시에서 큐레이터는 가방을 여는 순간, 작가의 의도라는 지침이 없는 미지의 세계와 마주하게 된다. 가방 속 작품들은 마치 흩어진 단어처럼 존재하며, 큐레이터는 이 단어들을 재배열하여 새로운 문장을 만들어내는 작가적 행위를 수행하여야 된다. 이는 단순한 전시 기획을 넘어, 창작의 주체와 객체가 교차하고, 우연과 필연이 얽히는 미학적 퍼포먼스이다. 이러한 의도는 작가의 처음 작품의 제작 의도와 전시의 기획 의도가 누구를 만나고 어떤 장소에서 진행 되는가에 따라 확연히 다르게 진행되기도 한다.
부산에서 펼쳐지는 'Hand Luggage'는 필자의 시각을 통해 새로운 의미를 부여 받았다. 필자는 전시 기획자이자 시각 예술가로서의 다양한 경험을 살려, 가방 속의 작품들을 필자의 시선으로 재해석한다. 특히 부산이라는 해양 도시의 맥락과 문화매개공간 쌈이라는 전시 공간, 그리고 한국과 러시아 청년 작가들의 국제 교류 릴레이 전인 <Fake World>라는 프로젝트 전체 주제 속에서 작품들을 재탄생 시킬 예정이다.
이번 전시는 큐레이터가 곧 예술가로 참여하는 특별한 방식으로 진행된다. 작품의 완성이 작가 한 사람의 손에서 끝나는 것이 아니라, 보는 이의 해석과 공간성 안에서 끊임없이 변주되고 확장될 수 있음을 보여준다. 이는 작가의 처음 기획 의도를 넘어선 다양한 해석과 시도를 통해 작품이 새로운 예술적 생명력을 얻는 과정이다.
작가 알렉산더 소콜로프의 'Hand Luggage' 프로젝트는 예술 작품이 단순히 존재하는 것을 넘어, 관람객에게 깊은 감동을 주고 시대와 장소를 초월하여 끊임없이 새로운 의미를 만들어내고 있다. 이와 함께 작가의 독창적인 창작 의도와 더불어, 작품을 감상하고 해석하는 사람들에 의해 지속적으로 역동적인 가치를 만들어낸다.
이처럼 <Fake World>는 국경을 넘어선 예술가들의 교류를 통해, 각자의 '허구'와 '실체'에 대한 탐색하고 서로 다른 문화적 배경이 만나 새로운 의미를 창조하는 장을 마련하고 있다. 알렉산더 소콜로프의 작품은 이러한 국제교류의 첫걸음이자, '진짜'는 무엇이고 '가짜'는 무엇인지에 대한 근원적인 질문을 던지고 있다.
'Hand Luggage' 프로젝트의 핵심은 큐레이터들이 서로 소통하지 않고도 각자의 독립적인 전시를 완성해 나가는 점이다. 이는 예술이 지닌 보편적 언어가 개별적 해석을 통해 얼마나 다양하고 풍부한 의미를 만들어낼 수 있는지 증명한다. 부산에서 열리는 이번 전시는 한 예술가의 여정을 담은 작은 가방이 어떻게 새로운 창작의 문을 열어줄 수 있는지, 그 가능성을 탐색하는 기회가 될 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 openARTsNEWs에도 실립니다.