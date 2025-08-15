양대노총, 광복절 맞아 "미국에 맞서 자주 평화 실현하자"

▲함재규 민주노총 통일위원장(우측)과 강석윤 한국노총 통일위원장(좌측)이 미국의 일방적 통상 압력과 한반도의 대중국 전쟁 시도를 규탄하고 자주와 평화의 실현을 위해 노동자들이 나설 것을 다짐하는 결의문을 낭독하고 있다 ⓒ 임석규 관련사진보기