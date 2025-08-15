시장도 안 온 기림의 날... 서산시민 몇몇 모여 조촐한 추모

큰사진보기 ▲서산평화의소녀상 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

14일 오후 6시, 충남 서산시청 앞 공원에서 열린 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식은 헌화와 묵념으로 짧게 끝났다. 지난해 시민 다수와 지방의원들이 참석해 기념사·헌시 낭독·공연까지 이어졌던 자리와 달리, 올해는 자치단체장의 모습이 보이지 않았고 시의 공식 참여도 확인되지 않았다.8월 14일은 고 김학순 할머니가 1991년 일본군 성노예 피해 사실을 처음 공개 증언한 날이다. 정부는 2017년 이 날을 국가기념일로 지정했다. 전국적으로 여덟 번째, 서산에서는 여섯 번째를 맞았지만, 현장은 "기억과 약속"의 의미에 비해 한산했다.행사가 축소된 배경에는 행정 지원의 공백이 있었다. 서산시지속가능발전협의회 대표 교체 이후 내부 문제 제기가 이어지는 사이 서산평화의소녀상보존회가 공모 시기를 놓쳤고, 그 결과 시 보조금을 받지 못했다. 준비가 지연되자 일부 시민단체 대표들만 모여 약소하게 기념식을 치렀다.신현웅 정의당 충남도당 노동위원장은 "서산시장은 기림의 날 행사에 참석한 적이 없다"며 "내년엔 시나 지속가능발전협의회와 무관하게 공모를 신청해 제대로 치르겠다"고 말했다. 성낙인 보존회 공동대표는 "내부 사정으로 이렇게 진행했지만 내년부터는 제대로 준비하겠다"고 했다. 남현우 공동대표는 "국가기념일이라면 역사를 보존하는 차원에서 지자체가 당연히 참여해야 한다"며 "올해는 시가 준비한다기에 시장의 참석을 기대했지만 크게 실망했다"고 했다.지난해 기념식에는 서산시의회·충남도의회 의원들, 맹정호 전 서산시장, 보존회 관계자들이 참석해 자리를 지켰다. 반면 당시에도 이완섭 서산시장과 홍순광 부시장은 불참했다.한편, 서산평화의소녀상은 2015년 7월 뜻을 모은 시민 1천여 명과 223개 기관·단체의 모금으로 세워졌다.