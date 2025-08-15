양대노총, 광복절 맞아 "미국에 맞서 자주 평화 실현하자"

광복절을 맞아 '통일선봉대'를 출범했던 민주노총·한국노총이 서울에서 함께 모여 노동자 자주·통일운동에 함께 손 맞잡기로 뜻을 모았다.
양대노총 통일선봉대는 광복절 80주년인 15일 오전 9시 30분 서울 용산역 광장에 모여 '8.15 광복 80년 기념 양대노총 결의대회'를 열었다.
광복 80년을 맞아 각각 전국을 순회하며 통일운동 일정을 소화했던 양대노총은 결의대회로 함께 광복의 정신을 되새기며 노동자의 자주·평화 실현에 함께 힘을 모으기로 뜻을 모았다.
또한 "미국 트럼프 정부의 일방적인 관세 협상으로 대한민국의 경제·노동의 자주를 훼손하고 있다"고 규탄하며 사대굴욕외교 청산을 실현하는 것이 자주와 평화의 전제조건임을 내세워 이재명 정부를 향해 대미 정책의 적극적인 변화를 촉구했다.
양대노총 통일선봉대 400여 명은 이날 발표한 결의문으로 "대한민국이 여전히 외세의 영향력 아래 놓여 있고, 미국의 일방적 통상 압력과 한반도의 대중국 전쟁 시도가 외교·안보 주권을 위협하고 있다"고 지적했다.
이어 "자주와 평화의 실현이야말로 주권과 노동자·민중의 삶을 지키는 유일한 길이며, 모든 침략적 전쟁 연습과 군사적 긴장 조성을 반대하고, 국민과 함께 당당한 자주 외교, 평화의 길에 나서야 한다"고 선언했다.
양경수 민주노총 위원장은 "다시는 강대국들에 자주권을 빼앗기지 않겠단 결심으로 미국의 내정간섭과 경제적 압박, 분단 이데올로기에 맞서 노동자가 앞장서겠다"며 "현장 노동자들과 함께 자주·통일을 말하고, 노동자가 주인 되는 세상을 만들기 위해 투쟁하겠다"고 강조했다.
김동명 한국노총 위원장도 "국제사회 강대국의 갈등과 경제적 압박, 지난 윤석열 정권의 굴욕적 외교로 인해 민중이 고통받고 있다"고 언급하면서 "한미동맹 현대화와 경제적 압력에 맞서 국익을 우선하는 자주·평화 실현을 위해 투쟁하는 노동자들이 앞장설 것"이라고 밝혔다.
한편 민주노총은 같은 날 오후 5시 서울 숭례문에서 '노동자의 힘으로 내란 세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지하자'라는 표어로 8.15 전국노동자대회로 모일 계획이다.
이어서 오후 7시 같은 장소에서 '광복 80년, 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회'가 열린 뒤 오후 9시부터 참석자들과 함께 숭례문-서울시청-을지로 사거리-종각 사거리-안국 사거리-동십자각-미 대사관-태평로 일대 행진할 예정이다.
(결의대회 전체실황 : https://youtu.be/TW2wNINmjtU
)