한국노총 "광복 80년, 노동자 힘으로 자주평화시대 열 것"

한국노총이 14일 오후 광복 80년을 맞아 '자주와 평화를 향한 노동자의 역할과 실천'을 결의했다.한국노동조합총연맹(위원장 김동명) 은 14일 오후 4시 30분부터 서울 용산역 광장에서 '광복 80년 자주와 평화를 위한 한국노총 통일대회'를 개최해 노동자의 염원인 자주와 평화, 통일의 실현을 다짐했다.인사말을 한 김동명 한국노총 위원장은 "올해는 광복 80년이 되는 해"라며 "제17기 한국노총 통일선봉대가 광복 80년의 정신을 가슴에 새기며 연대와 실천을 통해 자주 평화의 길을 열어내는 마중물이 됐다"고 강조했다.이어 강석윤 한국노총 통일위원장은 "통일선봉대야말로 한국노총의 통일 사업의 꽃이라고 다들 인정하고 있다"며 "한국노총 통일사업이 이만큼 성장할 수 있었던 것은 모두 통일선봉대의 노력 때문"이라고 피력했다.집회에 참석한 이양섭 서울교통공사통합노조 위원장은 "광복은 이 나라의 빛을 되찾는 일이었다"며 "진정한 자주, 평화, 통일을 위해 노동자들이 함께 연대해 전진해야 한다"고 말했다.이날 한국노총은 '광복 80년, 통일대회' 의미에 대해 "올해는 8.15 광복 80주년이 되는 해로써, 매년 8월 개최했던 '8.15 한국노총 통일대회'를 규모있게 개최해, 광복 80주년의 의미를 기리고 노총의 사회적 활동력을 강화하고자 했다"며 "한국노총 통일대회는 광복 80년의 정신을 노동자가 계승해 윤석열 정부가 남긴 폐해, 굴종 외교, 역사 정의 부정, 한미일 군사협력 강화 등을 노동자의 힘으로 극복하고 자주 평화의 시대를 열어내기 위한 실천을 결의하는 장이었다"고 밝혔다.제17기 한국노총 통일선봉대(대장 김대련)는 IT연맹, 대학노련, 전국연대노조, 교사노조연맹, 금속노련, 전력연맹, 공공연맹, 화학노련, 금융노조, 경남지역본부 소속 간부 및 조합원 100여 명이 참가했다.광복 60년을 기념해 양대노총(한국노총-민주노총)이 15일 오전 9시 30분, 용산역 광장에서 '굴욕적 사대외교 청산, 자주 평화의 시대로'란 주제로 '815 광복 80주년 기념 양대노총 결의대회'를 개최한다.양대노총은 결의대회를 통해 광복절의 정신을 계승하고, 전체 노동자의 염원인 자주와 평화, 통일의 실현을 대내외에 선언할 예정이다.이와 관련에 한국노총은 14일 "8.15 광복 80년을 맞아 양대노총이 함께 오늘의 광복절 정신을 돌아보고, 전체 노동자의 염원인 자주와 평화의 실현을 결의하는 장이 될 것"이라며 "급변하는 국제정세에 능동적으로 대응하고 내란 세력의 사대굴욕외교 청산을 실현하는 것이야말로 자주와 평화의 전제조건임을 천명하며, 정부 정책의 적극적인 변화를 촉구할 예정"이라고 강조했다.15일 양대노총 결의대회가 끝나면, 한국노총 통일선봉대는 포천 드론사 앞에서 각 단체 통일선봉대와 공동집회를 이어갈 예정이다. 또한 '자주평화를 위한 노동자의 과제'를 주제로 한 교육, 평가대회 및 모범 대원 시상식, 8.15 대회 참석 등을 끝으로 3박 4일의 일정을 마무리한다.특히 17기 한국노총 통일선봉대는 지난 12일 오전 11시 20분, 서울 여의도 한국노총 6층 대회의실에서 발대식을 열고 "노동자가 앞장서서 자주평화를 실현하겠다"는 결의를 다졌다.이어 13일은 광주 5.18 민주묘역을 참배하고 5.18 광주항쟁의 역사와 정신을 기렸다. 14일은 ▲경북 성주군 소성리(사드 배치 반대 현장) ▲충북 영동 노근리(양민 학살터) ▲대전 산내 골령골(한국전쟁 전후 민간인 학살터) 등 한국 근현대사 비극의 역사 현장을 순회한 후, 오후 4시 30분 서울 용산역 통일대회에 합류했다.한편 민주노총은 15일 오후 5시 30분부터 서울 숭례문 무대에서 '내란세력 완전청산, 미국의 경제·안보 수탈 저지, 8.15 전국노동자 대회'를 연다.이를 통해 ▲내란·외환 세력 완전 청산 ▲대북 적대 정책 폐기-한반도 평화 실현 ▲반트럼프 반동맹-평화 주권 실현 ▲미국의 경제 수탈·안보 위협 저지 등을 촉구할 예정이다.이어 같은 무대에서 15일 오후 7시 30분 '광복 80년, 평화·주권·역사정의 실현, 8.15 범시민대회'가 열린다. 집회가 끝나면 오후 9시부터 이곳 숭례문에서 미대사관까지 범시민대행진이 이어진다.