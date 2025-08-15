"'수백일' 고공농성 노동자에게 일터로 돌아갈 수 있는 '광복'을"

"하나님의 나라의 정의는 압제로 신음하는 이들을 외면하지 않고 그 멍에를 끊어 버리는 데에서 실현된다. 그리스도인은 불의한 노동착취에 맞서 억압받는 노동자들을 해방으로 이끌라는 하나님의 명령 앞에 실천과 연대로 응답해야 한다."
광복 80주년을 하루 앞둔 이재명 정부에게 사회참여 활동을 하고 있는 그리스도교계 단체들이 고공농성을 이어가고 있는 노동자들의 문제를 속히 해결할 것을 촉구하고 나섰다.
기독교사회선교연대회의(아래 기사련)과 한국교회 인권센터를 중심으로 국내 복음주의·에큐메니컬 계열 기독교단체들은 14일 오후 4시 서울 광화문광장에서 '광복 80년 기독교인 선언 –고공농성 노동자들에게 해방의 빛을-' 기자회견을 개최했다.
참가단체들은 "박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장과 고진수 서비스연맹 고진수 서비스연맹 관광레저산업노조 세종호텔지부장이 고공에서 수백일 째 반사회적·반노동 범죄와 대한민국 정부의 직무유기에 맞서 국민의 생존권을 지키기 위해 힘겹게 투쟁을 이어가고 있다"고 말했다.
이어 "오늘날 자본의 횡포 아래 신음하는 노동자들의 울부짖음에 응답하는 것이 그리스도인의 책임"이라 선언하면서 ▲닛토덴코의 노조 파괴 및 노동 탄압 행위 즉각 중단 ▲정부의 한국옵티칼하이테크 부당해고 사태 및 세종호텔 정리해고 문제 해결 개입 ▲국회의 청문회 개최 등을 즉각 이행할 것을 요구했다.
당사자 증언에 나선 최현환 금속노조 한국옵티칼하이테크지회장과 김란희 서비스연맹 관광레저산업노조 세종호텔지부 조합원은 노조의 고공농성과 투쟁에도 불구하고 정부와 기업의 무관심과 무책임이 계속되고 있다고 비판했다.
두 증언자는 수백 일째 이어지고 있는 고공농성 투쟁이 모든 노동자의 권리를 지키는 싸움임을 강조하면서 시민·그리스도인들에게 하늘 감옥에 있는 두 노동자가 무사히 땅으로 내려올 수 있도록 노동자들에게 관심과 연대를 부탁했다.
개신교계 발언에 나선 박형순 기사련 집행위원장, 류순권 한국교회 인권센터 소장, 손은정 영등포산업선교회 총무, 정진우 서울디아스포라교회 담임목사는 정부와 국회가 일본 기업과 국내 재단의 부당한 행태를 방관하고 있다며, 해고 노동자들의 복직과 권리 회복을 위해 적극적으로 나설 것을 촉구했다.
이들은 해방의 진정한 의미가 억압받는 노동자들이 자본에 의한 새로운 식민화와 노동자 착취에서 벗어나 권리를 회복하는 데 있음을 강조하며 기독교계와 시민사회가 해고 노동자들과 끝까지 연대할 것임을 선언했다.
(기자회견 전체실황 : https://youtu.be/LQHLvQWns1M
)