'윤석열 특혜 논란' 서울구치소장 전격 교체

큰사진보기 ▲지난달 31일 전현희 위원장과 장경태 의원 등 특위 소속 의원 10여 명이 여당의 '3대특검(내란·김건희·순직해병) 종합대응 특별위원회' 첫 일정으로 윤석열 전 대통령이 수감된 경기 의왕시 서울구치소를 방문해 김현우 서울구치소장과 면담하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

서울구치소장이 전격 교체됐다.법무부는 오는 18일 자로 김현우 서울구치소장을 안양교도소장으로 보내면서, 김도형 수원구치소장을 새 서울구치소장에 임명한다고 14일 밝혔다.법무부는 "이번 인사는 그간 윤석열 전 대통령의 수용처우 등과 관련하여 제기된 여러 문제에 대해서 인적쇄신이 필요하다는 판단하에 단행된 것으로, 이를 통해 침체된 조직 분위기를 전환하고, 본연의 업무에 더욱 충실할 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 또한 "앞으로도 특혜 시비 없는 수용 관리 등 엄정한 법 집행에 최선의 노력을 다하겠다"고도 했다.앞서 더불어민주당 3대 특검 종합대응 특별위원회는 지난 1일 기자회견에서 "윤석열의 전체 구속기간에 변호인 등을 접견한 시간은 395시간 18분이며 인원은 348명"이라면서 "395시간은 일수로 치면 16일이 넘는다. 비교할 수 없는 특혜"라고 밝힌 바 있다.또한 김건희 특검(민중기 특별검사)이 두 차례(1, 7일) 윤석열씨 체포영장 집행에 실패하자, 민주당 3대 특검 특위는 서울구치소를 찾아 김현우 소장에게 CCTV 영상 열람을 요구했으나 거부당한 바 있다. 민주당은 "가장 중요했던 수갑이나 포승줄을 채웠어야 하는 부분이 특검과의 의사소통 문제로 미흡했다는 점이 확인됐다"라고 말했다.