잘 따라오고 있나요? 귀여운 토끼가 안내하는 길

일본의 고베 오사카 교토를 3박 4일간(6월 22일~25일) 여행했다. 이번 여행의 주제는 간사이 지방 건축 기행이다. 일본 현대건축의 대가로 불리는 안도 다다오의 건축과 오사카성, 교토 후시미 이나리 신사, 우지 뵤도인와 가미신사의 전통 건축을 살펴보았다. 그 내용을 5회에 걸쳐 연재하려고 한다.

우지가와는 요도가와(淀川)와 비와호(琵琶湖)와 깊은 관련이 있다. 수원지가 비와호고, 요도가와의 지류이기 때문이다. 비와호의 풍부한 수량 때문에 우지가와에는 항상 많은 물이 빠르게 흐른다. 우지가와는 우지시에 이르러 산지에서 평지로 변하고 강폭이 넓어진다.그 때문에 하천 가운데 섬이 형성되어 있다. 다치바나시마(橘島)의 서쪽 강변에 절인 뵤도인이 있고, 동쪽 강변에 신사인 우지 가미진자가 있다. 이들 절과 신사는 오래된 역사와 문화유산으로서의 가치 때문에 많은 사람이 찾고 있다. 더욱이 이들 문화유산은 우지가와 자연과 어우러져 고즈넉하면서도 아름다운 풍경을 보여준다.헤이안 시대 왕족들은 교토 남부 우지에 별장을 가지고 있었다. 우지 뵤도인도 왕족인 후지와라 미치나가((藤原道長)의 별장이었다. 그가 1027년 세상을 떠나자 아들 후지와라 요리미치(藤原頼通)가 별장을 상속받게 되었다. 이때 별장은 우지원(宇治院) 또는 우지전(宇治殿)으로 불렸다. 25년이 지난 1052년 요리미치는 말법 세상이 되었다고 생각해 우지전을 절로 바꾸려고 했다. 천태종 사문파인 교토 뵤도인의 주지 묘손(明尊)을 개산조로 삼아 절 이름을 뵤도인으로 하게 되었다. 그 때문에 교토의 뵤도원은 엔만인(圓滿院)으로 바뀌게 되었다. 그리고 1053년 극락정토를 이 세상에서 구현하기 위해 아미타당을 건립하게 되었다.이 아미타당의 이름이 호오도(鳳凰堂)으로 바뀌게 되었고 1300년대 초까지 번성하게 되었다. 그러나 1336년 건무(建武)의 난으로 호오도를 제외한 대부분의 전각이 소실되었다. 이후 뵤도인은 점점 더 황폐해지고 1500년경 정토종 절로 변하게 되었다. 에도 시대에도 정토종 절로 유지되다가, 메이지 시대 신사가 분리해 나갔다. 1897년에는 호오도가 국보로 지정되었다. 1902년부터 1907년까지 호오도에 대한 일부 해체와 수리가 이루어졌고, 1950년부터 1957년까지 대대적인 해체 복원이 이루어졌다. 그리고 1951년 호오도가 다시 국보로 지정되었고, 1994년에는 뵤도인을 비롯한 고대와 중세 교토의 문화유산이 유네스코 세계유산이 되었다.2001년에는 박물관인 호쇼칸(鳳翔館)이 건립되어, 호오도의 봉황과 운중(雲中)공양보살상, 불상과 보살상, 범종, 아미타구품내영도 등이 전시 보관되고 있다. 현재 뵤도인에서 가장 중요한 건물은 연지 안 섬에 있는 호오도다. 헤이안 시대 가장 웅장한 건축물로, 10엔 동전의 디자인으로 사용되고 있다. 호오도에 모셔진 아미타여래 좌상 역시 헤이안 시대 만들어진 것으로 국보로 지정되어 있다. 뵤도인에는 그 외에도 관음당, 부동당, 나한당, 지장전, 정토원 같은 법당, 종루, 석탑이 있다. 뵤도인은 대개 강쪽 정문으로 들어가 도로쪽 남문으로 나온다.호오도는 가운데 중당을 중심으로 좌우에 남익랑과 북익랑, 뒤에 미랑이 연결되어 있다. 호오도라는 이름은 중당 기와 지붕 양 끝에 위치한 두 마리의 청동 봉황 때문에 붙여졌다. 중당은 정면 3칸 측면 2칸의 신사가 있고, 이를 동서남북 사방으로 1칸씩 상계가 감싸고 있다. 지붕은 2층으로 되어 있고 상층이 팔작지붕 형태다. 중당에는 목조에 금박을 입힌 아미타여래 좌상이 모셔져 있다. 높이가 2.8m로 1503년 조초(定朝)가 만든 것으로 알려 있다. 그리고 아미타 여래 좌우 벽에는 26구씩 모두 52구의 운중 공양보살상이 붙어 있다.그런데 이 중 절반인 26구는 박물관인 호쇼칸 벽에 부착 전시되고 있다. 이들 목조 공양상 중 27구는 거문고, 비파, 피리, 생황, 북 같은 악기를 연주한다. 합장을 하거나 연꽃을 바치거나 춤을 추는 공양상도 있다. 스님의 형상을 한 것도 5구나 있다. 이들도 아미타여래좌상과 같은 시기에 조성되었으나 후대에 여러 번 수리 보수되었음을 알 수 있다. 그리고 문과 입구 벽에는 아미타여래를 맞이하는 구품내영도가 그려져 있다. 구품도는 교토의 자연풍경을 배경으로 극락정토를 표현하고 있다. 그림 속에는 봄을 상징하는 벚꽃과 가을을 상징하는 단풍을 볼 수 있다.그리고 중당 내부에는 자개로 장식한 보상화 문양이 있고, 꽃문양도 있다. 그림에서 보살상이나 동자상을 확인할 수 있다. 그런데 상당수 그림이 퇴락하거나 후대에 보완된 것이어서 원래의 내용을 정확히 알기 어렵다. 호오도 내부의 그림 중 아미타구품내영도와 문과 기둥 장식 그림은 선명하고 화려한 색상으로 복원되어 호쇼칸에 전시되고 있다. 그리고 호오도 내부 벽, 천정, 기둥, 보에 그려진 그림과 장식은 디지털 방식으로 재생되어 호쇼칸 입구 영상실에서 볼 수 있다.중당의 지붕 끝에 앉아 있는 봉황상은 높이가 99㎝, 95㎝로 약간의 차이가 있다. 봉황상은 1134년 주물로 새의 날개와 깃털을 만들었다는 기록이 있어 그때쯤 제작되었을 것으로 여겨진다. 이 봉황상은 1973년 국보가 되었고, 보호차원에서 진본은 호쇼도에 보관하고, 건물에는 복제본이 설치되어 있다. 국보로 지정된 2.5톤의 청동 범종은 섬세한 조각과 화려한 문양 때문에 일본의 3대 종으로 알려져 있다. 비천과 사자를 크게 조각하고 그 주위를 당초문이 감싸고 있으며, 이 종을 두 마리 용이 고리로 지탱하고 있다. 이 종 역시 헤이안 시대 작품으로 여겨진다.뵤도인에서 우지가와를 건너면 헤이안 시대 대표적인 소설 <겐지모노가타리(源氏物語)>의 장면을 묘사한 조각상을 만나게 된다. 소설 중 마지막 10장이 우지를 배경으로 하는데, 그 내용이 10장면의 조각으로 우지 강변에 배치되어 있다. 그중 51장에서 왕자 니오노미야(匂宮)가 처제 우키후네(浮舟)와 함께 배를 타는데, 그 모습이 이곳 아사기리바시 옆에 조각상으로 표현되어 있다.여기서 빨간 도리를 지나 동쪽으로 가면 우지 신사가 나온다. 우지에는 시모 진자(下社)와 가미 진자(上社) 두 개가 있다. 가미 진자가 헤이안시대 생겼고, 시모 진자가 가마쿠라시대 확장된 것으로 보인다. 그것은 시모 진자의 중심건물인 본전이 가마쿠라 후기에 만들어졌기 때문이다. 정면 3칸 측면 2칸의 맞배 지붕 형태로 된 본전은 중요 문화재고, 정면 3칸 측면 3칸의 팔작 지붕 형태로 된 배전(棟原殿)은 유형 문화재다. 우지 신사에서 주목해야 할 것은 토끼 조형물이다. 고대 일본 황족 우지노와 키이라츠코(菟道稚郎子)가 길을 잃었을 때, 이 토끼가 나타나 길을 안내했다고 한다. 그 때문에 주인이 잘 따라오는지 확인하기 위해 토끼가 뒤를 돌아보는 모습이다.우지 신사 옆으로 난 길을 따라 더 위로 올라가면 본사에 해당하는 가미 진자를 만날 수 있다. 가미 진자는 원래 우지노와의 별궁이었는데, 10세기쯤 신사로 변한 것으로 추정된다. 왜냐하면 927년의 기록에 우지군에 신사 둘이 있다는 기록이 있기 때문이다. 경내에는 국보로 지정된 본전과 배전이 있다. 본전은 헤이안시대인 1060년경, 배전은 가마쿠라시대인 1215년경 조성되었다고 한다. 그러므로 비슷한 시기에 강 건너 요리미치의 별궁은 뵤도인 절로, 이곳 우지노와의 별궁은 신사로 변한 것으로 추정된다.본전은 정면 5칸, 측면 3칸의 맞배지붕 건물로, 가운데 응신천황(応神天皇)이 왼쪽에 우지노와가 오른쪽에 인덕천황이 모셔져 있다. 본전 안쪽 벽에는 헤이안 시대 그려진 당의를 입은 동자상, 지물을 든 수신상이 있다고 한다. 이들 그림은 중요 문화재로 지정되었다. 배전은 정면 6칸에 양쪽을 회벽으로 마감한 2실로 구성되어 있고 측면은 3칸이다. 배전 앞 양쪽에는 모래로 만든 산이 있는데, 이것은 축제 때 뿌려 신사를 깨끗하게 하는 데 사용된다. 그 때문에 청결 모래라 불린다. 그리고 경내에는 동원수가 나오는데, 이는 참배자들이 손을 씻는 데 사용된다. 우지 7대 명수 중 하나라고 한다.