진주시 덕계리 태양광발전소 '조건부 허가'... 주민들 "절차 무시" 반발

경남 진주시가 금곡면 덕계리에서 추진되는 태양광발전소 3기 설치 사업에 '조건부 허가'를 내주자, 인근 주민들이 강하게 반발하고 있다. "사업자의 태양광 발전 사전 설명도, 주민 동의 절차도 없었다"는 이유다.한 민간업체가 추진 중인 이 사업은 7600㎡(약 2300평) 부지에 1500kW 규모의 태양광 시설을 짓는다. 진주시는 지난해 5월 에너지경제과에서 전기사업을 승인하고 10월 도시건축과에서 조건부 건축허가를 내준 것으로 확인됐다.구체적으로 ▲전기사업 허가(일자리경제과)는 지난해 12월 19일 신청돼 올해 5월 20일 승인▲개발행위 허가(도시정책과)는 지난 9월 10일 신청, 10월 14일 승인▲공사계획 신고는 올해 2월 24일 접수돼 3월 10일 최종 승인됐다.현재 농림지역인 땅을 토지 형질변경과 공작물 설치를 통해 발전용 부지로 전환한다는 계획이다.발전소 예정지는 마을 주택과 농지에서 불과 20~300m 거리에 있으며, 일부 구간은 주민들이 일상적으로 이용하는 농로와 맞닿아 있다.주민들은 소음, 반사광, 전자파, 농작물 피해, 경관 훼손, 등을 우려하고 있다.덕계리 태양광 반대 대책위 정진권 위원장(69)은 "사업자가 마을 이장에게 처음 연락한 시점은 지난달 23일, 주민들이 기자회견을 준비하기 하루 전이었다"면서 "사업자는 단 한번도 주민들에게 설명하는 자리를 마련한 적이 없다며 분명 주민을 무시한 밀실행정"이라고 비판했다.그럼에도 진주시 도시정책과는 "공익적 전기 생산시설"이라는 이유로 조건부 허가를 내줬다.태양광 사업이 공익성 목적이라는 청양군 유사 판례를 근거로 사업의 타당성을 제시한 것. 하지만 주민들은 "부지 위치와 주변 환경, 거리 조건이 전혀 다르다"고 반박했다.한국도로공사의 유휴부지 태양광 임대사업은 사업자인 알지햇빛(주)이 자신의 사업 대상지를 찾아 한국도로공사에서 임대 허가를 받는 방식이다.한국도로공사 유현민 대리는 "사업자로부터 받는 임대료는 고속도로 유지·관리와 취약계층 지원 등에 사용한다"며 "개발 권한과 민원 책임은 사업자와 진주시(지자체)에 있다"며 선을 그었다.전기사업법에 따르면 해당 사업자가 발전 개시 전 지자체 인허가와 공사계획 승인을 받아야 하며, 이 과정에서 주민 의견 수렴과 갈등 조정을 주요 절차로 규정한다.한편, 사업자가 허가일로부터 18개월 이내인 2025년 11월 20일까지 전기설비를 설치하지 않을 경우 전기사업 허가는 취소된다.