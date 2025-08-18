'물의 절'로 불리는 곳의 시작

큰사진보기 ▲혼푸쿠지 미즈미도: 타원형의 연지 지붕 가운데로 난 계단을 따라 본당으로 내려간다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲지하 법당으로 내려가는 계단 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲서방정토를 상징하는 지하 법당: 아미타당 ⓒ 이상기 관련사진보기

"일반적으로 불교 건축은 토착적이고 그만큼 매우 보수적이다. 설계에도 참신함보다는 전통적 형식에 충실할 것을 요구한다. 그러나 나는 권위주의적인 대형 지붕이란 전통적 이미지에 연연하며 각 종파 특유의 자잘한 규범에 따르기보다 그곳이 지역 주민들에게 특별한 성역이고 마음의 의지처로 길이 계승될 곳이라는 점을 더 중시했다. 사람들이 모이고 서로 존재를 확인할 수 있는 그런 광장으로서의 사찰 건축을."

큰사진보기 ▲노출 콘크리트로 만든 혼푸쿠지 미즈미도외벽 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고승들의 초상과 약력 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲안도 다다오의 청춘(靑春) Youth 전시회 포스터 ⓒ 이상기 관련사진보기

AD

"청춘은 삶의 한때(a time of life)가 아니고 마음가짐(a state of mind)이다. […] 그것은 의지(the will)의 문제고 상상력(the imagination)이고 감정(the emotions)의 격렬함이다. […] 당신이 긍정적인 마음가짐(optimism)으로 감각기관을 움직이면, 팔십 나이에도 희망(hope)이 있다."

안도 다다오 건축에서 빛의 교회만큼 의미 있는 것이 물의 절이다. 아와지시마 히가시우라(東浦) 나들목에서 나와 우라 해안을 지나 언덕을 올라가면 혼푸쿠지가 나온다. 이 절은 진언종(眞言宗) 오무로파(御室派)의 밀교 사찰로 헤이안시대 후기 창건되었다. 이 절의 본당인 미즈미도 설계를 신도회장인 산요전기 이우에 사토시(井植敏) 사장의 추천으로 안도가 맡게 되었다. 이우에 사장은 안도에게 롯코산 경사면에 집합주택을 짓도록 한 바 있다. 이우에 사장은 산요전기 창업자의 후손으로 한일 경제와 문화교류에도 큰 역할을 했다. 그는 2025년 6월 한일교류재단이 만든 이희건상 초대 수상자가 되기도 했다.안도는 젊은 시절 인도 여행 중 보았던 불교 유적지의 연지가 생각났다. 연꽃은 진흙 속에서 피어나지만 깨달음과 지혜를 상징한다. 그렇다면 웅장한 건물과 지붕으로 권위를 드러내는 건축이 아닌, 부처나 중생을 감싸는 연못을 지붕으로 하는 법당은 어떨까 생각했다고 한다. 연못 가운데 만든 계단을 통해 아래로 내려가는 법당을 만들고 그 안에 부처를 안치하는 방식이다. 그러한 뜻을 주지와 신도들에게 설명하자 반대하는 목소리가 나왔다. "중요한 법당 위에 물을 채운다니 당치 않아요. 지붕 없는 절은 있을 수 없어요." 이 때문에 건축을 의뢰했던 이우에 사장이 중간에서 곤란하게 되었다.이우에 사장은 교토에 있는 총본산 큰스님 다치바나 다이키(立花大亀)에게 도움을 청했고, 그는 물의 절에 대해 긍정적인 평가를 했다. "연꽃은 불교의 원점인데, 그 연꽃 속으로 들어가는 구조라니 아주 좋구먼. 부디 실현시켜 주시오." 그 덕에 물의 절 프로젝트가 추진될 수 있었다. 미즈미도의 설계에서 가장 눈에 띄는 것은 타원형의 연지다. 이곳에 들어가기 전에 일자형의 벽을 만들고 한쪽에 문을 냈다. 문 안쪽에 다시 타원형 벽을 만들어 연지로 가는 우회로를 만들었다. 타원형 벽 끝에서 다시 안쪽 벽을 따라 가면 연지 가운데 계단을 만나게 된다.계단을 내려가면 지하에 콘크리트 벽을 설치해 원형 공간을 만들었다. 그 안쪽으로 붉은색의 네모 기둥과 격자 스크린을 설치해 법당의 안과 밖을 구분했다. 그리고 격자 기둥 안쪽 서쪽 방향에 아미타불을 안치했다. 안도가 지향하는 것은 "서쪽 빛이 본존의 뒤에서 비쳐 드는 서방정토의 공간, 불교에서 말하는 서방의 이상향 이미지"를 구현했다. 안도는 효고현 오노(小野)시에 있는 정토사 법당에서 부드럽게 스며드는 붉은빛에서 아이디어를 얻었다고 한다. 그렇게 해서 미즈미도는 1991년 완공될 수 있었다.그런데 1995년 1월 17일 리히터 규모 7.2의 강진이 아와지시마에서 고베에 이르는 지역을 강타했다. 당시 업무차 영국 런던에 가 있던 안도 다다오는 그 소식을 듣고 즉시 귀국했다. 그리고 19일 오사카 덴포잔(天保山)에서 배를 타고 고베의 메리켄 파크로 가 지진으로 파괴된 현장을 확인할 수 있었다. 그리고 1991년 건축한 물의 절 혼푸쿠지 미즈미도가 무사한지 걱정이 되었다. 고베의 피해지역을 살펴보고 나서 혼푸쿠지에 이르니 다행히 건물에 전혀 손상이 없었다. 대지진을 이기고 건재한 미즈미도는 이제 주변 자연환경과 어우러져 현대식 불교 건축의 새로운 모습을 보여주고 있다.물의 절을 한자로 표현하면 수어당(水御堂)이고 일본어 발음은 미즈미도가 된다. 이곳에 가려면 기와지붕의 혼푸쿠지 법당과 묘지 사이로 난 계단을 따라 올라가야 한다. 법당 뒤쪽으로 나무가 심어져 있고 그 사이로 콘크리트 길이 이어진다. 길의 끝에 원형의 광장이 나타나고, 그 앞을 일자형 벽이 가리고 있다. 벽의 한쪽에 작은 문을 통해 들어가면 타원형 벽이 앞을 가린다. 벽 안쪽으로 타원형의 연지가 있고, 그 안에 연꽃이 꽃을 피우고 있다. 타원형 벽과 연지 사이로 좁은 길이 있고, 안쪽 가운데로 가면 연지를 통해 내려가는 계단이 나온다.이 계단을 내려가 지하에 이르면 어두운 실내가 나타난다. 실내에서 신을 벗고 원형의 벽 사이로 난 어두운 길을 따라 안으로 들어간다. 그러면 절반 되는 곳 안쪽으로 법당 공간이 만들어져 있다. 법당은 붉은색 네모 기둥으로 격자를 만들어 스크린처럼 내부와 외부를 구분했다. 법당 안쪽에는 아미타 삼존불이 서 있고, 등 뒤에서 빛을 받아 주변에서 가장 밝게 보인다. 부처님 주변을 황금빛 닫집과 꽃으로 장식했다. 불상 앞에는 사리탑이 세워져 있다. 전체적으로 붉은색 바탕에 황금색 불상과 장식이 있어 장엄해 보인다.원형의 붉은 벽면 안쪽에는 진언종을 대표하는 고승들의 초상과 약력이 간단하게 적혀 있다. 고린(杲隣) 선사는 헤이안시대 고승으로 공해(空海) 대사의 10대 제자다. 처음에는 도다이지(東大寺)에서 화엄종과 법상종을 배웠고, 나중에 공해로부터 진언종 밀교를 배웠다. 진제(眞濟) 승정(僧正)은 중국 낙양 출신으로 승정에 임명되었다고 하는데, 자세한 행적을 모르겠다. 원명(圓明) 율사는 삼론종을 공부한 후 진언종을 공부해 율사에 오른 것 같다.미즈미도를 나오면서 안도 다다오 관련 포스터가 벽에 걸린 것을 보았다. 안도의 '청춘(Youth)' 전시회가 열린다는 내용이다. 전시 내용을 정확히 알 수는 없지만 안도 다다오에게 청춘이라는 개념은 굉장히 중요하다. 왜냐하면 산토리 뮤지엄 덴보잔 건축주였던 사지(佐治) 회장이 소개해 준 울만(Samuel Ullman)의 '청춘'이라는 시가 자신의 인생에 큰 지침이 되었기 때문이다. 교육자 사업가 종교지도자로 은퇴한 후 시를 썼던 울만의 '청춘'을 일본 주둔군 사령관 맥아더 장군이 소개하면서 일본에서 유명해졌다.사지 회장은 산토리 미술관을 지으며 다시 한번 청춘을 구가하려고 했다. 20대 후반부터 건축을 맡긴 이들 원로 건축주들의 지원과 후원 덕분에 안도 다다오 역시 80이 넘은 지금도 청춘으로 살고 있다.