마음이 텅빈 날, 나는 이것을 채우러 단골집에 갑니다

한동안 방문이 뜸했다가 가끔 방문한 단골집에서 나도 모르게 위안을 얻는 경우가 종종 있다. 내겐 바로 오늘이 그런 날이었다. 방학인 아이와 함께 있으면서 조금 과장해 말하자면 손이 부르트게 밥을 하고 간식을 준비하느라 손에는 거스러미가 많이 생겼고 손톱도 제각각 엉망인 것을 우연히 목격하고는 나를 위한 작은 사치라는 명목 하에 근 10개월만에 네일샵을 찾았다.햇수로 4년째 단골네일샵. 늘 갈 때마다 특별히 나를 반갑게 맞아주시지는 않는다. 단골이라고 부담스럽게 왜 이제 오셨어요 라는 흔한 멘트도 일절 없다. 그저 웃음 띤 얼굴로 어서오세요 라며 특유의 호탕한 웃음으로 나를 맞이해주시는 사장님. 오랜만에 갔더니 10개월 전보다 얼굴 윤곽이 뚜렷해진 사장님의 모습이 눈에 띈다.나는 사장님께 "살이 많이 빠지셨네요"라고 말을 건네며 인사를 건넸더니 알아보시네요 라며 눈주름이 활짝 드러나게 나를 향해 웃어주셨다. 이사를 오기 전부터 쭈욱 방문하던 곳인데 이사를 한 뒤로부턴 한동안 발길을 멈췄었다. 작년에 이사를 한 뒤, 아파트 주변 상가에 네일샵이 많아 잘됐다고 쾌재를 부르며 몇 곳을 전전했는데 생각보다 마음에 쏙 드는 곳이 없었다. 내 돈 들여 시간 들여 케어를 받고 나와도 뭔가 마음이 척척해지는 느낌이랄까. 아마도 늘 가던 곳이 아니라 낯선 그곳의 분위기가 더욱 차갑게 다가왔기 때문이리라.그럴 땐 역시 돌고 돌아 단골집이다. 이곳에 오니 역시나 제대로 케어를 받는 기분이다. 4년의 정은 무시 못 하는 지 사장님은 내 손 상태를 나보다 더 정확히 알고 계셨고 그 누구보다 정감 있는 손길로 꼼꼼히 케어를 해주셨다. 40분이 넘는 케어 시간 동안 우리는 서로의 시시콜콜한 일상을 탁구공이 왔다갔다 하듯 주고 받으며 때론 웃기도 때론 안타까워하기도 때론 애틋해지기도 하며 감정의 파도를 함께 탔다. 역시 다른 데선 느낄 수 없는 단골집 주인과 손님만이 누릴 수 있는 티키타카가 있는 것이다.이럴 땐 참 묘한 기분이 든다. 늘 옆에 붙어 사는 남편과도, 매일 연락을 주고 받는 친구와도 이런 감정을 느끼지 못할 때가 많은 데 어쩌다 한 번 방문하는 단골집 주인에게는 내 속을 투명하게 내보이게 된다. 아마도 이런 내 얘기가 어디에도 새어나가지 않을테고, 새어나간다 한들 나와 관계없는 사람들에게 가는 거니까 상관없다는 가벼움 때문이려나.무튼 오랜만에 누군가와 소통다운 소통을 하고 나오니 가지런한 손톱 만큼이나 내 마음도 더 가지런히 정리된 느낌이었다. 손톱케어를 통해 마음케어도 동시에 받은 느낌이니 일거양득인 셈이다. 늘 묵묵하고 온화한 미소로 나를 맞이하고 보내는 사장님의 변함없음은 최근 버들잎처럼 자주 흔들리던 내 마음을 단단히 붙잡아주는 무언의 힘이 되어 주었다.기분 좋게 가게를 나와서 반질거리는 손톱을 보니 내 마음도 반질거리는 느낌이 든다. 또 나도 모르게 텅빈 마음 곳간이 따스한 기운으로 가득 채워진 풍성한 느낌까지 덤으로 받는다. 잠시 기분 좋은 여운에 취해있는데 문득 나의 또 다른 최애 단골집을 방문하고 싶다는 충동이 일었다. 무언의 힘에 이끌리듯 집이 아닌 그 단골집으로 운전대를 돌렸다.그곳은 햇수로 8년이 된 동네 빵집. OOO 식빵. 첫째가 2살때, 육아집중기 늘 피로와 허기에 허덕이던 내가 그곳의 초코식빵을 우연히 먹어보곤 몸과 마음이 헛헛할 때마다 들르곤 했던 곳이다. 그곳의 초코식빵은 풍미와 식감이 남달라서 한 입만 베어물어도 육아로 쌓인 피로가 단숨에 쑥 내려가는 느낌을 받곤 했다.둘째가 5살이 된 이후에도 꾸준히 찾고 있으니 내 육아의 팔할의 지분을 가진 빵집이다. 나의 그런 깊은 사정을 아는 사장님은 갈 때 마다 작은 쿠키나 빵을 건네며 빵보다 더 따스한 정을 건네주시곤 했다. 나도 늘 그 집을 갈 때마다 작은 간식거리를 가지고 가며 정을 되돌려주곤 했고.단골집 1차를 들러 받은 따스한 기운이 식기 전에 2차 단골집을 방문해 여남은 따스한 기운을 더 충전하고 싶다는 열망이 가슴에 깊이 일었다. 떨리는 손으로 문을 열고 들어가는 순간. 사장님은 그런 나를 단번에 알아보신다. 네일샵의 사장님과는 달리 이 곳 사장님은 온몸으로 반가움을 표현하시는 스타일.그렇게 숨김없이 나를 향한 애정을 드러내는 그런 사장님의 무람 없음이 가슴이 사무치도록 좋다. 5평 남짓 안되는 가게 안의 초코식빵과 견과류 식빵을 담으며 어깨 너머로 서로의 사정을 묻고 답한다. 사장님의 아들이 대학에 가서 잘 지내고 있다는 이야기에 웃음꽃이 피고, 5살이 된 둘째가 더 예뻐졌다며 잘 키웠다는 이야기에 더 큰 웃음꽃이 핀다.서로의 근황을 묻고 답하기엔 짧은 5분이지만 그 5분 속에는 서로에 대한 애정이 담뿍 들어있었다. 빵값을 계산한 뒤 쇼핑백에 빵을 차곡차곡 담으시던 사장님, 한사코 거절하는 내게 사장님은 오늘 실수로 하나 더 만들었다는, 그 집의 인기빵인 옥수수치즈 크루아상을 마지막에 무심하게 툭 넣어주시곤 크고 쌍꺼풀진 눈이 반달이 되게끔 웃어주시며 문을 나서는 나를 배웅해주셨다.마지막에 사장님의 정까지 들어가 빵으로 가득 찬 쇼핑백 만큼이나 요 며칠 텅 빈 가슴이 풍성해지는 기분이 들어 기분 좋게 가게를 나왔다. 집으로 돌아오는 길 나도 모르게 웃음이 실실 샌다. 그리고 가슴에 무언가 뜨끈한 것이 스며들어 온 몸 전체로 퍼지는 느낌마저 든다. 소통이 이렇게나 중요하구나 새삼 느끼고, 또 언제가도 늘 그 자리에 변함없이 나를 반겨주는 단골집 그리고 그곳을 변함없이 지키고 있는 사장님의 존재가 참 감사한 날이었다.급변화된 사회 속 하루가 다르게 생겼다 사라졌다 하는 가게들이 참 많지만 늘 그 자리에 묵묵히 있어주는 단골집은 그런 우리에게 위안을 준다. 우리가 오래된 단골집을 찾는 이유는 그곳이 더 실력이 좋아서, 맛이 더 좋아서가 아니라 그 곳에서는 늘 나를 같은 따스한 온도로 일관되게 맞이해주는 그 변함없음이 좋아서이지 않을까?단골장소, 그리고 그 장소를 지키는 누군가가 내가 어떤 변화를 겪든 어떤 마음상태이든 늘 한결같이 반갑고 따스하게 맞이해주는 그 변함없음이 눈물겹게 좋아서 문이 닳도록 방문하고 싶은 게 아닐까 싶다.오늘 경험으로 나는 문득 감사한 마음을 가진다. 마음이 텅 빈 날, 이렇게 단골집을 방문해서 내 마음 속 허기를 풍성하게 채울 수 있음에 말이다.떠올리기만 해도 가슴 가득 따스함이 차오르는 단골집. 어쩌면 나의 하루, 누군가의 하루가 무탈하게 흘러감은 아마 이런 단골집들이 알게 모르게 주는 치유 효과 때문인지도 모른다. 글을 마무리하며 누군가의 텅 빈 가슴에도 그 가슴을 따스히 어루만져 줄 수 있는 단골집이 꼭 하나쯤은 품어져있길 바라본다.미미할지도 모르지만 어쨌든 언제든 찾아가 위안받을 단골집이 있다는 사실 하나만으로도 우리가 오늘 하루를 힘내어 살아가는 이유가 되기도 하니까. 그간 텅 빈 가슴이 1, 2차 단골집 방문으로 풍성해져버린 나처럼.