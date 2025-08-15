트럼프 "푸틴과 잘 되면 미·러·우 3자 회담서 영토 협상"

큰사진보기 ▲알래스카에서 열릴 미러 정상회담을 전망하는 <폭스뉴스> ⓒ 폭스뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 알래스카에서 열리는 미러 정상회담이 성공할 경우 우크라이나 정상까지 참여하는 3자 회담을 열고 러시아-우크라이나 영토 협상을 할 것이라고 말했다.트럼프 대통령은 회담 전날인 14일 폭스뉴스 라디오와의 인터뷰에서 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담은 다음 회담을 세팅하는 자리"라면서 "두 번째 회담이 매우, 매우 중요다. 왜냐하면 합의가 이뤄질 회담이 될 것이기 때문"이라고 강조했다.이어 "나는 뭔가를 분배한다는 말을 쓰고 싶지 않지만, 그것이 꼭 나쁜 표현은 아니다"라며 "어느 정도 경계와 땅을 주고받는 일이 있을 것"이라고 전망했다.다만 "3자 회담을 개최할 수 있을지는 아직 모르겠다"라면서 "미러 정상회담이 잘 된다면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 전화하겠지만, 결과가 나쁘다면 전화하지 않고 곧장 집으로 돌아갈 것"이라고 했다.또한 미러 정상회담이 성공적으로 끝나 우크라이나 정상까지 참여한 3자 회담을 개최할 경우에 대비해 장소 3곳을 생각하고 있다면서 "그중에서 젤렌스키 대통령을 알래스카로 부르는 것이 가장 쉬울 것"이라고 말했다.그러면서 "나는 그들(러시아-우크라이나)의 협상에 참여하지 않을 것"이라며 "그들 스스로 협상하게 할 것"이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 휴전을 위해 러시아에 경제적 인센티브를 제공할 것이냐는 질문에, 러시아에는 "경제적인 제재"와 "경제적인 인센티브" 둘 다 매우 강력한 협상 수단이 될 수 있다고 답했다. 또한 러시아에 추가 제제를 가할 수도 있냐고 묻자 "전쟁이 해결되지 않으면 당연히 그렇다"라고 답했다.푸틴 대통령은 이날 정부 고위 관리들과 회의하면서 "미국이 적대 행위를 중단하고 위기를 종식시키며, 이 갈등에 연루된 모든 당사자에게 이익이 되는 합의에 도달하기 위해 매우 적극적이고 성실한 노력을 기울이고 있다"라고 트럼프 대통령을 칭찬했다.그러면서 "이번 미러 정상회담의 목적은 양국뿐만 아니라 전 세계적으로 장기적 평화를 위한 기반을 마련하는 것"이라고 강조했다.러시아 크렘린궁은 미러 정상회담이 현지시간으로 오전 11시 30분에 시작될 것이라며 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 먼저 일대일 회담을 가진 후 양국 대표단 회담을 열고, 오찬도 함께할 것이라고 밝혔다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 "우크라이나 분쟁 해결과 관련한 문제들이 논의될 것"이라며 "회담의 성격이 매우 복잡하고 극도로 다층적이며, 먼저 결과를 예측하는 것은 큰 실수가 될 것"이라고 경고했다.유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관도 "우크라이나 위기 해결이 회담의 핵심 의제가 될 것이 분명하다"라며 "무역과 경제 분야를 포함한 양국 협력의 추가 발전에 관한 의견도 교환할 것"이라고 설명했다.또한 "회담이 종료되면 양국 정상이 공동 기자회견을 열어 협상 결과를 요약해서 발표할 예정"이라고 전했다.하지만 트럼프 대통령은 "공동 기자회견을 할지는 아직 결정하지 않았고, 회담 결과가 나쁘면 혼자서라도 기자회견을 열고 '전쟁이 계속되고 러시아와 우크라이나는 서로를 계속 죽일 것'이라고 말했다"라고 반박했다.AP통신은 "이처럼 불확실한 일정은 이번 회담이 얼마나 불안정한지를(unsettled) 보여준다"라고 평가했다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 우크라이나 종전을 논의하기 위해 앵커리지 엘먼도프-리처드슨 공군기지에서 회담한다. 2022년 2월 러시아와 우크라이나 전쟁이 발발하고 미러 정상이 만나는 것은 처음이다.