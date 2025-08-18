북한산과 남한산 딱 중간, 여길 차지한 세력이 한반도 지배했다

큰사진보기 ▲아차산(1930년대)한강이 아차산에 부딪치곤 급격히 남쪽으로 꺾인다. 편평한 산 능선에 '아차산'이 써있고, 강 우측에 풍납리가 보인다. 광나루에 아직 다리가 없는 것으로 보아, 광진교가 놓인 1936년 이전 지도로 추정된다. 사진 좌측 상단에 두 가닥 중랑천이 '장안평' 벌판을 감싸고 흐른다. ⓒ 국토정보플랫폼 관련사진보기

큰사진보기 ▲'北漢山城(북한산성)' 명문 기와2018년 아차산성 발굴에서 발견된 명문 기와. 육안으로는 北漢山城(북한산성)이란 글자를 판독하기 어렵다고 한다. 사진 상단 기와에 '山城'이란 한자가 뚜렷하다. ⓒ 광진구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구려 보루망우산-용마산-아차산-홍련봉으로 이어지는 고구려 보루 위치도. 구의동에도 보루가 있었으나, 1960년대 개발과 함께 흔적도 없이 사라져 버렸다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲아차산 4보루아차산성에서 능선을 따라 오르다 보면 편평하고 긴 정상 능선이 나온다. 그 능선 맨 위에 4보루가 자리한다. 이곳에서 보는 한강과 주변 풍경은 모든 이들이 탄복하는 선경이다. ⓒ 구리시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성백제아차산성 치성에서 바라 본 풍납토성과 몽촌토성 방향. 한성백제가 무너지고 백제 개로왕이 붙잡혀 끌려 온 곳이 과연 여기일까? ⓒ 김여숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍련봉 1보루아차산 바로 아래 광장동 쪽 홍련봉 정상에서 발견된 고구려 보루. 지금은 둥근 지붕을 이고 있다. 홍련봉에서 보루 2곳이 발견되었다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲아차산성 치성아차산성 중 가장 높은 곳에서 용마산과 망우산 방향을 경계하는 치성의 모습. ⓒ 김여숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍련봉과 구의동아차산성 치성에서 바라 본 홍련봉 보루와 구의동. 고구려가 쌓은, 구의동으로 이어지는 보루 길이다. 너머로 보이는 숲은 '서울어린이대공원'과 '건국대학교'다. ⓒ 김여숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲치성아차산성의 가장 높은 곳 치성에서 바라 본 한강과 한성백제 방향. ⓒ 김여숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲아차산성아차산 8부능선의 남서쪽 사면에, 일그러진 6각형의 포곡식 석성으로 쌓은 아차산성 성벽의 부분. ⓒ 김여숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲아차산(1918)용마산 쪽에서 바라 본 아차산의 1918년 모습. 한강 건너로 풍납토성과 몽촌토성이 어렴풋하고, 멀리에 남한산이 희미하다. ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | '아차산 문화해설사 김여숙 선생님'께 특별히 감사의 인사를 올립니다. 8월 14일 비로 인해 답사 약속이 취소 되었는데도, 8월 15일 몸소 산성에 올라 사진을 쵤영해 보내 주셨습니다. 감사합니다.

힘겹게 서울에 다다른 한강이, 마지막 힘을 다해 이 산에 머리를 세게 부딪는다. 아차산이다. 그리곤 곧장 몸통을 비틀어 휘어나가며, 멀리서부터 싣고 온 고운 흙을 맞은편 벌판에 차곡히 쌓아 올린다.감입곡류하천이 만들어낸 충적평야다. 백제를 세운 집단은 그 땅을 도읍 삼았다. 풍납토성과 몽촌토성을 통칭하는 하남위례성(河南慰禮城)이다. 강은 거기서 갈리고 비옥한 섬 부리도를 떨궜다.한강 몸통을 비틀어버린 산은 서쪽에 또 다른 벌판과 물줄기를 끼고 있다. 장안평과 중랑천이다.이 산에 앉은 산성이다. 바로 옆 용마산이 친구처럼 어깨를 걸고, 그 위로 망우산이 나란하다. 왕릉 열 개가 봉긋한 구릉산을 연이었다.위로 불암산과 수락산이 양주에서 포천으로 잇닿는 길 안내자처럼 우뚝하다. 고구려가 호시탐탐 한성백제를 노리며 남하한 경로와 정확히 일치한다. 475년, 사로잡힌 개로왕이 혹여 이 길로 끌려가진 않았을까?아차산성 발굴로 익히 알던 역사가 다시 쓰이는 중이다. 역사기록과 발굴 유물이 어느 지점에서 충돌하는 장면이다. 물론 그게 전부가 아닐 개연성은 남아 있다. 본시 백제성으로 알았다. 그곳을 고구려가 빼앗았고, 나중 한강 유역을 차지한 신라가 고쳐 쌓았다는 게 통설이었다.하지만 묻힌 유물은 전혀 다른 말을 하고 있다. 553년 한강 유역을 차지한 신라의 성으로 규정하는 추세다. 한강 유역을 다스리려 진흥왕이 설치한 '신주(新州)'일까? 아니면 557년에 이름이 바뀌어 604년 진평왕이 재설치했다는 '북한산주(北漢山州)'일까? 대체로 후자로 기울고 있다.2018년 아차산성에서 발굴된 '북한산성(北漢山城)'이란 명문 기와에 모두가 놀란다. 그간의 가설을 뒤엎은 결정적 단서다. 아차산성 발굴 결과, 백제나 고구려의 어떤 흔적도 나오지 않았다. 그러나 이게 전부일까? 우리가 알지 못하는 어느 뫼에, 세상을 놀라게 할 또 다른 유물이 숨어 있는 건 아닐까?아차산성을 백제가 쌓았다는 가설은, 이제 전설로 남을 가능성이 커졌다. 그러함에도 그들의 도읍 하남위례성이 한눈에 내려다보이는 이곳을 소홀히 취급하지 않았을 개연성에 주목한다. 근 5백 년을 지배한 땅 아니던가.광개토왕은 즉위하자마자 백제 공략에 나선다. 392년 7월 석현성(파주시 파평면 일대)을, 10월에 관미성(오두산성으로 추정)을 함락한다. 찬란하고 강성하던 한성백제의 추락 서막이다. 이후 한강을 따라 이어진 백제 방어체계에 균열이 생긴다.고구려가 392년부터 야금야금 영토를 넓혀가며 남하한다. 지금도 남아 있는, 공격과 방어는 물론 주둔이 가능했던 말 그대로 '보루(堡壘)'다. 보루가 공격 베이스캠프다. 아차산을 중심으로 규모를 갖춘 보루만 20여 곳에 이른다.끈처럼 이어진 보루가 망우산-용마산-아차산-구의동까지 닿는다. 강을 사이에 두고 하남위례성을 위협한 최전선이다. 특히 아차산 제4 보루는 위치나 규모에서 왜 거기였는지 능히 짐작하고 남음이 있다. 근동을 지휘하는 최전선 야전 사령부의 위용을 가감 없이 드러내고 있어서다.이 힘으로 장수왕에 이르러 한강 유역이 고구려 차지로 된다. 삼국사기는 개로왕이 아차성(阿且城)에서 죽임당했다고 기록한다. 475년 패망하며 한성백제를 지켜내지 못한 대가다. 과연 사실일까?삼국사기는 5세기 당시의 기록이 아니다. 1145년 편찬·간행한 책으로 한반도는 물론 중국 기록을 망라했다. 그마저 12세기 간행본은 전해지지 않는다. 13세기 판각본 일부, 1394년 판각본과 1512년 판각본까지를 망라해 지금 우리가 읽고 있다. 따라서 지명이나 인명, 개개 서사의 진위에 대한 해석이 분분하다. 그러나 오직 이 기록뿐이다.개로왕을 사로잡아 욕보인 건 고구려 장수 재증걸루와 고이만년이다. 본래 백제인인데, 죄를 짓고 고구려로 투항했다고 삼국사기는 기록한다. 이 둘이 개로왕을 포박하여 아차성 아래로 보냈다.아차산은 고구려의 최전방이다. 더구나 유물은 신라 산성임을 말하고 있다. 완벽한 고구려 영토로는 뭔가 어색해 보인다. 따라서 개로왕을 끌고 간 곳은 당시 고구려가 온전히 차지했던 포천 반월산성이나 고모리산성이 아닐까 조심스레 추측해 본다.울보였던 공주는 어려서부터 바보 온달의 아내가 될 운명으로 삼국사기 이야기 틀이 짜였다. 평원왕 시기 고구려는 여러모로 위기였나보다. 왕의 사위로 인정받지 못한 온달이 선봉장이 되어, 북주(北周)의 침입을 막아낸다. 이로써 인정받는다.평원왕 아들 영양왕이 590년 즉위한다. 온달이 '생각건대, 신라가 한강 북쪽 우리 땅을 빼앗아 군현으로 삼으니, 백성들이 몹시 가슴 아파하며 지금껏 부모의 나라를 잊지 못하고 있습니다. 대왕께서 제가 어리석다 여기지 말고 군대를 내어주시면, 가서 반드시 우리 땅을 되찾아 오겠습니다'라며 출정한다. 603년으로 유추된다.출정에 앞서 '계립현(충주와 문경 사이 하늘재)과 죽령(풍기와 단양 사이 고개)의 서쪽 지역을 되찾지 못한다면 돌아오지 않겠다'고 맹세한다. 결과는 그의 말대로 되었다. '아단성(阿旦城) 아래에서 신라군과 싸웠는데, (온달이) 흐르는 화살에 맞아 쓰러져 죽었다'고 삼국사기는 기록한다.그렇다면 온달이 최후를 맞이한 아단성은 어디일까? 전쟁에 나서기 전 되찾아 오겠다며 지목한 땅으로, 지금의 단양군 영춘면의 온달산성으로 추정했었다. 그러나 거기서 출토된 유물은 이 가설을 손톱만큼도 뒷받침해내지 못했다. 죄다 통일신라와 고려 유물만 발굴된 것이다. 더구나 신라가 한강 유역을 차지해 굳건하게 지켜내던 때 아니던가.이로써 아차산성이 급부상한다. 일찍이 한성백제를 공격했던 끈처럼 연결된 크고 작은 고구려 보루가 온전하고, 한강을 두고 다투던 피차간 요충지이기 때문이다. 신라 북한산성인 아차산성을 공격하다가 역습에 휘말렸을까. 이 가설 또한 다른 유물이 나온다면 뒤바뀔 서사이기는 하나, 대체로 온달이 목숨을 잃은 장소로 추론하고 있다.결국 평강공주가 움직이지 않는 온달 장군의 관을 맞으러 아차산성 부근 어느 보루에 들렀다는 결론이다. 이로써 온달의 장례가 무사히 치러졌으니 말이다.기원전부터 2천 년간 한반도 중심이었다. 백악산 아래 도성이 600년이라면, 그보다 1400년 전부터 500년간 먼저 중심이었다. 이곳을 차지한 세력이 한반도를 지배했다. 북한산과 남한산 사이 딱 중간이다. 산 곳곳에 드러난 암반도 한강으로 급격히 머릴 숙인다.산성은 정상 아래 남동 사면 급경사의 능선을 빙 둘렀다. 육각형에 가까운 포곡식 석성이다. 둘레 1043m, 가장 높은 해발 203m 북서쪽엔 대형 치성을, 해발 122m 가장 낮은 남쪽엔 집수정과 배수구를 갖췄다.성벽은 능선 흙을 깎아 기반을 다듬어 다진 다음, 그 윗면을 따라 돌로 쌓았다. 지금은 무너져 흙에 묻혔다. 성벽 높이는 평균 10m로 추정한다. 산성 유구와 유물은 6세기 후반∼10세기 전반의 것뿐이다. 이를 통해 모든 걸 유추할 수 있게 되었다.553년 이후 신라는 한강 이남에 이성(남한)산성을, 한강 북안에 아차(북한)산성을 쌓았다. 진평왕 이후 아차산성을 주요 치소로 삼았다. 아차산성 망루 발굴에서 출토된 '북한산성'이라 쓰인 명문 기와가, 이 모든 서사를 설명하는 근거가 되었다.그럼에도 일말의 여지는 남겨두자. 286년 백제 책계왕이 고구려 침략을 막으려 쌓았다는 아차성으로, 475년 한성백제를 점령한 고구려가 개로왕을 죽인 아차성이라는 삼국사기 기록을 근거로 말이다. 아울러 온달이 전사한 유력한 장소라는 추론도 마찬가지다.산 중간 완만한 경사의 빼어난 경관을 호텔이며 아파트가 온통 차지했다. 이 아파트와 호텔이 한때 우리에게 어떤 존재였는지 되짚어 볼 일이다. 호텔은 한국전쟁에 참여한 미군의 이름에서 따왔다. 부패한 권력의 검은 돈줄이던 '카지노 비리'의 원천이기도 했다. 최고급 아파트로 권력자와 연예인 등의 전유물로 온갖 스캔들의 온상이기도 했다.아차산 제3 보루나 제4 보루에서 바라다보이는 한강은 머릿속까지 맑아지는 선경이다. 마치 선녀가 내려와 완상하던 풍경인 듯 착각이 인다. 보기 좋은 곳이 살기 좋은 곳임은 명확하다.온조왕이 도읍을 정할 때, 아차산 정상에 올라 강 건너 하남위례성 터를 바라보지 않았을까? 2천 년 전 한반도 중심을 그래서 저곳으로 정하지 않았을까?