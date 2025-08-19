바닷속에서 기다린 80년 "빨리 고향에 보내드려야 하지 않겠습니까"

큰사진보기 ▲우에다 케이시 사무국장 ⓒ 우에다 케이시 관련사진보기

AD

"정부가 관심을 갖기 위해서는 결국 국민이 관심을 가져야 합니다. 일본의 경우 아베 전 총리의 (종전) 70년 담화가 문제입니다. '자녀나 손자 세대에게 사과하지 않겠다'는 발언은, 더 이상 피해를 직시하지 않겠다는 정치의 주장인 거죠. 조세이탄광의 갱구는 가로 220cm, 세로 160cm에 불과한 좁은 통로였습니다. 이 출현 자체가 강제노동의 가혹함을 증명했습니다. 말이 아니라 영상으로 일본 전역에 그 현실을 알린 셈입니다. 보도와 시민의 목소리는 '이런 일은 안 된다, 반드시 유골을 수습해야 한다'로 확산됐습니다. 우리는 단순히 갱구를 연 것이 아니라 사람들의 양심의 문을 연 것입니다."

큰사진보기 ▲일본 야마구치현 우베시 도코나미 해안 앞바다에 솟아 올라 있는 두 개의 피아. 이곳이 태평양전쟁 당시 일본의 해저탄광임을 말해주는 원통형 배기탑이다. ⓒ 우에다 케이시 관련사진보기

큰사진보기 ▲피아에서 수거한 나무 갱목(왼쪽)과 철관 ⓒ 우에다 케이시 관련사진보기

"본 갱도 입구에서 잠수 조사를 했지만 150~200m 지점이 무너져 앞으로 나아갈 수 없었어요. 그러나 피아의 장애물을 제거하면서 본 갱도로 이어지는 벽돌문을 발견했습니다. 80년 넘게 물속에 잠겨 있었는데도 무너지지 않은 그 모습에 놀랐습니다. 바로 이 문 앞에서 징용 노동자들이 일했고, 그들의 유해가 지금도 방치돼 있습니다. 벽돌문은 마치 '잘 왔어. 용기 내줘서 고마워'라고 우리에게 말을 거는 듯했습니다."

큰사진보기 ▲조세이탄광 사고 피해자 유족과 한일 잠수부들 ⓒ 우에다 케이시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 9월 25일, 굳게 폐쇄됐던 조세이탄광 갱도 입구를 생존자의 증언을 통해 찾았다. 왼쪽 사진은 중장비로 입구를 찾기 직전의 모습, 오른쪽은 현재 갱도 입구다. 특히, 이 사진 상단에는 '유골을 수습해 고향 땅에 안장하라'는 일본어 문구가 적혀 있다. ⓒ 우에다 케이시 관련사진보기

큰사진보기 ▲희생자의 유골이 상당수 있을 것으로 예상되는 본갱도로 연결되는 벽돌로 된 통로를 '새기는 모임'이 공개했다. ⓒ 새기는모임 제공, 수중전문가 이사지 요시타카 관련사진보기

"가장 중요한 것은 유족에게 유골을 최대한 온전하게 돌려드리는 것입니다. 이것은 일본 외무성과 교섭을 이어나가고 있습니다. 유골 감정은 일본 경찰과 과학수사연구원이 진행하고, 유골 DNA 감정 결과를 한국 정부에 제공하는 것은 외무성의 일이거든요. 일본 정부가 우리의 요구를 관철할 때까지 교섭을 멈추지 않을 겁니다."

"유골이 한 조각이라도 발견되면 상황은 달라질 것이라고 늘 말해 왔습니다. 그러나 80여 년 전 희생자들의 흔적을 찾는 일은 결코 쉽지 않다는 것도 잘 알고 있습니다. 간단한 사업은 아니지만, 이 유골 수용 프로젝트와 이를 뒷받침하는 한일 시민들의 모금과 지원이야말로 희생자들을 위한 살아 있는 위령이 될 것입니다. 빨리 고향으로 돌려보내드려야 하지 않겠습니까? 전후 80년, 함께 나아가길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 새기는 모임은 시민들의 자발적 크라우드펀딩을 통해 약 5천만 엔(약 4억7천만 원)을 모금하며, 1년여 동안 유해 발굴 작업을 이어왔습니다. 하지만 추가 발굴과 고성능 장비, 전문 인력을 투입하기 위한 재정적 지원이 절실하다고 합니다. 단체 관련 자세한 내용은 '조세이탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임(https://www.chouseitankou.com)' 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

어느 새 시간은 어둡고 차가운 이역만리 바닷속에서도 야속하게 흘렀다. 80년이 훌쩍 넘는 시간이었다.그곳은 바로 일본 세토 내해 서쪽, 야마구치현 우베시 도코나미 해안 앞바다. 현지인들이 '피아(pier, ピア)'라 부르는 바다 위 커다란 원통형 배기탑 두 개만이 솟아 있다. 그것만이 이곳이 해저탄광이었음을 말 없이 알려줄 뿐이었다. 바로 조세이탄광(長生炭鉱·장생탄광)이다.야마구치현은 일제강점기 당시 조선과 일본을 잇는 연락선이 오갔던, 말하자면 조선인 강제징용의 관문이었다. 그리고 우베시에 위치한 조세이탄광은 태평양전쟁 당시 조선인 노동자가 많아 '조선탄광'이라 불렸을 정도다. 그곳은 태평양전쟁 당시 강제동원된 조선인 136명이 고향땅을 밟지 못한 채 바닷물에 수장된 비극을 안고 있는 곳이다.'조세이탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임(会)'(새기는 모임)은 지난 12일, 서울 종로구 낙산묘각사에서 기자회견을 열었다. 이날 우에다 케이시(上田慶司) 사무국장은 "일본 정부는 조세이탄광 수몰사고를 계속 은폐하고 있다. 오키나와 출신 희생자 신원을 오히려 개인정보라며 공개하지 않는 것이 그 방증"이라고 말하며 강하게 비판했다. 그러면서 "당시 조선인에게는 15~30엔, 일본인에게는 300~1만2000엔의 보상금을 지급했다"면서 "우리와 일본인 유족이 일본 정부를 상대로 법적조치 등 싸우는 것은 말할 수 없을 정도로 힘들다. 한국 정부와 국민도 함께 나서달라"고 호소했다.이 단체는 1991년 창립 이후 조세이탄광 희생자 추모 활동을 이어왔으며, 2013년에는 희생자 위령비를 세우는 사업도 진행하기도 했다.마침내 우에다 케이시 사무국장과 연락이 닿았다. 그는 2년 전, 전몰자 유족의 DNA 감정 추진 등 시민운동을 할 무렵 '새기는 모임'의 이노우에 요코 현 대표가 찾아와 "우리도 이런 대처를 하고 싶다. 도와달라"는 부탁으로 참여하게 됐다.지난 12일부터 19일까지 다섯 차례 이메일을 주고 받으며 희생자 유골 수습 프로젝트와 향후 계획, 한일 정부에 대한 바람 등에 대해 들어볼 수 있었다.1941년 태평양전쟁이 발발하자 더 많은 지하자원을 필요로 했던 일본은 석유를 대신할 자원으로 석탄 채굴에 몰두했다. 일본은 식민지 지배 시기 '지원병 제도'를 앞세워 조선인들에게 노무 징용을 강요했다.당시 일본 북해도와 규슈 지역의 탄광들이 인력난에 시달리자, 이를 메우기 위해 한반도에서 대규모 강제동원이 이뤄졌다. 조세이탄광 역시 그 대상지 중 하나였고, 결국 수많은 조선인 노동자들이 이곳에서 목숨을 잃었다. 우리가 익히 알고 있는 하시마탄광(군함도), 아소탄광, 사도탄광 등의 조선인 강제동원도 이러한 연유에서 비롯됐다. 이 시기, 동원된 전체 조선인만 거의 50만 명에 육박했을 정도라 하니(49만 3805명), 석탄을 생산하는 데 있어 상당수의 조선인 동원했다는 점을 확인할 수 있다.1942년 2월 3일 오전 6시경, 해안 갱구에서 1000m 이상 떨어진 갱도에서 이상 출수가 시작됐다. 갱구에서 1시간 이상 가야 도달할 수 있는 곳, 막장. 그리고 오전 8시경 대규모 수몰 사고가 발생했다. 이 사고로 183명이 그곳에서 빠져나오지 못 한채 수장됐다. 그중 136명이 조선인, 47명은 이들을 감시하던 일본인 감독관이었다.그때 일본법은 해저로부터 47m보다 얕은 곳에서의 채굴을 금지했다. 그러나 장생탄광 갱도는 가장 깊은 곳이 겨우 37m에 불과했다. 결국 길이 2km에 달하는 바닷속 갱도 전체가 불법으로 뚫린 상태였다.사고가 나자 태평양전쟁 중이던 일본은 국민 사기 저하를 우려해 오히려 참사를 은폐하는 데 급급했다. 조세이탄광 관계자들도 노동자들을 구출하거나 사고를 수습하기는커녕 소나무로 갱구를 봉쇄했고 콘크리트를 부어 덮어버렸다. 전쟁이 끝나자 그 위에 쓰레기더미로 철저히 은폐했다.그 결과 희생자들은 80여 년이 지난 지금까지도 수몰된 갱도 속에 묻힌 채 유골조차 수습되지 못하고 있다. 그렇다면, 왜 지금까지 한국, 일본 정부는 적극적인 모습을 보이지 않았던 걸까. 우에다 사무국장은 이렇게 말했다.당시 조선인 희생자는 식민지 조선에서 강제로 끌려왔다. 모집형태였지만, 실질적으로는 엄연한 강제동원이었다. 일제강제동원피해자지원재단에 따르면 1939년 249명, 1940년 483명, 1941년 430명으로, 1942년 6월 말까지 총 1258명에 달한 것으로 추정된다. 그렇게 낯선 이국땅에 강제동원된 조선인 노동자들은 울타리로 둘러싸인 기숙사에서 생활을 강요받았고, 하다못해 '도리시마리'(取締)라 불린 감독관이 기숙사 출입을 통제하기에 이르렀다. 감옥이 따로 없었다.이곳 조세이탄광에 조선인 노동자가 많았던 이유는 무엇이었을까. 바로 일본인들이 기피할 정도로 악명이 높았기 때문이었다. 당시 야마구치현 내에는 다수의 탄광이 있었지만, 이곳 조세이탄광은 해저갱도의 위험성이 높고 노동환경이 열악했다. 일본인 조차 기피하자 결국 인력공백이 생겼고 이를 메우기 위해 조선인을 강제 동원했던 것이다.그렇게 세월이 흐르며 바다 위 배기·배수구 두 개만이 아련하게 떠올라 말없이 참혹했던 과거를 외칠 뿐, 사고는 역사에서 오랜 시간 잊혀졌다.전환점은 2024년 9월 말이었다. 한국인 생존자와 기술자의 증언을 토대로, 일본 시민단체 '새기는 모임'과 유족들의 오랜 염원 끝에 해안부 본갱 입구가 드러났다. 중장비로 쓰레기와 나무를 치우자, 어둡게 닫혀 있던 입구에 빛이 스며들었다. 마침내 수십 년간 희생자들의 비통함과 한이 서린 바닷물이 뭍으로 쏟아져 나온 것이다.조세이탄광 갱도 토지는 우베시 소유지만, 등기가 정리되지 않아 소유권 문제가 남아 있다. 이에 시민단체 '새기는 모임'은 긴급성을 이유로 공사를 진행하며, 원래 소유자여야 할 우베시에 이를 통보했다.우베시는 소유권을 적극적으로 주장하지 않아 갱구 주변은 사실상 소유자가 없는 땅이 되었고, 단체는 기자회견 등을 통해 소유권 문제와 공사 착수의 정당성을 공개하며 사회적 지지를 확보했다. 현재 우베시도 시민의 공사와 유골 조사 활동을 용인해 법적으로는 위법이 아닌 상태다.'새기는 모임'은 그동안 모두 세 차례의 크라우드펀딩으로 5천만 엔(약 4억7만 원) 정도를 모금했지만 이 마저도 곧 있을 한일 공동 잠수 조사를 마치면 모두 소진된다. 내년 1월로 예정된 '유골 수습 프로젝트 2026'를 이어가려면 추가 재정 지원이 절실하다. 이들에게 이번 '한일정상회담'은 사실상 마지막 희망이 될 수 있다.이렇게 갱구 발견은 일본 언론과 시민들의 양심을 깨우는 계기가 됐다. 5천만 엔 규모의 시민 모금과 일본 전역의 클라우드펀딩 참여로 유골 수습을 진행하고 있다. 이를 통해 인본인들은 식민지 지배의 피해와 가해 문제를 직시하고 해결 과정에 조금씩 참여하고 있다고 볼 수 있다.'새기는 모임'은 지난 12일 기자회견에서 '조세이탄광 유골 수습 프로젝트' 추진 상황을 알리며 정부와 시민, 기업의 지원을 호소했다.향후 새기는 모임은 이달 25일부터 또 한번 한일 잠수부가 함께 유골 수습에 나선다. 이날은 안전대책을 위한 갱내 봄베(고압의 기체나 액체를 넣는 강철제의 원통형 용기, 여기서는 산소통) 설치, 26일 한·일 잠수부의 갱구에서 진입 가능성 확인, 27일 파아에서 갱내 측량 및 수색, 9월 10~11일 도달한 곳까지의 측량, 봄베 재배치, 수색, 2026년 1월 20일부터 세계 어디서든 전문 잠수부를 모집해 유골 수습 조사가 계획돼 있다.유골을 수습한 뒤에도 여전히 후속 조치가 많이 이뤄져야 하는 형편이다. 유족이 애타게 기다릴 것을 생각하면 한시도 가만 있을 수 없다.우에다 사무국장은 이번 유골 수습의 열쇠는 이시바 현 일본 총리 손에 달려 있다고 보고 있다. 그의 결단에 따라 향후 발굴 계획도 영향을 받을 것이라는 얘기다. 그는 "이재명 대통령님과의 우호적인 분위기 속에서 이시바 총리가 이 문제를 꺼내 해결하려는 정치적인 결단이 이뤄졌으면 한다"는 바람을 내비쳤다. 그는 끝으로 이렇게 당부했다.