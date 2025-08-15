"여러모로 국민의힘 위헌 정당 해산 충분히 가능"

큰사진보기 ▲14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 수도권·강원·제주 합동연설회에서 당 대표 후보인 장동혁(오른쪽부터), 조경태, 김문수, 안철수 후보 등 참석자들이 김건희 특검의 당사 압수수색 관련 규탄 구호를 외치고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

내란 특검이 출범한 지 2개월이 되어 간다. 그사이 윤석열 전 대통령은 재구속 되었다. 하지만 윤 전 대통령은 재구속 이후 김건희 특검이 체포영장을 발부받아 구인 시도를 했으나 완강히 거부했고 내란 재판도 출석하지 않고 있다.내란 특검 상황과 함께 김건희 여사의 구속이 내란 특검에 어떤 영향을 줄지 들어보고자 지난 14일 '민주사회를 위한 변호사모임' 12.3내란 진상규명·재발 방지 TF에서 활동하는 손익찬 법률사무소 일과사람 변호사를 전화로 인터뷰했다. 다음은 손 변호사와 나눈 일문일답 정리한 것."일단 구속 상태에서 수사와 재판 진행하는 게 인권 침해라는 지적도 있긴 하지만 역시 수괴가 구속이 되니까 윤석열이 무서워서 감춰놨던 자료들도 많이 나오고 사람들의 증언도 많이 바뀌고 거짓말도 덜 하게 되는 부분들이 있고요. 그래서 국무위원들에 대한 부분은 상당히 구체적으로 나올 만큼 많이 나오고 있는 것 같습니다. 그런데 외환죄 관련돼서 수사가 어느 정도 진척되고 있는지가 좀 잘 나오지 않아서 아쉽게 보고 있습니다.""아무래도 군부대 내에서 발생한 일이고 북한에 무인기 보냈다든지 접경지대에 헬기 띄웠다든지 그리고 군부대가 움직일 때는 또 아무런 명분이 없이 움직이지는 않기 때문에 오히려 그런 부분에 관해 특검 쪽에서 문제 제기를 하는 게 대한민국의 군사적인 이익 해하는 것이 아니냐,는 논리도 가능할 것 같고요. 또 군부대 내 상황이다 보니까 수사에 대한 브리핑을 하기도 조금 어려운 부분도 있지 않을까란 추측도 하고 있습니다.""저는 다르게 보는데요. 전직 대통령 신분보다도 국민의힘 정치인들을 움직일 수 있는 영향력이 있고 하다 못해서 윤석열을 따르는 인터넷 유튜버들 움직일 힘도 있고 제가 봤을 때 윤석열한테 힘이 있다는 것보다도 더 중요한 건 상대방 입장에서 봤을 때 윤석열에게 그런 힘이 있다고 보이게끔 믿음 줄 수 있는 상황이었어요. 근데 그게 구속이라는 하나의 사건으로 인해 상대방이 봤을 때 '저 사람 힘이 다 빠졌구나 그러니까 내가 진실대로 말하고 내가 좀 처벌을 적게 받는 편이 나한테 더 이득이겠다'라는 신호를 충분히 주는 것 같습니다.""그렇죠. 일단 윤석열이 감옥에 있으니까 더 이상 자기들도 안전하지 않다고 생각하는 것도 있을 거고 서부지법에서 있었던 폭력 사건의 수괴가 전광훈과 신혜식이라고 하니까 오히려 신혜식이 서부지법 사건이랑은 관계가 없지만 용산 지키는 얘기를 싹 흘렸단 말이에요. 그렇게 흘림으로써 시선 돌리는 의도도 분명히 있을 거고요. 서부지법 사건도 내가 자의적으로 한 게 아니고 윤석열 측의 지시에 따른 것이라고 하는 신호도 분명히 주려고 하는 것 같고요.""특검에서 수사 목적으로 불렀을 때 출석을 거부하는 거와 재판 출석 거부하는 거 등 두 가지가 있습니다. 근데 수사기관에서 부르는 것 같은 경우 법원에서 영장까지 나왔는데도 집행이 부실하게 된 부분인 거고, 그러면 저는 집행을 부실하게 한 쪽의 문제도 분명히 있다고 생각하고요. 당연히 불응시 물리력은 행사할 수 있는 거고요. 그 와중에 다치는 것도 당연히 어쩔 수가 없죠. 왜냐하면 이미 구치소에 있는 상태니까요. 근데 제가 봤을 때는 충분한 노력은 다하지 않은 것 같고 집행에 있어서 서울구치소장은 지금 경질돼도 할 말이 없을 거라고 생각하고요. 두 번째 재판 같은 경우 문제가 더 심각한데 재판 같은 경우 재판에 안 나오겠다고 하는 의사를 밝히면 법원에서는 구인장을 발부해야 하는데 그냥 안 나오고 있다고 하니까 지귀연 판사는 구인장도 발부를 안 했어요. 그거는 뭐 하자는 거죠?""그게 일단 별로 밝히고 싶지 않은 개인에 관한 정보를 밝힌 건 맞는데 국민도 그것에 관해 알 권리가 있죠. 일단 공권력이 차별 없이 집행돼야 하는데 왜 공권력이 집행 안 됐나 모두가 궁금할 수밖에 없잖아요. 그러면 가급적 그것에 관해서 자세하게 이유를 얘기해 줘야 공권력 행사에 대한 신뢰가 생기거든요.""일단 윤석열은 김건희와 다르게 수사 전문가 아닙니까? 아마 나가서 유리하게 방향을 끌고 나가기가 어렵다고 생각할 거예요. 윤석열이나 김건희는 굉장히 말하는 걸 좋아하는 사람들이잖아요. 그러면 아마 나가서 본인도 주체하지 못할 걸 알고 있을 수도 있고요. 그런저런 고려들을 많이 하지 않았을까 싶네요.""이것도 되게 악랄하게 법을 이용하는 건데요. 구속돼서 형사 재판 받고 있기 때문에 원칙적으로 변호인 접견은 못 막는 것이 맞는데 일정 정도 제한할 필요도 있다고 생각합니다. 왜 그러냐면 재판도 안 나오고 수사도 안 받고 있는데 변호인 접견이 왜 필요하죠?""변호인의 법률적 조력 받기 위해 접견하는 것이 아니라고 충분히 추정이 가능하기 때문에 변호인 접견 자체를 아예 원천적으로 막을 수는 없겠으나 시간이나 날짜 같은 부분은 좀 어느 정도 제한을 둬야 되는 게 아닌가 하는 생각도 있죠.""일단 어떤 정당이든지 당사 압수수색은 굉장히 좀 신중하게 이루어져야 되는 게 맞다고 생각하고요. 왜냐하면 정당 활동의 자유가 제약받을 수가 있기 때문에요. 다만 정당이 국가보다 더 우위에 있는 존재는 아니잖아요. 정당의 행동이 국가 질서를 어지럽혔다면 압수수색은 불가피한 것 같습니다.""보도 보니까 누구에게 먼저 전화가 왔고, 그다음에 누구와 몇 번 통화했고 그런 디테일들도 수사에 있어서 중요할 것이고 그걸 통해 추경호 원내대표가 한 행동은 이미 다 나왔잖아요. 여러 차례 의총 소집 장소를 바꾼 동기가 무엇이냐죠. 결국 그런 행동을 하기에 앞서서 누구랑 통화했는지 그리고 통화의 시기가 중요하게 될 것 같고 아마 추 원내대표 입장에서 본인이 조금이라도 죄를 덜기 위해서라면 그 통화 내용을 자세하게 밝히고 자기는 지시에 따라서 했다고 얘기를 하는 게 여러 가지로 유리할 겁니다.""위헌 정당 해산 심판에서 그건 어떻게 보면 단초에 불과한 거고요. 헌법재판소로 만약에 사건이 넘어간다면 그때 당시의 상황뿐만이 아니라 그 이후에 계엄 옹호하는 발언을 한 사람들이 지도부 중에서 많이 있는 게 더 중요하게 작동할 거라고 생각합니다.""지금까지 나온 정보와 그거로 추정할 수 있는 사실들이 있잖아요. 추정될 수 있는 사실들이 모두 진실이라면 체계적으로 계엄 해제를 반대했고 그 이후에 계엄 옹호하는 발언도 했고, 사실은 명태균 공천권도 이같이 본다고 하면 정당이라고 하는 것이 자유민주적 기본 질서를 옹호하기 위한 구조인 거고 사실 22년 지방선거부터 24년 총선까지의 공천도 부정적인 게 많이 나오면 나올수록 이거는 정당 내부의 민주주의가 없는 정당인데 어떻게 전 국가적으로 자기들이 대의민주주의를 실현하기 위한 그릇으로서 정당으로서 역할을 할 수 있겠어요. 이 부분도 되게 중요한 하나의 축이라고 생각합니다. 그렇게 본다면 충분히 가능성이 있다고 봐요.""지금 직접적인 건 나오지 않았어요. 사실 김건희에 대한 수사는 해야 할 게 너무 많지 않습니까? 내란 과정에서 김건희가 분명히 많은 영향을 줬을 것 같은데 사실 김건희가 그 본체였잖아요. 조태용 국정원장 등 김건희와 가깝게 소통했던 사람들이 내란에서 김건희가 한 역할을 좀 더 자유롭게 편한 마음으로 진술할 수 있으면, 앞으로 그런 게 나올 수 있지 않을까 생각합니다.""보통 시사 평론가들은 그게 수사 전략이라고 하시는데 저는 일정 부분 진심도 있었다고 생각해요. 제가 봤을 때 김건희라는 사람은 자존감이 굉장히 낮거든요. 그래서 돋보이고 싶은 욕심이 있다는 말도 있었잖아요. 그런 열등감과 불안감으로 가득 찬 사람이기 때문에 자포자기한 심정이었던 것도 없지 않다고 봅니다.""일단 윤석열은 요즘 말로 회피형 인간인 것 같이요. 예전에도 회의를 해도 혼자서 59분 동안 얘기한 것처럼 자기 생각과 아집으로만 꽉 찬 사람이어서 이 상황이 자기 뜻대로 안 되니까 어린아이 응석 부리듯이 아예 전면적으로 거부하는 방식인 것 같고요. 김건희 같은 경우 그거랑 다르게 아등바등 되게 열심히 살아오지 않았습니까? 그러니까 뭔가 되게 부지런히 움직여서 반격할 수 있는 반격보다는 조금이라도 유리한 상황이 뭘까를 모색해 가는 상황인 것 같습니다. 그런데 김건희도 출석을 전면 거부하는 게 더 유리한 상황이라고 한다면 그런 전략 취할 수도 있겠죠.""윤석열은 어차피 내란 때문에 사형 아니면 무기이기 때문에 더 좋아질 건 없을 거라고 보고 이렇게 행동하는 것 같아요. 다만 김건희에 대해서 진술하게 되면 김건희에게 더 유리할 게 없기 때문에 아예 진술을 거부하는 것 같고요. 그리고 박근혜 대통령도 일정 시점 이후부터는 아예 재판에 출석을 안 했거든요. 그러니까 재판정에 출석하는 거 자체가 전직 대통령으로 위신을 깎아 먹는다고 본인이 생각해 그런 행동을 하는 걸 수도 있고요. 본인한테 유리한 건 어차피 없습니다. 무기 아니면 사형이어서 김건희를 위해 하는 것 같습니다.""그럴 수 있죠.""일단 외환 또는 이적죄와 관련된 부분이 더 나와야 될 것 같고요. 경찰이나 군 병력 움직여서 내란을 일으키는 건 어떻게 보면 김용현 통해서 군, 이상민 통해서 경찰을 움직일 수 있다고 생각하는데 외환 또는 이적 관련된 부분은 이게 아주 세밀하게 움직여야 되는 부분들이 많이 있기 때문에 대통령실 사람들이 아주 세부적인 것까지 관여했을 것 같거든요. 그래서 김태효 등의 잘못이 지금 너무 안 나오고 있어서 앞으로 더 많이 밝혀져야 된다고 생각합니다. 특히 김태효는 어떤 식으로든지 관여했을 것 같은데요.""일단 그 조사라고 하는 게 밑에서부터 위로 올라와야 사실관계가 점점 쌓이는 거거든요. 왜냐하면 위에서 더 큰 책임지는 사람들은 결국 부인할 거기 때문에 그걸 부인하지 못하게끔 증거와 증언을 쌓아 올려야 하는 거죠. 군을 넘어가야 그다음에 용산 대통령실 쪽으로 가지 않을까 싶습니다."