'일본 멸망' 안중근 유묵, 귀환 프로젝트 추진한 김동연 "반드시 성사시킬 것"

2일 서울 중구 안중근의사기념관 로비에 대형 엘이디(LED)가 설치돼 있다.

'長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'

안중근 의사의 유묵 '長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'

안중근 의사의 유묵 '獨立(독립)'

김동연 경기도지사가 14일 오전 도담소에서 열린 해외초청 독립유공자 후손 오찬 간담회에서 인사말을 하고 있다.

김동연 경기도지사가 14일 오전 도담소에서 열린 해외초청 독립유공자 후손 오찬 간담회에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.

폭 41.5㎝, 길이 135.5㎝ 크기의 명주 천에 쓰인 글. "큰 소리로 길게 탄식하며, 일본의 멸망을 미리 조문한다"라는 의미를 담고 있다. 왼쪽 아래 관지(款識)에 '一千九百十年 三月 東洋志士 大韓國人 安重根 旅顺狱中 書(일천구백십년 삼월 동양지사 대한국인 안중근 뢰순옥중 서)'라고 쓰여 있다.1909년 10월 26일, 하얼빈역에서 침략의 원흉 이토 히로부미를 사살한 안중근 의사가 남긴 유묵(遺墨)이다. 유묵은 생전에 남긴 글씨나 그림을 의미한다. 유묵 왼쪽 맨 아래 안 의사가 유묵에 남기는 손도장이 선명하게 새겨져 있다. 사형 선고를 받은 안 의사가 순국하기 직전에 옥중에서 남긴 것으로 추정된다.이 유묵은 일본제국 관동도독부(뢰순감옥과 재판부를 관장)의 고위 관료에게 건네졌고, 이후 그 관료의 후손이 일본 도쿄에서 보관해 왔다. 죽음을 앞두고도 흔들림 없었던 안중근 의사의 기개와 역사관, 세계관이 오롯이 담겨 그 가치가 높지만, 그동안 국내에 들어온 적이 없었다.14일 경기도에 따르면, 광복 80주년인 올해 경기도가 김동연 경기도지사의 지시로 광복회 경기지부와 함께 안중근 지사의 유묵 '長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'을 최근 국내로 들여오는 데 성공했다. 안 의사의 유묵이 일본 도쿄에서 발견된 지 25년, 안 의사 순국(1910년 3월 26일) 115년 만에 고국으로 돌아온 것이다. 이른바 경기도의 '광복 80주년 기념 안중근 의사 유묵(붓글씨) 귀환 프로젝트'다.하지만 귀환 프로젝트가 아직 끝난 것은 아니다. 고국으로 돌아오지 못한 안중근 의사의 유묵 1점이 더 있다. 바로 '獨立(독립)'이다. 안 의사가 뤼순 감옥에서 직접 써서 일본인 간수에게 건넨 것으로, "나는 조국의 독립을 위해 죽는다"라는 굳센 신념을 두 글자로 응축한 대표작이다.현재 교토 류코쿠대학이 일본인 간수의 후손으로부터 위탁받아 보관 중이다. 국내 전시가 몇 차례 있었으나 아직 완전한 귀환은 이루어지지 않았다.현재까지 확인된 안중근 의사의 유묵 60여 점 중 31점이 보물로 지정돼 있다. 지금까지 알려진 안중근 의사의 유묵과는 달리 '獨立(독립)', '長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'은 항일 정신이 직접 투영된 작품으로서 그 가치를 국보급으로 평가하고 있다. 두 유묵은 항일 투쟁의 결정체이자 안 의사의 동양평화 사상을 상징하는 중요한 문화유산임에도 오랜 기간 일본에 남아 있었다.경기도는 최근 비공개로 안중근 의사의 유묵 2점('장탄일성 선조일본', '독립')을 최초 발견한 민간 탐사팀에게서 일본 측 소장자의 국내 반환 의사를 확인하고, 귀환을 위해 노력해 왔다.귀환이 쉽지 않은 것은 유묵 소장자가 일본 우익 세력의 공격을 우려해 협상을 주저했기 때문으로 알려졌다. 일본인이 일본제국의 패망을 예고한 안 의사의 유묵을 오랜 기간 보관하다가 한국으로 반출하는 데 따른 비난을 무릅써야 하는 상황이다.경기도는 일본 소장자와의 협상을 벌인 끝에 '長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'을 들여오는 데는 성공했지만, '獨立(독립)'은 아직 일본에 남아 있다. 귀환 프로젝트는 아직 진행형인 셈이다.김동연 지사는 이날 SNS를 통해 "광복 80주년을 맞는 올해, 일제 고위직 집안에 50년 넘게 감춰져 있던 이 유묵('장탄일성 선조일본')의 귀환을 위해 경기도는 지난 3월부터 여러 노력을 해왔다. 그 결과 마침내 조국의 품으로 들여올 수 있었다"라고 말했다.김 지사는 이어 "지금까지 확인된 안중근 의사 유묵 60여 점 가운데, 이 글과 함께 가장 강렬하게 항일 정신을 표명한 글이 '독립(獨立)'"이라며 "'장탄일성 선조일본'에 이어 '독립' 유묵의 국내 귀환까지 경기도가 최선을 다하겠다"라고 강조했다.경기도는 "두 유묵 모두 경기도와 광복회 경기도지부가 우선 구매 협약서를 확보해 협상 중이기 때문에 의미 있는 진전이 있었다"라며 "김동연 지사의 강한 의지에 따라 앞으로 광복회 경기도지부와 협력해 유묵 귀환을 반드시 성사시키도록 노력할 것"이라고 밝혔다.경기도는 또 "귀환이 무산될 경우, 작품이 개인 소장자나 해외 수집가에게 넘어갈 수도 있는 상황인 만큼 공공의 역사 자산이 영원히 국내로 돌아올 수 있도록 역사적 책임감을 갖고 귀환 프로젝트에 임하고자 한다"라고 전했다.경기도는 이번 프로젝트가 성사되면, 단순한 일회성 이벤트에 그치지 않도록 한반도 평화의 상징이자 안중근 의사의 고향(황해도 해주)과 가까운 DMZ 지역에 '안중근 평화센터'를 조성할 계획이다. 평화센터는 안중근 의사 기념사업은 물론 추가 유묵 발굴·수집, 동아시아 평화 교류를 위한 연구 및 포럼 등 다양한 활동을 전개할 예정이다.한편 김동연 지사는 14일 카자흐스탄, 중국, 키르기스스탄 등 국외에 거주 중인 독립유공자 후손 7명을 도담소에 초청해 감사를 표하며 독립운동 정신을 지켜내겠다는 의지를 밝혔다.이날 초청한 해외 애국지사 후손은 연해주 한인사회의 대표적인 교육자 계봉우 선생의 손녀 계 다찌야나(75)와 외증손자 박유리(50), 증손녀 계 올가(32), 외 현손자 김 드미트리(25), 의열단원 이동화 선생의 외손녀 주 용용(68), 외 현손 며느리 손 추분(45), 김산의병의 참모장으로 의병의 구심점이었던 왕산 허위 선생의 손자 허 블라디슬라브(75) 씨 등이다.국내에서도 김종진 선생의 손자인 김호동 광복회 경기지부장, 오희옥 지사의 아들인 김흥태 씨, 안중근 의사의 외 현손녀인 최수아 어린이와 그 부친 최재황 씨가 참석했다.김동연 지사는 인사말을 통해 "역사를 잊은 민족은 미래가 없다. 경기도가 역사 바로 세우기를 중앙정부나 어떤 지방정부보다 가장 앞장서서 하고 있다"면서 "경기도독립기념관을 만들겠다고 약속했고, (올해 3.1절부터 추진한) '올해의 독립운동가 80인' 가운데 마지막 세 분의 독립운동가를 내일 광복절 행사에서 공개할 예정이다. 앞으로도 역사 바로 세우기에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.