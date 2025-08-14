미국의 심장부에서 'US OUT OF KOREA'를 외치다

기자말 민주노총에서 '자주와 평화, 통일'을 위한 노동자의 목소리를 담은 릴레이 기고를 기획했습니다. 현장 노동자의 생생한 이야기를 여러분에게 전합니다

지난 7월 25~27일, 뉴욕에서 개최된 [People's Summit for Korea(민족자주를 위한 국제대회)]는 미국 한인 청년활동가들의 조직 노둣돌(Nodutdol for Korean Community Development), 코리아정책연구소(Korea Policy Institute, KPI), 코리아피스나우풀뿌리네트워크(Korea Peace Now Grassroots Network, KPNGN), 반제·자주연대(Koreans for Anti-Imperialism and Sovereignty, KAS), 탈식민화를 위한 한인들(Koreans 4 Decolonization, K4D) 등 재외 한인 단체들과 더 피플스 포럼(The People's Forum), 앤써연합(ANSWER Coalition), 반전행동네트워크(Anti-War Action Network, AWAN), 디센터스(Dissenters), 통합전국반전연합(United National AntiWar Coalition, UNAC) 등 미국 내 반전운동 단체들이 공동주최하였다.도착 첫날, 뉴욕 할램가의 역사지를 기행하며 1950년 할렘가에 울려 퍼진 한국전쟁 반대의 목소리와 사진 한 장의 "HAND OFF KOREA"를 통해 이미 할렘의 동지들은 한국과 연대하고 있었음을 알 수 있었다.할렘은 미국 내 어떤 공동체보다도 급진주의의 가장 역사적인 유산 중 하나를 간직하고 있으며, 오랫동안 공원과 주요 교차로에서 열린 공개 토론 문화를 형성하였다. 흑인 중심의 블랙 펜서 정당을 통해 말콤 엑스의 목소리를 전달하고, 어린이들에겐 식사를, 청소년들에겐 교육 및 오락 프로그램을, 마약 중독엔 치료를 제공하였고 지역 사회의 다른 필요를 충족시키는 활동을 하고 있었다.특히 예술 운동, 세계주의 문화 운동 그리고 흑인들의 지적 성장 운동이었고 정치 운동의 중심이었던 할렘 르네상스를 비롯한 문화부흥과 인권신장, 인종 차별에 거부하는 뉴니그로 운동의 영향은 세계 인종차별거부운동을 넘어 정체성을 다지고 민권운동의 시작점이 되어 미국 전역에서 부흥시키는 역사를 만든 것에 감탄도 하였다.대회 개막식과 다민족 550여 활동가의 모든 토론은 허드슨의 리버사이드교회에서 이루어졌다. 마틴루터 킹, 말콤X 등이 연설했던 곳이다.민주노총은 메인 패널 토론에서 '적대와 분열을 부수고 연대로 공존의 길을 열자'는 주제로 분단된 한반도의 노동자는 통일을 위해 투쟁한다는 것과 제국주의의 식민지 확보와 침략전쟁, 민족 분열 정책과 같은 것들은 결국 식민지 수탈을 위한 것이며, 이런 수탈의 최대 피해자는 노동계급이라고 밝혔다.부문별 워크숍에서는 '주한미군기지 철폐 투쟁'을 중심으로 '한국에서 온 현장 조직가들의 이야기', '민중투쟁 현장을 영상에 담는다,', '한국 청년학생들의 반미투쟁 어제와 오늘' 등이 주제로 토론이 이어졌다. 세계 각 지역 및 노동자, 학생, 입양인, 다문화 2세 해외동포들이 의견을 나눴다.대회에서 '님을 위한 행진곡'이 대회의 서막과 끝을 함께하는 노래가 되었다. 폐막식 전 메인패널 토론에서는 '미국은 모든 점령지들에서 나가라! 국제연대 공동전선을 향하여'라는 주제로 한국의 70개가 넘는 미군기지를 포함해 세계 각국의 미군부대 800개는 모든 나라에서 자주권을 보장하고 모든 점령지에서 나가라고 토론을 벌였다.뉴욕 타임스퀘어 한복판에서 울려 퍼진 한반도 평화를 위한 목소리는 전 세계 500여 반전 활동가들과 뉴욕의 시민들, 한인 교포들 그리고 한국의 참가자들이 함께 어우러진 가운데 '인도-태평양'과 한국에서 추진 중인 전쟁계획과 기지 확장, 전쟁반대 운동의 역사와 경험을 나누었고, 국제 연대에 대한 제안도 이어졌다.한국 대표단은 '반제국주의 투쟁과 민족해방운동의 중요성'이라는 주제로 발언했다. 한국 민중은 민주주의 빛의 혁명을 통해 계엄내란을 일으킨 윤석열 정권을 퇴진시켰고, 반제자주 민족해방운동은 전 세계 변혁운동의 핵심 과제이기에 공동의 투쟁에 최선을 다하겠다고 밝혔다.아울러 미군기지 반대 운동 단체들 간의 국제적인 네트워크와 공동행동을 모색하고 대중투쟁을 강력히 전개하여 한반도 자주평화통일을 실현할 수 있는 제반 조건을 마련하는 투쟁을 벌이고, 일본군위안부와 강제동원 등 한일과거사 문제 해결과, 조선학교 탄압에 대처하는 국제공동행동과 캠페인도 벌이고 있다고 하였다.또한 뉴욕 <민족자주를 위한 국제대회>에서 의논되고, 결의하는 내용들을 국제적인 공동행동으로 확산시키고 나아가 진정한 평화는 자주 없이 불가능하듯이 반제와 자주의 기치를 드높이고 민중의 힘으로 미래를 함께 만들어 가자고 하였다. 이 연설에 타임스퀘어 한복판에 모인 1천여 대규모 군중은 연거푸 뜨거운 박수와 환호로 화답했다.민주노총은 '한반도는 자주의 땅이 되어야 합니다.'라는 주제로 한미일 군사동맹은 '전쟁동맹'이며, 미국은 당장 이웃나라를 적대화하는 계획을 중단할 것과 한반도를 비롯한 지구촌 모든 곳은 미국의 전쟁기지가 될 수 없다고 주장했다. 아울러 민족 자결과 민족 자주의 목소리로 저항할 때, 모든 국가의 평등은 비로소 실현된다고 목소리를 높였다.뉴욕 타임스퀘어 거리 행진에 나선 1천여 명은 "지상에서도, 공중에서도 전쟁을 멈추라 (No boots on the ground, no bombs in the air)"는 반전 구호를 외쳤으며 "미국은 한국에서 나가라, 미국은 모든 나라에서 나가라 (US out of Korea, U.S out of everywhere)"는 등의 전 세계 미군기지를 향해 나가줄 것을 요구하는 목소리를 외쳤으며 뉴욕 시민들은 수많은 동의를 해주고 박수갈채도 아끼지 않았다.민족자주 국제대회 참가자들은 전 세계 여러 나라에서 전쟁과 점령, 패권에 반대해 싸우고 있다고 공감했다. 팔레스타인이 한반도와 다르지 않고, 민족자주 해방운동은 구시대적, 전통적 유물사적 운동이 아닌 전 지구가 벌이는 민족자결운동이며 미래 지구촌 평등운동이라고 하였다.지구촌 평화연대는 그렇게 각인되고 좀 더 촘촘해져야 한다. 그리고 우리만이 외로운 싸움을 전개하고 있는 것이 아닌 전 세계 각국의 활동가들이 관심과 연대를 하고 있음에 감사한다.전 세계가 미국의 패권에 경악한다. 한반도는 미국의 인도-태평양전략으로 대중국 전초기지화 되는 수순으로 접어들었다해도 과언이 절대 아니다, 더구나 대만전쟁 시에 미국은 한국군이 역할을 해야 한다고 한다.미국의 패권은 전 지구촌에 아직은 영향을 미치고 있다. 전쟁 없이는 먹고 살 수 없는 나라, 미국의 일극 패권은 분명 저물고 있다. 그 착취와 수탈에 맞선 용기와 투쟁을 먼 미국 땅에서 젊은 동지들의 투쟁으로 희망을 보았다. 이민자들의 국가 미국, 그 중심도시 뉴욕 심장부에 울려 퍼진 "US out of KOREA!"는 한국의 디아스포라와 그 젊은이들에게 이젠 우리가 충분히 답을 해야 할 시점에 와 있다.매일 매일을 8월처럼 사는 민주노총과 한국 민중의 연대와 활동이 미국의 패권과 지배 없는 온전한 자주권과 평화가 살아 있는 사회로 나아가게 만들 것이다.US out of KOREA!US out of everywhere!