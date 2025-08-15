국회 토론회 "기후재난 시대, 환경교육은 생존교육이다"

큰사진보기 ▲환경시민포럼 국회 토론회 현장토론회 참가자들이 ‘기후재난 시대, 환경교육은 생존교육’ 피켓을 펼쳐 보이고 있다. ⓒ 환경시민포럼 관련사진보기

8월 13일 오전 국회 의원회관 1세미나실에서 열린 "기후재난 시대, 환경교육은 생존교육이다!" 토론회에서 학교의 환경교육 의무화와 사회 환경교육의 평생학습 체계 구축 등의 구체적인 정책 제안이 나왔다.이날 토론회는 더불어민주당 염태영, 박정현, 박홍배, 차지호, 김문수 국회의원, 환경시민포럼 등이 주관하였고, 교육부 김효신 인성체육예술교육과장, 환경부 기대정 환경교육팀장, 환경교사, 청소년이 토론자로 참여했다.발제에 나선 이재영 대표(한국환경교육네트워크)는 공무원 대상 환경교육 의무화가 필요하고 기후 취약지역 주민을 대상으로 교육을 강화하며 이를 위한 환경교육기금 조성을 제안하였다. 또한 국가환경교육계획의 내용 체계 개선 및 기후환경교육센터 설치의 필요성을 강조했다.김문옥 대표(환경교육사협회)는 지자체 차원의 사회 환경교육 활성화 및 제도 개선 필요성과 환경교육시설 등록 및 사회 환경교육사 의무 고용의 중요성을 제시하였다.정대수 원장(우포생태교육원)은 학교의 "모든 교실을 지구생태시민의 배움터로 교육과정 혁신을 추진해야 한다"고 말했다. 광역교육청에 환경교육센터 설립과 지역 맞춤형 프로그램 운영의 필요성을 강조하고 교육지원청에는 학교환경교육지원센터를 신설하고 환경교사 임용 배치를 제안했다.이후 패널 토론에 나선 진세연(이우고) 학생은 "학생들이 기후위기와 환경에 대해 접할 시간 자체가 부족한데 환경수업 시수는 너무 적고, 그마저도 입시에 밀려 환경교육이 모든 학생에게 이뤄지지 않고 있다"고 지적했다.그리고 이효영(서울디지털콘텐츠고) 환경교사는 "환경과목이 개설된 학교에 상치교사가 아닌 환경교사를 우선 배치해야 청소년의 환경학습권을 최소한 보장할 수 있다"고 밝혔다. 또한 이 교사는 "중·고교 최소 1개 학년 연간 68시간(2단위 학점)을 필수로 수업하고 최소한의 예산 역시 뒷받침 되어야 한다"는 의견이다.주최 측인 환경시민포럼은 기후재난 시대에 현재와 미래세대 그리고 지구 생명체 모두를 위한 환경교육으로 국민의 기초 소양을 높일 수 있기를 이번 토론회를 통해 입법화의 과정을 제안하였다.