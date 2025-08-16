일본의 독도 집착...강제윤 시인이 섬에 주목한 이유는?

시인·사단법인 섬연구소 소장·섬바다음식학교 총장



'사단법인 섬연구소'를 설립해 섬 주민 기본권 신장과 섬의 가치를 지키는 활동을 하고 있다. 대한민국 섬 둘레길 프로젝트 '백섬백길' 홈페이지 구축을 총괄했다. 한국섬진흥원 설립위원 및 이사, 문화체육관광부 섬관광위원, 행정안전부 정책자문위원, '전라남도 가고 싶은 섬' 자문위원 등을 역임했다. <날마다 섬 밥상>, <당신에게, 섬>, <섬 택리지>, <섬을 걷다>, <바다의 황금시대, 파시> 등 다수의 저서가 있다. 〈섬나라 한국전〉, 〈당신에게 섬 전〉 등 다수의 사진전을 개최한 섬 전문 사진가이기도 하다.

