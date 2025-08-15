충남 국힘 강승규·성일종·장동혁, '특검 압수수색' 강력 반발

큰사진보기 ▲국민의힘 당 대표에 출마한 장동혁 의원은 14일, 서울중앙지방법원 앞에서 ’압수수색 영장 규탄한다, 야당탄압 정치 보복 중단하라’는 손팻말을 들고 압수수색에 항의했다. ⓒ 장동혁 SNS 갈무리 관련사진보기

김건희 특검팀의 국민의힘 중앙당 압수수색에 충남 지역 국민의힘 3인방인 강승규, 성일종, 장동혁(사진, 왼쪽부터) 의원이 강력히 반발했다.

김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 국민의힘 중앙당사를 압수수색에 나서자, 충남 지역 국민의힘 의원들이 거세게 항의했다.김건희 특검은 지난 13일 오전, 건집법사 등 청탁 의혹과 통일교의 집단적인 국민의힘 당원 가입과 관련해 국민의힘 당사 압수수색에 나섰다.이에 대해 충남 지역 국민의힘 3인방인 강승규(예산·홍성), 성일종(서산·태안), 장동혁(보령·서천) 의원이 강력히 반발했다.강승규 의원은 압수수색이 있던 지난 13일, SNS를 통해 "정상적인 수사라면 결코 있을 수 없는 정치 폭거"라면서 "(특검의 당원 명부 확보는) 통일교 의혹을 빌미 삼아 방대한 개인정보를 확보하려는 것이다. 이는 국민 500만 명 전체를 범죄자 취급하며 한 번에 뒤지겠다는 위험천만한 발상"이라고 주장했다.그러면서 "헌법이 보장하는 과잉수사 금지 원칙을 정면으로 위반하는 행위"라며 "특검은 정권 지지율 방어를 위한 압수수색을 즉각 멈추고, 야당을 향한 정치 수사를 중단해야 한다"고 했다.성일종 의원 역시 "더불어민주당 특검이 제1야당인 우리 당(국민의힘)의 정당 활동을 심각하게 방해해도 되는 것이냐"면서 "특검이라고 해서 법 위에 있는 것이 아니고, 마음대로 민주주의를 짓밟아도 되는 것이 아니다"라고 목소리를 높였다.이어 "(민주당) 특검이 상대 정당을 짓밟으면 일당독재 하겠다는 말밖에 되지 않는다. 이건 민주주의를 포기하자는 말이나 다름 없다"면서 "민주당 특검은 민주주의 파괴 행위를 당장 멈추라"며 반발했다.강 의원과 성 의원은 전당대회 합동연설회 진행 중인 가운데 압수수색을 하고 있다며 이를 문제 삼기도 했다.국민의힘 당 대표에 출마한 장동혁 의원은 14일 서울중앙지방법원 앞에서 '압수수색 영장 규탄한다, 야당탄압 정치 보복 중단하라'는 손팻말을 들고 항의했다.이어 자신의 SNS를 통해 "(압수수색은) 명백한 야당 탄압이자 정치 특검의 광기"라면서 "영장을 발부한 법원도 심각한 문제. 정치 특검과 함께 법원을 강력하게 규탄한다"고 했다.충남 지역 국민의힘 의원들의 반발에 진보 진영과 시민들은 '죄를 지었으니 벌받는 것', '내란 동조당에서 할 말은 아니다', '이것이 민주주의', '국민의힘은 해체하고 올바른 보수정당이 창당되길 바란다' 등의 반응을 보였다.반면, 국민의힘 지지자들은 '민주주의 원칙이 사라지고 있다', '다시 태어나는 국민의힘'이라며 의원들을 옹호했다.특히, 당 대표에 출마한 장동혁 의원을 향해서는 "당 대표가 되어 강력한 리더로 바로 세워달라"는 지지 댓글도 보였다.이런 가운데, 강 의원과 성 의원은 지난 11일 단행된 이재명 대통령의 광복절 특사에 대해서도 SNS를 통해 '최악의 정치 사면'이라며 반발하기도 했다.반면, 민주당 서산태안지역위 조한기 위원장은 "국민통합을 향한 이재명 대통령의 결단, 많은 분의 노력과 기도가 만든 결실"이라면서 "(검찰은)수사권과 기소권으로 억울한 죄인을 양산했다. 정치적 제물을 만들어 온 검찰권에 대한 근본적 개혁을 희망한다"고 말했다.김건희 특검은 국민의힘의 반발로 압수수색을 진행하지 못한 채 14일 오전 1시경 현장에서 철수했다.