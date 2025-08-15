아무 대가 없이 소녀상 청소 봉사하는 시민 "오히려 영광이다"

큰사진보기 ▲소녀상 청소 봉사하는 김유정씨 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

14일 전국 곳곳에서 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 추모행사가 열리는 가운데, 경남 진주에서도 일본군'위안부'강제 성노예피해자 진주평화기림사업회가 주관하는 '진주 기림의 날' 행사가 진행됐다.행사 전날인 13일, 김유정 에듀클린 진주혁신점 대표는 지난해에 이어 올해도 소녀상 청소를 맡았다.김 대표는 아무런 대가 없이 청소 작업에 나서며 땀방울을 흘렸다. 그는 "이런 일에 동참할 기회를 주셔서 오히려 영광"이라고 말했다.김 대표는 소녀상 청소를 단순한 봉사가 아닌, 역사적 기억을 지키는 의미 있는 실천으로 받아들인다고 말했다.그는 "역사의 아픔을 딛고 당당히 서 계신 어르신들을 존경한다"며 "내가 가진 청소 도구와 기술로 소녀상을 빛나게 하는 일이 큰 보람"이라고 전했다. 이어 "존경하는 어르신을 목욕시켜 드린다는 마음으로 구석구석 살폈다"고 덧붙였다.김 대표는 지난달 진주 진양고등학교 아이들을 위해 써달라며 100만 원을 기부했고, 앞으로 경남 전역의 소녀상 청소와 관리 활동을 도맡겠다는 계획을 밝혔다.그는 "봉사가 주는 기쁨이 커 앞으로도 계속 실천하며 살고 싶다"고 강조했다.진주평화기림사업회 곽은정 운영위원은 "김유정 대표처럼 작은 실천이 모여 피해자들의 명예를 기리고, 역사를 기억하는 사회적 문화로 자리 잡는다"며 감사의 뜻을 전했다.