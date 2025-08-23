낚시꾼 쓰레기가 산불로 번진 그날 이후, 주민들이 점심에 모여 하는 일

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.

큰사진보기 ▲주택 소실과 인명 피해는 막았지만 그날의 흔적은 여전히 마을에 남아있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

AD

"불이 이리저리 넘어 다니는 바람에 사방이 불이었어. 불이 잡힌 줄 알았는데 새벽에 다시 불이 일어서 마을회관으로 대피했지. 불도 무서웠지만 그 당시 남편 몸이 안 좋아서 큰일 날까 봐 더 무서웠어." (이화수씨)

"그때가 새벽 두 시였어요. 다급한 마음에 몸만 피했지. 평소 먹는 약이나 중요한 물건 챙길 시간도 없이 그렇게 왔어. 회관에 모여서 불 꺼지기만을 기다렸지." (김동연씨)

큰사진보기 ▲충북 옥천군 군북면 이평2리 마을회관 정자에서 주민이 쉬고 있다. 그 뒤로 불에 탄 산이 보인다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲산불 당시 상황(김종운 이장 제공) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"그날 정말 바람이 많이 불었어요. 소화기를 뿌려도 바람에 다 날아가 소용이 없었죠. 여러 방향으로 불어오는 탓에 불이 어디로 갈지 예상할 수 없어서 더 힘들었어요. 눈 깜짝할 새에 집 앞까지 불이 왔더라고요. 소방차가 집마다 배치됐기에 간신히 집을 지킬 수 있었어요."

"관광버스가 마을에 들어오면 길이 좁아서 못 나가요. 산불 났을 때도 작은 소방차만 들어왔어요. 옥천군 공무원, 군부대, 봉사단 등 진화작업을 위해 오신 분들도 길이 좁아 들어오는 데 애를 먹었어요."

"마을에 지휘소가 차려졌는데 밤이 되니까 춥잖아. 아들이 준 곰국이 있어서 떡국을 끓였지. 마을회관에서 끓여서 여기저기에 날랐어. 다들 물 호스 나르랴, 집 가까이에 온 불에 물 끼얹으랴 바빴어. 몸이 성치 않아서 여기저기 뛰어다닐 수 없으니까 내가 할 수 있는 걸 한 거야." (김동연씨)

"큰불을 본 건 처음이라 부엌에서 매일 보는 불도 불안하게 느껴졌어. 불탄 마을이 집에서도 보이니까 계속 산불 생각이 나기도 하고. 산이 회복되는 만큼 조금씩 괜찮아졌는데 봄철 산불 소식을 들으면 아직도 긴장돼." (이화수씨)

화재안전마을이라고 해서 소화기를 받았어요. 사용법과 관리법을 배웠죠. 산불 초기에 소화기를 사용했으니 배워두면 좋을 내용이지만 대형 산불로 번졌을 땐 소용이 없어요. 더군다나 우리 마을은 도로가 좁고 산으로 둘러싸여 있어서 산불이 났을 때 더 위험한 곳이에요. 소방차가 들어올 수 있게 도로를 확장하거나 소화장치를 더 설치해야 해요."

큰사진보기 ▲충북 옥천군 군북면 이평2리 마을회관 입구에 화재안전마을 현판이 걸려있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 옥천군 군북면 이평2리 마을길 모습. 차 한 대로 꽉 찰 만큼 도로 폭이 좁다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"나무가 많아 보이지만 군데군데 탄 나무가 아직 있어요. 나무를 새로 심는다고 죽은 나무를 밀어버려서 빈 곳도 있고요. 가만히 들어보면 '바락'하는 소리가 들려요. 나무 쓰러지는 소리예요. 요즘같이 비가 많이 오면 땅에 힘이 없으니까 나무 잔해와 돌이 길에 쉽게 떨어져요. 안 그래도 길이 좁은데 산사태라도 나면 정말 위험하죠."

"산사태 방지를 위해 인공조림을 많이 해요. 불에 탄 나무만 제거하고 필요한 부분만 나무를 심으면 되는데 전체 벌채를 해서 더 위험할 때가 있어요. 실제로 울진과 같은 산불 피해지를 가면 활엽수가 활발히 올라와요. 스스로 올라오는 나무를 베면서까지 예산을 들여 나무 심을 필요가 없는 거죠."

큰사진보기 ▲산불이 지나간 흔적(김종운 이장 제공) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간 옥이네 통권 98호 (2025년 8월호)

글·사진 김혜리