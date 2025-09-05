'자식 팔아 장사' 운운해도 선고유예..."이게 처벌입니까?"

10.29 이태원 참사 현장에서 살아남았던 한 생존자는 참혹한 기억의 상처 속에 괴로워하다가 결국 세상을 등졌다. 끝까지 그를 괴롭힌 것은 참사 희생자들과 유가족을 끊임없이 조롱하고 모욕하던 '악성댓글'이었다. <오마이뉴스>는 참사 이후 지난 3년간, 온라인에서 희생자와 유가족을 겨눈 악성댓글 6만건의 실태를 빅데이터 딥러닝 분석으로 추적했다. 참사 직후부터 특별법 제정까지 특정 시기마다 폭증하고 진화를 거듭해온 악성댓글의 잔혹한 기록을 남긴다.

큰사진보기 ▲10.29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의 주최로 지난 2024년 10월 21일 오후 서울 용산구 이태원역 1번출구 앞 기억과 안전의 길에서 열린 '10.29 이태원 참사 2주기 집중추모주간 선포 기자회견'에서 유가족들과 참석자들이 “진실을 향한 걸음에 함께 해 주십시오”라며 관심과 연대를 호소하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"글쎄요, 악성댓글 게시자들에게 금융치료가 될까요." (진정호씨, 유가족)

AD

큰사진보기 ⓒ 봉주영 관련사진보기

"가해자들이 유가족들 앞에서 하는 진심 어린 사과와 같은 잘못을 절대로 되풀이하지 않겠다는 눈물 어린 약속만이 용서까지 닿는 최소한의 시발점이 될 수 있을 것 같다."

이태원 참사 악성댓글 분석, 어떻게 진행했나 <오마이뉴스>는 유튜브 API를 활용해, 이태원 참사 당일인 2022년 10월 29일부터 2025년 6월 10일까지 '이태원 참사'를 다룬 방송 및 언론사 유튜브 영상(중복 채널명 제외하고 총 68개) 929건에 달린 댓글 26만7635개를 수집하고, 자체 개발한 딥러닝 모델을 활용해 악성댓글을 분류했다. 악성댓글에 대한 이태원참사시민대책회의 자문을 거쳐 모두 4646건의 댓글에 대해 악성 여부를 판단해 학습데이터를 만들었고, 한국어언어모델인 KcELECTRA에 학습시켰다. 최종 댓글 분류에 활용된 딥러닝 모델은 훈련손실값(Train loss) 0.28로 적정 성능을 확보한 모델로 진행했다.

'악성댓글' 게시자들은 어떻게 죗값을 치러야 할까. 악성댓글을 접한 유가족들에게 주변 사람들이 권고하는 주요 방법들은 고발 및 민사소송을 통한 법적 처벌 그리고, 금전 보상이다. 하지만 악성댓글 게시자에게 강력한 수사와 법적 처벌을 기대하긴 어렵고, 민사 소송 역시 쉽지 않다.<오마이뉴스>가 이태원참사 악성댓글 2차 가해 처벌 실태를 확인하기 위해 관련 판결문을 수집해본 결과, 이태원 참사에 대해 악성댓글이나 게시글로 재판까지 간 사례는 모두 11건에 불과했다. 유튜브상 악성댓글 게시자가 5만 명에 달했던 것을 감안하면, 처벌된 사례는 극소수인 셈이다. 이중 1건은 무죄, 또 다른 1건은 선고유예가 나왔고, 나머지 유죄를 인정한 판결들도 대부분 벌금에 그쳤다.김미나 창원시의원은 지난 2022년 12월 자신의 페이스북 계정에 이태원 참사 유가족들을 모욕하는 글을 올린 혐의(모욕)로 기소됐으나, 1심에서 선고유예 판결을 받았다. 선고유예란 유죄로 인정은 되지만 형 선고를 유예하는 제도로, 2년 이후에는 전과 기록에 남지 않는다. 당시 김 의원은 이태원 참사 유가족에게 "우려먹기", "자식팔아 장사한다는 소리 나온다", "나라 구하다 죽었냐" 등의 글을 올렸고, 유가족들이 직접 나서 모욕 혐의로 김 의원을 고발했다.선고유예 판결을 내린 창원지법 손주완 판사는 문제의 게시글을 "유족들에게 모멸감을 줄 과격한 언사"라고 평가하면서도 "잘못을 뉘우치고 있고 초범인 점 등을 참작했다"면서 선고 유예 결정을 내렸다. 지난 2024년 10월 항소심 재판부 역시 1심 판결을 그대로 유지했다.이 판결에 대해 유가족 조미은씨는 "그걸 처벌이라고 내린 건가 싶었다. 법도 멀리 있지만 정치도 피해자를 구할 수 없다고 생각했다"라고 울분을 터트렸다. 유가족들은 지난 2023년 김 의원에게 모욕에 따른 손해배상을 청구하는 민사 소송을 제기했는데, 관련 판결은 9월 10일로 예정돼 있다.이태원 참사 당일인 2022년 10월 29일 참사를 보도하는 기사에 "술과 원**에 환장해서 몰려간 게 자랑이냐"라는 댓글을 단 사람은 '사자명예훼손' 혐의로 징역 6개월에 집행 유예 2년을 받았다. 당시 재판부(수원지방법원)는 "오히려 그 가슴에 못을 박는 혐오적 선동들에 허위 사실 공표의 방법으로 가담함으로써 유족에게 씻을 수 없는 모욕감과 좌절감을 불러일으켰다"라고 판단했다. 이 판결은 이태원 참사 악성 게시글과 관련된 판결 중에선 가장 처벌 수위가 높았다.나머지 판결은 대부분 벌금형이었다. 온라인상에서 유가족과 희생자 모욕을 일삼던 다른 사람들은 음란물 유포 혐의로 기소돼 대부분 벌금형을 받았다. 재판에서 유죄를 받은 다른 사람들도 음란물 유포 등의 혐의가 인정됐지만 대부분 벌금형에 그쳤다. 온라인게임에서 "죽은 애들 ***에서 **", "*** 오지고 지리고" 등의 글을 쓴 A씨는 음란물 유포 혐의로 300만 원 벌금형(서울남부지법), 온라인 커뮤니티에서 "저* *****마냥 털어버리겠네 20cm 거대한 **로..." 등의 글을 올린 B씨도 음란물 유포 혐의가 인정돼 벌금 500만 원(서울북부지법)을 선고받았다.온라인 커뮤니티에서 "**들아, 좀 *좀 치게" 라는 글을 올린 D씨 역시 음란물 유포 혐의가 인정됐으나 150만 원의 벌금형(수원지법 안산지원)에 그쳤고, 온라인 커뮤니티에서 "인공호흡도 하고 *도 넣고 *** 좀 ***보고 싶은데 ㅋㅋㅋ"라고 글을 쓴 F씨도 300만 원 벌금형(수원지법 안양지원)을 받았다. 온라인 커뮤니티에서 "젊은 여자 ** 들어오면 염할 때 ******...." 등의 글을 올린 G씨는 1000만 원 벌금형을 받았다.악성 댓글이 '음란물 유포'가 아니라는 이유로 '무죄' 받은 사례도 있다. 온라인게임 채팅창에서 "죽은 애들 **고 싶다", "20대 여자들 ****" 등의 성적인 메시지를 4차례 유포한 혐의로 기소된 C씨는 무죄를 선고받았다(서울중앙지법 판결). "피해자를 성적 대상화하여 비하하고 모욕하는 내용이기는 하나 음란한 문언 등에 해당한다고 단정하기 어렵다"는 게 재판부의 판단이었다. 이 사람은 항소심(2024.09.05)에서도 무죄를 받았다.전문가들은 이태원참사 2차 가해 처벌에 적용할 법 조항 자체도 마땅치 않은 경우가 많다고 지적했다. 오민애 민주사회를위한변호사모임 이태원 참사 대응 태스크포스(이태원TF) 단장은 "명예훼손이 되려면 당사자가 특정이 돼야 하는데, 그러자면 수사 단계부터 어려워지기 때문에 기소 과정에서 음란물 유포로 적용을 했던 것으로 보인다. 사회적 참사 2차 가해 행위에 음란물 유포로 죄를 묻는 것이 맞는지도 의문"이라고 밝혔다. 그러면서 "경우에 따라 법원에서 '음란물 유포'가 죄명으로 성립되지 않는다고 볼 수도 있다"고 덧붙였다.오 단장은 "2차 가해로 인한 피해도 피해자들이 나서서 이것이 왜 나에게 피해를 주는지에 대해 문제제기를 해야 인정받을 수 있는 구조로 돼 있다. 인지 수사로 입건되는 경우도 있으나 인지 수사에 한계가 있기에 어려움이 크다"라면서 "세월호 참사 때 역시 모욕하는 글을 올려도 피해자 특정문제로 다투게 됐다"고 설명했다.이어 "물론 현행법으로 처벌할 수 있으면 처벌해야겠으나 사회적 참사 자체를 비난하는 표현이 용인되지 않는다는 사회적 합의가 반영된 제재 수단이 필요한 게 아닌가 하는 고민이 있다"라고 말했다. 현재 난무하는 악성댓글에 대한 형사처벌, 유죄가 확정된 이들에 대한 민사소송을 유가족 차원에서 제기해볼 수도 있지만, 유가족 진정호씨는 "쉽지 않은 일"이라고 했다. 소송이 이뤄지면 유가족들의 심리적, 물리적 부담이 만만치 않고, 일부 유족들의 경우 댓글을 다시 보는 게 '트라우마'를 되살리는 일이기 때문이다.악성댓글에 대한 경찰의 소극적 대응도 2차 가해 원인으로 지목된다. 경찰은 이태원 참사 희생자와 유가족을 대상으로 온라인서 벌어지는 2차 가해 행위를 근절하겠다고 이태원 참사 직후 '사이버대책상황실'을 설치했다. 하지만 2개월 수사 끝에 악성댓글 게시자 8명을 검찰에 송치하는데 그쳤다. 용혜인 기본소득당 의원에 따르면 경찰청 내 사이버대책상황실은 출범하고 첫 2주 동안 악성 게시글 30건을 단속해 수사에 착수했으나, 그 다음 2주 동안은 6건, 2022년 12월에는 2건만을 단속하는 등 소극적 대응으로 일관했다.유가족들은 경찰의 이런 태도가 '악성댓글'을 조장했다고 비판하고 있다. 유가족인 진씨는 "이태원 참사는 윤석열 정권에서 의도적으로 잊히기를 원했던 사건 아닌가. 거기에 경찰·검찰이나 언론사가 방관해 그런 댓글이 더 활개칠 수 있었다"면서 "악성 댓글로 인해 강력하게 처벌을 받은 사례가 나오면 댓글을 쓰는 사람도 조심하지 않겠나"라고 되물었다. <오마이뉴스>는 당시 경찰청 국가수사본부 사이버범죄수사과장에게 전화를 걸어, 소극적 수사 이유를 듣고자 했지만 답을 들을 수 없었다.경찰은 최근 사회적 참사 피해자에 대한 2차 가해를 수사할 전담팀 구성을 착수했다. 이재명 대통령이 유가족들과 간담회에서 "참사 희생자들을 모욕하는 반사회적 행위에는 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다"고 하자 부랴부랴 대응책을 마련한 것으로 보인다.송해진 10.29 이태원 참사 유가족협의회 위원장은 "2차 가해를 하면 분명히 처벌을 내릴 거라는 메시지가 중요한데, 이태원 참사의 경우 그런 메시지가 없었다"라면서 "대통령이 간담회 자리에서 한시적인 기구가 아니라 상시적으로 참사 희생자나 유가족에 대한 악성 댓글을 처벌할 수 있고 감시하겠다는 기구를 만들겠다고 하신 만큼 앞으로 나아지지 않을까 싶다"고 말했다.2차 가해 대응의 중요성이 점차 커지자 10·29 이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법에 2차 가해와 관련된 내용을 담은 법안이 8월 18일 발의됐다. 이해식 의원은 지난 8월 22일 <오마이뉴스>에 "국가에 2차 가해 방지 대책 수립·이행 의무를 부과하고, 피해자 인정 신청 기간 연장 및 이태원 트라우마센터를 설립하는 등 피해자 권리를 보다 두텁게 보장하기 위해 이번 개정안을 마련했다"며 "159명의 소중한 생명을 앗아간 이태원 참사의 진상을 철저히 규명하고 하루빨리 피해자 및 유가족들이 일상을 회복할 수 있도록 신속하게 개정안을 통과시키겠다"고 했다.유튜브를 비롯해 네이버 등 포털의 소극적 대응도 악성댓글 문제를 키웠다는 지적이다. 이태원참사시민대책회의는 이태원 참사 1주기와 2주기 등 관련 기사가 집중될 시기가 되면, 포털사업자인 네이버와 카카오에 공문을 보내 댓글창을 닫아달라고 요청했다. 네이버는 댓글창을 닫는 조치 없이, 언론사에 시민대책회의 측 요청을 개별적으로 안내하는 정도에 그쳤다. 이미현 10.29 이태원 참사 시민대책회의 상황실장은 "(포털들이) 댓글창을 언론사에 재량으로 맡기는 건 재난 피해자의 권리는 사실상 신경쓰지 않겠다는 것"이라고 비판했다.국내포털사업자와 달리 유튜브의 경우 이같은 협조도 아예 기대할 수조차 없는 구조다. 욕설에 대해선 기본적인 차단 기능을 갖춘 국내 포털과 달리 유튜브는 이런 기능조차 없어, 이번 데이터 분석에서 희생자와 유가족에 대한 적나라한 욕설이 그대로 방치되는 모습을 확인할 수 있었다. 게다가 관련 정보를 담은 서버가 해외에 있기 때문에, 경찰 등 수사기관이 악성댓글에 대한 강제 수사에 착수하더라도, 악성댓글 게시자의 실체를 신속하게 밝혀내기가 어렵다. 이 경우 구글(유튜브 운영사)은 현지법과 회사 정책 등을 따져 협조 여부를 결정하는 데 적극적 협조가 이뤄지는 경우는 드물다.악성댓글 고발 등에 참여했던 김성순 민주사회를위한변호사모임 변호사는 "본사가 미국에 있는 유튜브의 경우 수사기관이 관련 계정의 정보를 요구하더라도 이에 응할 의무가 없어, 이태원 참사 악성댓글 수사도 유튜브 측의 답변이 없었던 것으로 안다"면서 "경찰 입장에서도 사용자 정보를 받는 게 현실적으로 어려울 수 있다"고 짚었다. 이미현 실장도 "유튜브는 수위를 넘나드는 자극적인 댓글들도 많지만, 해외사업자라서 국내 포털과 달리 협조를 기대하기 어렵고 대응해야 할 영상들도 워낙 방대해서 어려운 부분이 많다"고 토로했다.이태원참사 유가족과 생존자들은 '악성댓글'을 결코 덮고 넘어갈 수 없는 문제라고 입을 모은다. 그만큼 그들에게 악성댓글이 남긴 상흔은 깊다. 참사 당시 막말을 했던 인사들이 현재도 버젓이 활동하고 있는 것도 유족들에겐 괴로운 현실이다.이태원 참사 생존자인 이세진(가명)씨는 "뉴스 댓글을 통해 '놀러 가다 죽은 건데 뭘 그렇게 추모를 하냐'는 걸 보고 댓글을 보는 걸 중지했다"고 말했다. 이씨는 "내 친구를, 나를 욕하는 거라 되도록 피하려고 했다"며 "처벌받는다고 해서 내가 받은 상처가 평생 지워지지는 않을 것 같다"라고 말했다.유가족 조미은씨는 참사 당시 "청춘 엔조이 하다 1차원적으로 죽었다" 는 등 막말을 했던 정규재 전 <한국경제신문> 주필이 최근 이재명 대통령과 만나 환담을 나누는 걸 보고 "그 어떤 민감한 악성 댓글보다 충격적이다, 유가족들에게 깊은 상처를 주었고, 이를 덮고 넘어가는 것이 올바른 게 맞나 싶었다"이었다고 했다. 조씨는 이렇게 말했다.