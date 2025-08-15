한소울장애인자립생활센터, 장애인 자립 지원 업무협약

큰사진보기 ▲경기 광주시 한소울장애인자립생활센터는 지난 14일 지역사회 장애인 당사자의 복지 증진과 자립 생활 지원을 위한 업무협약을 광주시장애인직업지원센터, 조이하트장애인주간보호센터와 각각 체결했다. ⓒ 한소울장애인자립센터 관련사진보기

AD

경기 광주시 한소울장애인자립생활센터는 지난 14일 지역사회 장애인 당사자의 복지 증진과 자립 생활 지원을 위한 업무협약을 광주시장애인직업지원센터, 조이하트장애인주간보호센터와 각각 체결했다.이번 협약은 각 기관이 가진 전문성과 자원을 적극적으로 공유하고 협력함으로써, 장애인 당사자의 욕구에 맞는 실질적인 자립 지원 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 특히, 주간보호시설 이용부터 직업 훈련과 취업에 이르기까지 장애인의 생애주기별 자립을 포괄적으로 지원하는 데 큰 의미가 있다.보건복지부의 2023년 장애인 실태조사에 따르면, 장애인의 35.3%는 일상생활 수행 시 지원이 필요한 것으로 나타났다. 특히 자립 생활을 희망하는 장애인들의 주거, 고용, 사회 참여에 대한 욕구가 꾸준히 증가하고 있다.또한, 고용노동부의 2024년 장애인 의무고용 현황 분석 결과, 민간 부문의 장애인 고용률은 3.03%로 여전히 고용의무 이행이 미흡한 실정이다. 이러한 사회적 배경 속에서, 이번 업무협약은 단순한 정보 공유를 넘어, 장애인의 생애주기에 따른 맞춤형 자립 지원 서비스 제공을 위한 선제적이고 전문적인 협력 모델을 제시한다.한소울장애인자립생활센터는 양 기관과 장애인 당사자의 자립 생활에 필요한 기초 역량 강화와 자립 생활 기술 공동 개발을 통해 연계 시스템을 구축해나갈 예정이다. 더불어 장애인 당사자의 경제적 자립과 사회 참여 확대를 목적으로 취업 희망 장애인을 발굴하고, 직업 상담, 훈련, 취업 알선 등 전문 서비스 제공과 장애인 고용의 중요성을 알리는 캠페인을 전개해 지속 가능한 일자리를 만드는 데 함께 하기로 했다.김상용 조이하트장애인주간보호센터장은 "장애인 주간보호 서비스가 단순한 돌봄에 그치지 않고, 자립 생활로 나아가는 디딤돌이 될 수 있도록 한소울센터와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.도남훈 광주시장애인직업지원센터장은 "장애인의 자립을 위한 직업 지원의 중요성이 더욱 커지고 있는 만큼, 이번 협약을 통해 보다 많은 장애인들이 자신의 역량을 발휘해 당당한 직업인으로 성장할 수 있도록 적극적으로 돕겠다"고 전했다.한동식 한소울장애인자립생활센터장은 "장애인의 자립은 단순히 주거 형태를 바꾸는 것을 넘어, 경제적, 사회적, 문화적으로 주체적인 삶을 영위하는 것을 의미한다"며 "이번 협약은 이러한 포괄적 자립의 목표를 달성하기 위한 민간 기관들의 혁신적인 연대"라고 강조했다.세 기관은 협약 체결을 시작으로 정기적인 실무 협의회를 운영하며, 협약 내용의 구체적인 실행 방안을 모색하고 지역사회 장애인 복지 발전을 위한 모범적인 협력 사례를 만들어 나갈 계획이다.