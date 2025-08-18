치매 시어머니 돌보며 손주 육아... 지친 이 몸은 누가 돌봐줄까요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

7남매 맏며느리입니다. 결혼과 동시에 늦둥이 시동생과 환갑이 안된 시어머니와 함께 살게 됐습니다. 그로부터 40년이 지났습니다. 시동생들은 모두 출가 시키고 백수(白壽, 99세)가 되신 시어머니께서는 10년째 요양원에 계십니다.그 공백을 손주들이 채워줍니다. 방학이 돼 아침부터 소란스럽게 들어서는 손주들은 매일 봐도 반갑기만 합니다. 시어머니도 그러시겠지요. 매일 봐도 또 보고 싶을 내 자식들. 생각만 해도 먹먹하지만 별다른 방도가 없습니다.50대 전후 세대를 부모님의 노후를 책임지고 자녀에게 기댈 수 없는 낀 세대라고 합니다. 즉 부모 부양과 자녀 지원을 동시에 하면서도 정작 자신은 어느 도움도 받을 수 없는 세대라지요.그럼 60대는 어떨까요. 이유 불문 하고 부모님을 마지막까지 돌봐드려야 합니다. 또한 자식들이 출가해 낳은 손주들까지 돌봐줘야 하는 그런 세대입니다. 50대면 그나마 체력이 남아 있겠지만 60대 중반이 지나면 그마저도 받쳐주지 않는 경우도 많습니다.얼마 전에 딸이 뒤늦게 결혼해 귀하게 얻은 손자를 돌보고 있는 60대 후반인 지인을 만났습니다. 깜짝 놀랐습니다. 차마 뭐라 말도 못 하고 손만 잡아줬습니다. 얼마나 힘들면 그 곱던 얼굴에 주름이 자글자글 졌을까요. 완전히 다른 사람이 돼 있었지요. 팔, 다리, 허리 안 아픈 곳이 없지만 딸이 출근을 하니 안 봐줄 수가 없어 병원도 제대로 다닐 수 없다는 하소연입니다. 손자야 봐도 봐도 예쁘지만 몸이 따라주지 않으니 몸도 마음도 지쳐가는 지인을 보며 60대의 비애를 실감할 수 있었습니다.내 자식이 낳은 손주를 외면할 수 없습니다. 노후를 위해 하던 일도 포기하고 또다시 돌봄의 늪으로 걸어갈 수밖에 없습니다.저 역시 다르지 않습니다. 올해로 백수가 되신 시어머니께서 85세가 되면서 치매 증세가 시작됐습니다. 뒤늦게 초등학교 상담교사로 근무하던 때였습니다. 남편이 퇴직을 하게 됐고 시어머니를 돌봐야 하는 상황이 됐지요. 일밖에 몰랐던 남편에게 차마 집안일까지 맡길 수가 없었습니다. 꿈꾸던 대학원은 물론이고 하던 일도 그만두는 길밖에는 답이 없었습니다.그 와중에 딸이 결혼을 하고 금쪽 같은 손주를 안겨주었습니다. 출근하는 딸을 위해, 치매가 심해져 가는 시어머니와 손자를 동시에 돌보게 됐지요. 그렇게 몇 년이 지나고 거동이 어려워진 시어머니를 더 이상 돌볼 수가 없게 됐습니다. 치매 등급으로 방문한 담당자 분께서 안쓰럽게 바라보던 그 눈길을 지금도 잊을 수가 없습니다.딸도 엄마가 힘들어서 도저히 안 되겠다며 다니던 직장을 그만뒀습니다. 몸도 마음도 지쳐가고 있었던 것일까요. 기능성 소화 장애로 몸무게가 10kg가 빠지고 선종을 제거하는 시술을 받아야 했습니다.가시는 날까지 내 손으로 돌봐드리겠다는 그 약속을 지키지 못한 채 눈물을 머금고 요양원에 모셨습니다. 그렇게 10년이 지나고 어머니도 저도 각자의 자리에서 서로를 애타게 응원하며 오늘에 이르렀습니다.그동안 아무 일도 없었던 것은 아닙니다. 응급실로 실려가는 급박한 상황들 앞에서 이미 연명 치료 거부 사전 의향서에 동의했지만 차마 손을 놓을 수가 없었습니다. 몇 번의 위기를 넘기며 나로 인해 일을 그만둔 딸이 내내 목에 가시처럼 걸려 있었습니다. 다시 출근을 부추기며 손주들을 돌봐주기로 했습니다. 초등학교 1학년, 3학년이던 손주들은 어느새 3학년, 5학년이 됐습니다.어느 곳에서도 위로를 받을 수 없는 세대, 지원을 받기 어려운 피할 수 없는 세대라지만 시어머니께서 반겨주시고 손주들이 안겨오기에 일어설 수 있습니다. 덕분에 몸도 마음도 안정을 찾아가는 지금이 더없이 소중합니다.일밖에 모르고 앞만 보고 달려온 60대. 자식을 위해 일생을 걸었던 부모들이지만 꺾이지 않는 강인함으로 부모도 자식도 손주도 품을 수 있는 자랑스러운 60대. 가족을 위해서라면 그 어떤 상황에서도 똑같은 선택을 할 것입니다. 이 시간에도 돌봄을 위해 최선을 다하고 있을 60대와 그 가족을 응원합니다.