더는 미국에 목맬 때가 아니다

8월 14일 오후 1시부터 6시까지 다극화 세계질서와 한반도의 미래를 모색하는 다극화포럼이 열렸다.7명의 해외 학자들 중 3명은 현장에 참석해 발표와 질의 응답을 받았고 4명은 줌으로 발표를 했다.발제자들은 미국에 의존적이던 세계의 정치 경제적 질서가 다극화를 향해 가고 있다는 점에 주목했다. 이제는 미국이 세계 질서를 지키는 경찰도, 세계 경제를 주도하는 나라도 아니라는 점에서 더 이상 미국에 의존적으로 기대거나 목맬 때가 아니며 다양한 외교적 정치적 방향을 모색해야 함을 시사했다.1부 전후 80년 체제:회고와 성찰 부분에서는 리카드 드사이(캐나다 마니토대학 정치경제학 교수), 브라이언 베커(미국 ANSWER 전국대표), 루벤카자리안(러시아 과학아카데미 동방학연구소 연구원)이 현장 발표를 했다.미국의 평화운동 단체 ANSWER 대표 브라이언 베커는 "조선을 끊임없이 악마화하고 평화조약 체결을 거부하는 건 미국 정부다, 전작권 없이 주권을 행사할 수 없다. 반 아시아 인종주의는 미국 정치의 DNA에 들어있다. 자결권을 쟁취하려는 투쟁에 노동자 농민 여성 청년들이 연대해 글로벌 운동에 참여해야 한다"라고 강조하며 "평화 존엄, 완전한 자결권을 갈망하는 미국과 한국의 투쟁하는 시민들 그리고 전 세계 국민들 연대 만세!"라는 발언으로 마무리했다.2부 다극화 세계질서:현황과 전망은 피터 쾨니히(스위스 세계은행과 WHO 전 수석이코노미스트), 세에드 모하마드 마란디(이란 테헤란 대학교 영문학과 교수), 아브라히마 자루(세네갈 생루이가스통배르제대학교 연구원), 정기열(재일 조선대학교 객원교수, 21세기연구원 원장) 등 4명의 줌 발표로 이어졌다.세네갈의 이브라히마 지루의 발표는 미국 의존적인 한국이 나아가야 할 방향을 알려주는 인상적인 발제였다.그는 자원이 풍부한 아프리카가 정치, 외교 지정학적 위치로 인해 서방의 이익에 맞춰져 있음을 일깨우고 1963년부터 암살 당한 아프리카의 25명이 넘는 희생자를 열거했다. 서방은 서방 이익에 맞는 꼭두각시 정부를 세워 아프리카의 천연 자원과 지정학 자원의 약탈을 이어왔으며 넬슨 만델라를 전 세계가 기억하는 것은 서구 세력이 암살에 실패했기 때문이라고 지적했다.한국이 특히 주목해야 할 부분이다. 2000년대 이후 아프리카는 파트너십을 다각화하고, 서구의 명령과 서사를 거부하며 자율적이고 독자적인 길을 모색하는 전략적 정립을 진행하는 중이다. 다각화와 중국과의 협력은 빠르고 가시적인 결과로 드러나고 있다, 외교적 지각 변동도 일어나고 있으며 자동적 동맹을 거부하고 있다. 미국의 반대에도 불구하고 남아프리카, 이집트, 에티오피아는 이미 브릭스(BRICS)에 가입했고 세네갈, 나이지리아가 가입 의사를 밝혔다.이것은 아프리카가 윈-윈 관계를 처음 맛보는 것이며 앞으로는 더 희망적이다. 아프리카는 14억 인구 60%가 35세 미만 젊은이들이다. 그들은 교육을 받고 있으며 2050년이 되면 인구 20억 명에 이를 것이라고 한다. 아프리카의 면적은 중국과 미국을 합친 것보다 넓은 3000만 제곱킬로미터에 달한다. 아프리카는 천연 자원이 가장 풍부한 대륙이고 전략적 지정학적 우위를 점한다.세네갈의 아프리카식 거버넌스 모델은 아프리카 민족에 의해 주도되고 있으며 서구식 민주주의의 순환적 함정에서 벗어나고 있다고 강조한다. '아프리카는 팔레스타인 편'이라고 당당하게 말하는 그는 아프리카 민중의 주권 물결에 그 누구도 저항할 수 없을 것이라고 단언했다.포럼을 통해서 우리는 미국 주도의 세계가 다극화 세계질서, 다극화 외교방향으로 변하고 있음을 알게되었다. 전후 80년, 여전히 미국 주도의 한미동맹, 미국의 입맛에 맞는 정책에 휘둘리고 있는 한국은 어디로 갈 것인지 새로운 길을 모색해야 하는 시점이다. 더 이상 미국에 목을 매며 끌려 다녀선 안될 것이다. 우리 민족의 미래는 우리의 결단과 행동에 달려 있으며 세계는 빠르게 변하고 있다.