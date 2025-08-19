만 개 넘는 기둥의 행렬, 여우 두 마리가 지키는 곳

일본의 고베 오사카 교토를 3박 4일간(6월 22일~25일) 여행했다. 이번 여행의 주제는 간사이 지방 건축 기행이다. 일본 현대건축의 대가로 불리는 안도 다다오의 건축과 오사카성, 교토 후시미 이나리 신사, 우지 뵤도인와 가미신사의 전통 건축을 살펴보았다. 그 내용을 5회에 걸쳐 연재하려고 한다.

교토는 일본의 천년 고도다. 교토를 방문하면 시내 중심가의 왕궁과 절을 보게 된다. 교토역 북쪽의 히가시혼간지와 니시혼간지, 니조죠, 황궁인 고쇼를 방문한다. 그리고 동쪽 언덕에 있는 기요미즈데라를 방문한다. 또 국립박물관과 산주산겐도를 방문하게 된다. 동북 쪽에 있는 헤이안진구와 미술관을 방문할 수도 있다. 서북쪽에는 킨가쿠지, 료안지, 닌나지가 있다. 이들은 대부분 유네스코 세계유산이다. 과거 교토 여행에서 이들을 보았기 때문에 이번에는 교토 남쪽에 있는 후시미와 우지를 방문하기로 했다.후시미구에 있는 이나리 신사는 1946년 격이 대사(大社)로 높아졌다. 이나리 신사는 전국에 3만 개나 있는데, 후시미 이나리 대사가 총본궁이다. 교토 히가시야마(東山)의 최남단 이나리산 서쪽 산록에 있다. 메이지 시대 신불(神佛) 분리령이 내려지면서 법당이 모두 철거되고, 신도들이 도리를 봉납하면서 현재와 같이 도리가 산길을 따라 빽빽하게 들어서게 되었다. 이나리 신사에는 하사 중사 상사로 나눠 5대신이 모셔져 있다. 주제신(主祭神)인 우카노미타마 대신이 하사의 중앙에 자리 잡고 있다.후시미 이나리 대사로 가려면 주차장에서 버스를 내려 10분 정도 걸어가야 한다. 먼저 이나리 신도를 따라 동쪽 이나리 산록으로 향한다. 이어서 게이한선 철도 건널목을 건너 후시미 이나리역을 지난다. 이어서 가모가와 운하가 나오고 다리를 건너 일본철도(JR) 이나리역을 지난다. 여기서 상점들로 이어진 길을 따라 사하촌이 형성되어 있고, 길이 끝나는 지점에 이나리 대사가 있다. 규모가 작은 도리이가 있고, 그 너머로 누문이 보인다. 누문은 2층으로 되어 있고, 2층 위에 기와지붕이 웅장하고 화려하다.누문은 3칸으로 이루어져 있고, 2층에 세로로 후시미 이나리 대사라는 편액이 걸려 있다. 누문 앞에는 청동으로 만든 두 마리 여우가 지키고 있다. 누문을 들어서면 외배전이 나온다. 외배전은 중요문화재로 무전이라고도 불린다. 1840년 정면 5칸 측면 3칸의 팔작 지붕 건물로 재건되었다. 정면과 후면에 4개씩, 양쪽 측면에 2개씩 모두 12개의 등롱(燈籠)이 걸려 있다. 이들 등롱에는 황도 12궁의 별자리를 상징하는 동물들이 투각되어 있다. 정면 등롱에서 쌍둥이와 황소를 확인할 수 있다.내배전은 본전 앞에 있다. 내배전에서는 기도 또는 참배가 이루어진다. 참배 시에는 박수를 치고 절을 한다. 기도 시에는 배전으로 올라가 무릎을 꿇고 절을 할 수도 있다. 참배와 기도를 도와주는 사람을 신직(神職)이라 부른다. 내배전과 연결되어 본전이 있다. 신전이라고 불리는 본전은 안쪽에 신체가 모셔져 있고, 바깥쪽에서 신에게 예물을 올린다. 이때 신직이 신체 앞에서 경을 읽는다. 이나리 대사 본전은 5칸의 맞배 지붕 형태 건물로, 1464년 재건되어 유형 문화재로 지정되었다.내배전 옆에는 신락전이 있는데, 신을 즐겁게 하기 위해 제(祭)를 올리는 전각이다. 제는 연주와 노래를 동반한 제례를 일컫는다. 그리고 본전의 왼쪽 뒤로는 권전이 있다. 권위 있는 전각이라는 뜻인데, 그 용도를 정확히 모르겠다. 1635년 건립되어 중요 문화재로 지정되었다. 본전과 건축 형태가 비슷하면서 규모가 작은 편이다. 본전의 오른쪽 뒤로는 신여고가 있다. 신이 타는 가마를 넣어두는 곳간으로, 축제나 행사 때 가마에 신을 태우고 밖으로 나오게 된다.권전을 지나면 산쪽으로 옥산사와 백호사(白狐社)를 만날 수 있다. 백호사에는 이름 그대로 흰여우 두 마리가 신전에 모셔져 있다. 그리고 좁은 길을 따라 빨간 도리이가 수 없이 이어진다. 이것을 센본도리이(千本鳥居)라 부른다. 이름으로 봐서는 천개지만 실제 도리이의 숫자가 만 개를 넘는다고 한다. 이처럼 도리이가 많아진 것은 곡식의 풍요와 상업의 번창을 비는 신도들이 소원을 이루기 위해 도리이를 세웠기 때문이다. 이때 붉은색이 선호되었고, 이제는 붉은색 도리이가 하나의 전통이 되었다.센본도리이를 지나면 산쪽으로 오르는 두 갈래 길이 있다. 하나는 남쪽 계곡으로 이어지고, 다른 하나는 동쪽 능선을 따라 이나리산 정상으로 이어진다. 산으로 오르는 일이 쉽지 않아 남쪽 계곡 길을 따라 올라간다. 길에서 돌과 나무로 이루어진 조형물을 만난다. 돌에는 사랑을 맹세하는 명문이 새겨져 있다. "서로 사랑하기를 물과 달 같이 하라(相愛如水月)"고 적혀 있다. 나무는 기둥과 가지를 거꾸로 세워 사랑하는 연인이 포옹하고 있는 형상이다. 길 양쪽으로 대나무가 자라고 있어, 시원하고 분위기가 좋다.중간에 오사를 만난다. 산 안쪽에 있는 신사로 여우 그림을 그려 걸 수 있다. 그리고 석조 도리이와 신보궁으로 이루어진 신보 신사도 있다. 신사 유래기에 보니, 이곳에는 천조대어신(天照大御神)과 도하대명신(稻荷大明神)을 모시고 있다. 아마테라스 오미가미로 불리는 천조대신은 일본의 시조신이고, 이나리 다이묘진으로 불리는 도하대신은 곡식을 경작해 풍요를 가져다주는 신이다. 여기서 계곡을 따라 더 올라가면 고보노다키로 불리는 작은 폭포를 만난다. 그런데 갈수기라 그런지 바위에 물 자국만 보인다. 여기 홍법 대사의 이름이 붙은 것은 그가 도지에 머물며 이곳 이나리산을 방문한 적이 있기 때문이다.이나리산 남쪽 계곡의 신사를 보고 나서는 잠시 동쪽으로 난 길을 따라가 본다. 그곳에도 센본도리이가 이어지고, 산쪽으로 난 길 양옆을 여우가 지키고 있다. 그 때문에 이나리 대사를 여우 신사라 부르기도 한다. 잠시 후 발길을 돌려 이나리 대사로 내려가 본전에서부터 누문을 지나 입구의 도리이로 간다. 그리고 마지막으로 도리이에서 신사를 올려다본다. 초록의 나무 숲 속에 빨간색의 도리와 건물이 잘 어울린다. 이제 주차장으로 가기 위해 JR 이나리역 앞을 지나 철도 건널목을 건넌다. 일본은 도심에서도 아직 건널목 차단기를 이용하고 있다. 그런 측면에서 현재 일본은 시류의 변화에 빠르게 대응하지는 못하는 것 같다.