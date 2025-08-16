일본의 독도 집착...강제윤 시인이 섬에 주목한 이유는?

"우리 집 땀 보듬고 가씨오."
어느 봄, 매화도 대동마을 할머니에게 마을의 원로 어르신 댁을 물었더니 돌아온 답이다. '땀'은 '담'이다. 자신의 집 돌담을 돌아가라는 말씀을 그리도 정답게 하셨다. 그냥 돌아가라고 하면 정 없을까 봐 보듬고 가라 하신 거다. 보듬고 가니 처음 본 돌담인데, 처음 본 마을 안길인데 바로 정이 들었다. 보듬고 가는데 어찌 정이 들지 않을 수 있으랴. - <바다의 국경 섬을 걷다> 중에서
강제윤 시인의 신간 <바다의 국경 섬을 걷다>(어른의시간)는 한국의 섬들을 깊이 있게 들여다보고, 섬의 역사와 자연, 그리고 섬사람들의 이야기를 입체적으로 드러내는 인문 기행이다. 강제윤 시인은 섬에서 태어나 섬을 떠난 뒤에도 20여 년간 한국의 수많은 섬을 걸으며 기록해 온 사람이다. 그의 긴 여행과 치열한 애정이 밑바탕이 된 이 책은 단순한 여행기가 아니다. 잊혀가던 섬의 문화를 복원하고, 섬의 가치와 본질을 되살려내는 사회적 기록이다.
중국이 사려고 눈독 들인 서해의 외딴섬... '섬은 물리적 경계 이상의 것'
강제윤 시인이 섬에 가진 애정은 각별하다. 그는 섬을 단지 어린 시절 추억의 공간이나 관광지로 바라보지 않는다. 섬을 "국경"으로 인식하고, 대한민국 영토의 소중한 경계이자 영해의 시작점으로 삼는다. 우리나라 영해 기점의 대부분이 섬에 있고, 섬은 국토 안보적 측면에서 매우 중요한 장소임을 강조한다. 그래서 <바다의 국경 섬을 걷다>라는 제목 역시 단순한 문학적 수사의 차원을 넘어, 섬이 우리 바다의 경계에 자리하고 있음을 상징한다.
"중국과 가장 가까운 무인도인 서격렬비도가 매물로 나왔었다. 우리나라 사람도 잘 모르는 서해의 외딴섬이 매물로 나온 사실을 중국이 어찌 알았을까 생각하면 모골이 송연해진다. 다행히 가격 협상이 결렬되어 서격렬비도는 팔리지 않았고, 이를 뒤늦게 알게 된 정부가 서격렬비도를 포함한 8개의 무인도를 '외국인 토지거래 허가구역'으로 지정하며 한숨을 돌렸다. 서격렬비도가 중국인 손에 넘어갔다면 어찌 되었을까. 독도 못지않은 영토 분쟁의 씨앗이 되고도 남았을 것이다." - <바다의 국경 섬을 걷다> 중에서
하지만 그에게 섬은 물리적 경계 이상의 것이다. 섬을 걷는 동안 시인은 신화와 설화, 일상의 고단함과 따뜻함, 잃어버린 역사와 자연이 오롯이 녹아 있는 삶의 보고임을 발견한다. 섬의 당산나무, 무너진 돌담, 고요한 포구와 뱃길, 염소를 삼켜버린 구렁이 설화… 이러한 구체적인 소재를 통해 시인은 인간과 자연의 다양한 만남과 갈등, 그리고 어우러짐을 시의 언어로 포착한다.
그가 발견하고 기록한 은행나무 부부의 애달픈 사연(북녘땅에서 떠내려와 볼음도에 자리 잡은 '남편 은행나무')이나, 서해의 끝섬들이 중국과 국경을 맞닿는 현실은 섬이 단순한 공간이 아님을 느끼게 한다. 그래서 시인은 이 책에 "교과서가 가르쳐주지 않는 섬의 역사가 있다. 우리 섬들의 감동적인 서사가 있다"고 자부한다.
"섬을 알면 알수록 싸울 일이 많아졌다"
시인은 시인이자 섬 환경운동가, 그리고 사단법인 섬연구소의 소장이기도 하다. 섬에서 나고 자란 그는 "섬을 알면 알수록 싸울 일이 많아졌다"고 회고한다. 보길도의 자연하천을 시멘트 구조로 바꿔 댐을 만들려는 시도를 33일간의 단식으로 막아냈다. 관매도 폐교 매각을 막기 위해 주민들과 함께 투쟁했다. 백령도의 천연기념물인 사곶해변을 살리기 위해 역간척 운동을 이끌었다. 시인은 섬에서 살아가는 주민들의 삶을 지키고, 섬의 자연과 문화를 보호하는 데 헌신했다.
"섬사람들은 하느님이든 임금님이든 제 역할을 못 하면 맞짱 뜰 배짱이 있었다. 이판사판 아닌가. 이래 죽으나 저래 죽으나 한번 덤벼 보고 죽자. 그래서 유달리 '아기장수' 설화 같은 반역의 전설이 많은 곳이 섬이다." - <바다의 국경 섬을 걷다> 중에서
섬의 기본권, 섬사람의 권리, 무분별한 개발로 훼손되는 자연에 대한 경고와 실질적인 행동이 그의 삶에 스며 있다. 섬에 대한 잘못된 편견이나, 섬을 개발 대상으로만 바라보는 시각에 맞서 시인은 글과 사진, 강연과 섬학교 등 다양한 방식으로 섬의 목소리를 사회에 전달한다. "우리는 모두 섬에 사는 사람들입니다. 대양 위에서 누구는 큰 섬에, 누구는 작은 섬에 살 뿐이죠"라는 그의 말은 섬의 문제를 모두의 문제로 확장한다.
'섬을 기록하는 사관(史官)'
강제윤 시인은 한국 400여 개 유인도를 두 발로 직접 걸으며, 섬의 자연과 문화, 사람살이의 내력을 기록해 왔다. 그는 자신을 섬을 기록하는 사관(史官)이라 말한다. 최근에는 걷기 길을 하나로 잇는 '백섬백길' 프로젝트
를 총괄하며 섬의 역사와 생태, 신화, 설화를 채록했다. 섬은 전국적으로 산재해 있는데도 신화적 유사성이 많고, 공동체의 특수한 풍습이 남아 있다.
"육지에서는 왜구가 침략하면 도망치거나 허망하게 당했다. 군사가 있으니 주민들이 자강할 이유도 없었다. 하지만 섬에서는 지켜줄 군사도 없고 도망갈 곳도 없었다. 도망갈 곳이 없으니 죽기 살기로 싸울 수밖에 없었다. 스스로를 지키기 위해 늘 단련했을 테니 암태도 사람들의 전투력 또한 강력했을 것이다. 강력한 섬사람 20여 명이 죽기 살기로 싸웠으니 왜구 수백 명을 물리칠 수 있었을 것이다. 고려시대 말 압해도 사람들이 몽골군 전함 70여 척을 물리쳤던 것처럼, 영화 <300>의 스파르타인 300명이 수십만 명의 페르시아 군대와 맞섰던 것처럼."- <바다의 국경 섬을 걷다> 중에서
그는 섬의 신화와 설화가 신비, 개방성, 열린 사고를 되찾게 하는 사유 공간임을 강조한다. "신화가 사라진 섬은 더는 신비롭지 않다. 신비가 없다면 삶 또한 더는 신비로운 것이 아닐 터." 섬이 주는 감동과 깨달음을 기록하며, 도시인이 잃어버린 삶의 신비를 섬에서 찾길 바란다.
"세계의 많은 섬이 수호신으로 여신을 숭배한다. 하와이 섬들의 수호신은 화산 분화구에 거처하는 펠레 여신이다. ~ 진도 바다의 지배자는 '영등 할미' 여신이고 부안 앞바다를 관장하는 신은 '계양 할미' 여신이다. 완도의 섬, 생일도의 수호신 또한 여신이다. 생일도 여신의 이름은 '마방 할머니'다. '마방 할머니'가 좌정해 계시는 생일도 서성리 당집은 완도 일대에서도 영험하기로 이름이 높았다. 생일도의 기독교 신자들도 당집 앞에 가면 가슴이 울렁거리고 '마방 할머니'나 귀신이 나올 것 같은 느낌이 든다고 고백할 정도다."- <바다의 국경 섬을 걷다> 중에서
섬을 스쳐 지나가는 여행자와는 구별되는 '축적된 시간'에 대한 존중도 두드러진다. 그의 사진은 목가적이면서 고된 노동, 섬사람들의 내력이 함께 담긴다. 그의 강의실은 섬의 골목과 언덕, 부두이다. 섬 정책의 행사에서도 섬 주민에게 마이크를 넘겨 "진짜 원하는 것"을 직접 말할 수 있게 주선한다. 그는 오늘도 섬을 걸으며, 새로운 길과 식생, 신화와 설화를 발견한다.
'하느님 똥구멍도 지져버린 섬사람들'
책은 섬에 관한 여러 에피소드를 '나무', '길', '사람', '역사' 등으로 구분하여 엮었다. 책의 목차만 봐도 당장 해당 페이지를 쫓아가 읽고 싶을 만큼 흥미로운 소제목들이 눈길을 끈다. 시인이 자주 찾던 통영 다찌집에서 상다리 휘어지게 받아 든 각종 제철 해산물을 마주할 때처럼 기대와 호기심이 온몸을 타고 번진다. '1부 섬에는 나무가 있다'만 봐도 그렇다.
땀 보듬고 가씨오_신안 매화도 / 스파르타 '300'보다 강력했던 암태도 '20'_신안 암태도 / 예언의 샘과 여신의 섬_완도 생일도 / 돈으로 딱지를 접고 놀던 돈 섬_신안 만재도 / 남북으로 헤어져 사는 은행나무 부부_강화 볼음도 / 하느님 똥구멍도 지져버린 섬사람들_신안 자은도 / 관우를 신으로 모시는 섬_여수 대횡간도 / 사격 세계 2위가 된 소녀의 고향 섬_신안 당사도 - <바다의 국경 섬을 걷다> 목차 중에서
우리가 익숙한 섬도 있지만, 처음 듣는 이름의 섬들이 많다. 시인은 섬의 비경과 역사, 주민들의 삶을 품격 있게 풀어낸다. 섬의 역사와 사람 이야기가 '굴비 두름'처럼 엮여 이어진다. 서해왕의 탄생 배경, 무인도와 유인도의 관할 다툼, 섬 주민과 관광객의 관계, 그리고 섬에 전해지는 설화와 신화 등이 촘촘히 들어 있다.
무엇보다 이 책에는 섬의 아름다움과 신비, 그리고 섬에서만 느낄 수 있는 목가적 풍경, 섬사람들의 노동과 삶의 애환이 생생한 문장과 사진으로 담겼다.
특히 시인은 '국경'이라는 관점으로 섬을 주목한다. 백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 우도 등 서해 5도뿐 아니라, 동해와 남해의 끝섬들, 그리고 무인도까지 국경의 최전선인 섬들의 이야기가 펼쳐진다. 일본의 독도 집착, 중국·필리핀·일본·러시아가 섬을 놓고 벌이는 분쟁 등 섬이 단순한 땅이 아니라 국가의 미래, 자존의 상징임을 설득력 있게 풀어낸다.
"실상 모든 섬이 해상 영토 한가운데에 있다. 육지의 국경선은 휴전선이지만 바다의 국경선은 섬들이다. 독도와 서해5도만이 아니다. 동·서·남해 대부분의 섬이 북한과 일본, 중국, 공해상의 국경과 인접해 있다. 섬들은 해상 영토상의 국경이고 섬 주민들은 국경의 파수꾼이다. 그동안 우리는 해상 영토와 국경을 지키는 섬에 너무 무심했다. 이제는 그에 합당한 예우를 해주어야 할 때다."- <바다의 국경 섬을 걷다> 중에서
평소 시인은 '섬은 멀다'라는 사람들의 인식이 심리적 편견임을 지적해 왔다. 주말에 차로 서너 시간씩 지방을 가는 것은 자연스럽게 여기면서 배로 한 시간 가는 섬은 멀게 느끼는 것은 익숙하지 않아서라고 말한다. 경험의 누적이 섬의 불편함을 가치로 바꿀 수 있다고, 섬의 매력과 가치가 '감내할 만한 것'이라고 일깨운다.
강제윤, 섬으로 향하는 발길의 총체
섬이라는 공간은 그 자체로 역동적인 삶의 무대이자, 고독과 환희, 역사와 신화가 교차하는 곳이다. 강제윤 시인의 오랜 섬 순례, 그리고 <바다의 국경 섬을 걷다>에 담긴 노고와 열정은 단순한 여행자의 호기심이 아니다. 섬을 지키고, 섬의 문화를 복원하며, 섬의 중앙에서 모든 뭍사람과 섬사람이 만나기를 원하는 공익적 실천이다.
이 책은 섬에 대한 사랑, 그리고 섬을 위한 싸움과 통찰, 신화와 신비, 구체적 삶의 결이 뒤섞여 경쾌하면서도 깊은 울림을 준다. 다시 한번 섬에 대한 애정을 고백한다면, "섬이 주는 불편함은 감내할 만한 가치가 있다"는 시인의 말처럼, 더욱 많은 사람이 섬으로 향하는 발길을 시작했으면 한다. 강제윤 시인의 걸음처럼, 우리의 마음도 섬으로 닿기를 바란다.
|강제윤은 누구?
|시인·사단법인 섬연구소 소장·섬바다음식학교 총장
'사단법인 섬연구소'를 설립해 섬 주민 기본권 신장과 섬의 가치를 지키는 활동을 하고 있다. 대한민국 섬 둘레길 프로젝트 '백섬백길' 홈페이지 구축을 총괄했다. 한국섬진흥원 설립위원 및 이사, 문화체육관광부 섬관광위원, 행정안전부 정책자문위원, '전라남도 가고 싶은 섬' 자문위원 등을 역임했다. <날마다 섬 밥상>, <당신에게, 섬>, <섬 택리지>, <섬을 걷다>, <바다의 황금시대, 파시> 등 다수의 저서가 있다. 〈섬나라 한국전〉, 〈당신에게 섬 전〉 등 다수의 사진전을 개최한 섬 전문 사진가이기도 하다.