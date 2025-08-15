주민 600여명, 폐업한 돼지우리 재건축 허가 강력 반대

큰사진보기 ▲돼지우리 폐수 저장소 ⓒ 김진현 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 반대하는 주민들이 폐업한 건물을 둘러보고 있다 ⓒ 김진현 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 안에 빗물과 돼지 오수가 뒤섞여 있다. ⓒ 김진현 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 안에 빗물과 돼지 오수가 뒤섞여 있다. ⓒ 김진현 관련사진보기

큰사진보기 ▲돼지축사 재건축 반대 현수막마을입구에 붙어있는 현수막 ⓒ 김진현 관련사진보기

큰사진보기 ▲돼지축사 재건축 반대 현수막사동마을 축사건축 반대 현수막 ⓒ 김진현 관련사진보기

전남 고흥군 점암면 대룡리 212-3에 방치된 폐업 돼지 축사의 재건축을 둘러싸고 지역 주민 600여 명이 강하게 반발하고 있다. 주민들과 마을 이장들은 최근 외지인이 해당 축사를 매입하고 건축허가를 신청하자 고흥군청에 허가 취소를 요청하는 탄원서를 제출했다.이 돼지우리는 30년 동안 운영되며 악취와 오·폐수로 주변 5개 마을과 바다까지 피해를 준 것으로 알려졌다. 현재 축사는 3년 전 폐업 후 방치돼 있으며, 건물은 낡아 붕괴 직전인 상태다. 축사 주변에는 오·폐수 정류장과 녹조류가 창궐해 있으며, 인근 1km 전방에는 농업용수용 저수지인 사정제가 있다.점암면 이장단협의회 신상호 회장은 "주민들은 오랜 기간 악취와 폐수로 고통을 겪어왔다"며 "새로운 축사 건축은 주민들의 생활권을 위협하는 만큼 결사반대한다"고 밝혔다. 주민들은 길거리에 현수막을 내걸고 건축허가 반대 의사를 적극 표출하고 있다.송경승 농업경영인회장은 "축사 반경 700m 내 5개 마을 주민들은 지난 수십 년간 민원을 제기했지만, 고흥군청의 행정 조치는 과태료 수준에 그쳤다"며 "이번 건축허가는 지역 주민들의 삶의 터를 위협할 수 있다"고 말했다.고흥군 환경산림과 송규석 팀장은 "현장을 두 차례 방문해 민의를 수렴하고 시설 점검과 검토를 진행했다", "정당한 사유 없이 3년 이상 사용하지 않은 경우 행정처분을 내릴 계획"이라고 밝혔다.주민들은 국민의 행복추구권과 주거권 차원에서, 더 이상 오·폐수와 악취로 안락한 삶이 방해받지 않도록 고흥군청이 돼지우리 건축허가를 취소해 주길 강력히 요청하고 있다.