"북체제 존중, 흡수통일 없다... 9.19 군사합의 단계적 복원"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2025.8.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[남북관계]

AD

큰사진보기 ▲우리 군이 대북 심리전을 위해 전방에 설치한 대북 확성기를 철거하는 장면 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[한일관계]

이재명 대통령이 15일 취임 후 첫 광복절 경축사에서 "남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 '9.19 군사합의'를 선제적·단계적으로 복원해 나가겠다"고 밝혔다. 또한 "일본과 미래지향적인 상생협력의 길을 모색하겠다"며 과거사 문제에 대한 일본 정부의 성의 있는 노력을 당부했다.윤석열 정부에서 퇴보하다 못해 망가진 남북 관계를 다시 정상화 하고 과거사를 직시하되 미래를 위해 손을 맞잡을 수 있는 한일 관계를 정립하겠다는 의지를 밝힌 것이다.이 대통령은 이날 제80주년 광복절을 맞아 서울 세종문화회관에서 열린 기념식 경축사에서 "숱한 부침 속에서도 이어지던 남북 대화가 지난 정부 내내 끊기고 말았다"며 "엉킨 실타래일수록 인내심을 갖고 차근차근 풀어야 한다. 먼 미래를 말하기에 앞서 지금 당장 신뢰 회복과 대화 복원부터 시작하는 것이 순서"라고 강조했다.이재명 정부가 출범 직후부터 대북 전단 살포 중단, 대북 확성기 방송 중단 등 긴장 완화 조치를 취해온 것도 이와 같은 맥락이다. 이에 대해 이 대통령은 "앞으로도 우리 정부는 실질적 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 조치를 일관되게 취해나갈 것"이라고 했다.무엇보다 이 대통령은 남북기본합의서, 6.15 공동선언, 10.4 선언, 판문점 선언, 9.19 공동선언 등에 대해 "우리 정부는 기존 합의를 존중하고, 가능한 사안은 바로 이행해 나갈 것"이라고 밝혔다.그러면서 "현재 북측의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며 일체의 적대행위를 할 뜻도 없음을 분명히 밝힌다"라며 "특히, 남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 '9.19 군사합의'를 선제적 단계적으로 복원해 나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 또한 "공리공영·유무상통 원칙에 따라 남북 주민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 교류 협력 기반 회복과 공동성장 여건 마련에 나서겠다"라며 "신뢰를 회복하고, 단절된 대화를 복원하는 길에 북측이 화답하길 기대한다"고 밝혔다.'한반도 비핵화'도 분명히 밝혔다. 이 대통령은 "평화로운 한반도는 '핵 없는 한반도'이며, 주변국과 우호적 협력을 기반으로 하는 한반도"라며 "남북, 미북 대화와 국제사회의 협력을 통해 평화적 해결의 실마리를 찾아 나가면서, 한반도 평화와 남북관계 발전에 대한 국제사회의 지지와 공감대를 넓혀나가겠다"고 했다.한일 관계에 대해서는 "과거를 직시하되 미래로 나아가는 지혜를 발휘해야 할 때"라고 짚었다.이 대통령은 "우리 곁에는 여전히 과거사 문제로 고통받는 분들이 계시다. 입장을 달리하는 갈등도 존재한다"면서도 "동시에 우리는 독립지사들의 꿈을 기억한다. 기혹한 일제 식민 지배에 맞서면서도 언젠가는 한일 양국이 진정한 이웃이 될 수 있을 것이란 희망을 놓지 않았던 선열들의 염원을 이어가야 한다"고 했다.특히 "일본은 마당을 같이 쓰는 우리의 이웃이자 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자"라고도 강조했다. 급변하는 통상·안보 질서 속에서 한일 양국 협력이 더 중요해졌다는 얘기였다.이에 대해 이 대통령은 "한국과 일본이 산업 발전 과정에서 함께 성장해 왔던 것처럼, 우리 양국이 신뢰를 기반으로 미래를 위해 협력할 때 초격차 인공지능 시대의 도전도 능히 헤쳐 갈 수 있을 것"이라고 했다. 그러면서 "국익중심 실용외교의 원칙으로 셔틀외교를 통해 자주 만나고 솔직히 대화하면서 일본과 미래지향적인 상생협력의 길을 모색하겠다"고 밝혔다.다만 "신뢰가 두터울수록 협력의 질도 높아지게 마련"이라며 과거사에 대한 일본 정부의 전향적인 자세를 요청했다.이 대통령은 "일본 정부가 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 간 신뢰가 훼손되지 않게 노력해 줄 것으로 기대한다"라며 "그럴 때 서로에게 더 큰 공동 이익과 더 나은 미래가 펼쳐지리라 생각한다"라고 밝혔다.