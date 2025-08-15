기아에는 정의선, 그리고 김경숙이 있습니다

정의선은 대한민국 사람이라면 누구나 들어봤을 이름입니다. 현대자동차그룹 회장인 그는 1970년 정주영 현대그룹 창업주의 첫째 손자로 태어나 고려대와 샌프란시스코대 MBA를 거친, 말 그대로 '집안이 능력'인 인물입니다. 1994년 현대자동차 국내영업본부 상무로 입사해 불과 16년 만인 2020년 회장이 됐습니다.
현대차는 1999년 부도난 기아를 단돈 1조2천억 원에 인수했습니다. 당시 기아와 현대차는 대규모 정리해고를 단행했고, 수십만 명의 삶이 무너졌습니다. 이후 현대차·기아는 단숨에 세계적 브랜드로 뛰어올랐고, 최근에는 기후위기를 등에 업은 '친환경 전기차'로 매출 기록을 갈아치우고 있습니다. 지난해 기아 매출은 사상 처음 100조 원을 넘겼습니다.
덕분에 정의선의 주식 재산은 4조여 원, 지난해에만 9천억 원 이상 늘었습니다. 기아 주식 배당금으로는 459억 원을 챙겼고, 올해는 상반기에만 보수로 기아로부터 13억5천만 원을 받았습니다.
기아차 화성공장 여성 청소노동자는 왜 피켓을 들었나
같은 이름의 공장에서 일하는, 정의선과 비슷한 또래의 김경숙을 아는 사람은 드뭅니다. 그는 원청이 아닌, 기아차 화성공장 청소를 맡은 하청업체 보광산업 소속입니다. 대부분 여성인 하청 청소·식당 노동자처럼 그 역시 공장 안에서 '그림자' 취급을 받습니다. 간혹 원치 않은 추근거림을 당하기도 했답니다.
정의선은 하루가 다르게 재산이 불어나지만, 김경숙의 월급은 각종 수당을 합해도 최저임금을 조금 넘길 뿐입니다. 새벽 5시에 출근해 온종일 땀과 오물을 치워도, 정의선에겐 푼돈이나 다름없는 1억 원을 모으려면 한 푼도 쓰지 않고 4년 넘게 일해야 합니다.
김경숙은 세 달 넘게 공장 앞에서 피켓을 들고 있습니다. 동료 청소노동자들과 어깨를 걸었습니다. 비정규직 탄압과 성희롱·성추행 문제를 해결해달라 외치고 있습니다. 2010년대 중반 불법파견 정규직화 투쟁 때 불법파견 대상에서 제외된 식당·청소·경비 노동자들은 인원 부족, 과도한 업무, 저임금, 일상적인 성희롱·성추행, 괴롭힘에 시달려 왔다고 호소합니다. 이에 공장 안팎의 노동자들이 연대 선전전에 나서고 있습니다.
정의선은 곧 다른 재벌 총수들과 대통령 전용기를 타고 미국 순방에 동행합니다. 김경숙은 손님맞이 준비에 바쁩니다. 오는 20일, 연대버스가 화성공장으로 달려올 것이기 때문입니다. 광장에서 싸운 동지들이 함께 타고, 이렇게 외칠 것입니다.
"기아 화성공장의 진짜 주인은 노동자다."
8월 20일, 그 자리에 함께 서야 하는 이유가 여기에 있습니다.
[기아 화성공장 청소노동자 투쟁 4차 연대선전전과 연대버스에 함께해요]
인권도, 노동권도 없는 기아 화성공장을 바꾸기 위한 여성 청소노동자들의 투쟁을 찾아가는 연대버스가 출발합니다. 최소한의 인권도 노동권도 없는 현장을 바꾸기 위한, 인간답게 일하기 위한 청소노동자들의 투쟁에 연대를 부탁드립니다.
- 연대선전전: 8월 20일(수) 오후 2시 50분~3시 40분
- 연대버스: 8월 20일(수) 12시 30분 세종호텔 앞 출발 - 오후 7시 30분 다시 세종호텔 앞으로 출발
- 참가비: 1만 원(후원계좌로 19일까지 입금)
- 자차 출발 도착지: 기아 화성공장 북문(경기 화성시 우정읍 기아자동차로 95)
- 참가신청: https://forms.gle/5GDEkFjoZu335kny8
- 연대발언 신청: https://forms.gle/2hY9Ghu2R3Btf4k56