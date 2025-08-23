낚시꾼 쓰레기가 산불로 번진 그날 이후, 주민들이 점심에 모여 하는 일

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.
2023년 4월 2일 아침, 마을을 지나던 백덕재(64)씨는 낚시꾼으로 보이는 사람들이 모여 고기 구워 먹는 모습을 포착했다. 마을 가까이에 있는 금강에서 낚시는 불법이지만 많은 이가 찾는 곳이었기에 그러려니 지나쳤다.
오전 11시, 김종운(55) 이장은 마을에서 나는 타는 냄새에 '후덥지근한 날에 누가 불을 때나'라고 생각했다. 점점 심해지는 냄새가 이상해 주변을 둘러보니 산에서 불이 난 것을 발견했다. 급한 마음에 소화기를 꺼내 직접 진화에 나섰지만 역부족이었다.
같은 날 오후, 김동연(78)씨는 강원도에서 산불 소식을 접했다. 계모임 소풍으로 떠난 강원도에 도착하자마자 다시 마을로 돌아와야 했다.
다음 날인 4월 3일 오전 2시, 집에서 불이 꺼지길 기다리고 있던 이화수(84)씨는 대피해야 한다는 이장의 연락을 받았다. 남편을 깨워 부랴부랴 마을회관으로 이동했다. 물건 챙길 새 없이 몸만 간신히 옮긴 그는 화재 진압 소식을 듣고 나서야 떨리는 몸을 진정시킬 수 있었다.
2025년 현재, 연규옥(73)씨는 산불 흔적을 볼 때마다 물음표가 생긴다. 산불 위험은 여전하지만 이전과 달라진 것이 없기 때문이다. 요즘은 죽은 나무가 도로에 떨어져 큰일이 생기진 않을까 불안하다.
2년 전 낚시꾼이 버린 쓰레기에서 시작된 것으로 추정된 불은 축구장 119개에 해당하는 85ha를 태웠다. 강한 바람으로 고리산을 따라 불이 번지면서 충북 옥천 군북면 이평리·대정리·와정리·대촌리 주민들이 대피해야 했다. 완전 진압까지 31시간, 주택 소실과 인명 피해는 막았지만 그날의 흔적은 여전히 마을에 남아있다. 대형 산불이 무엇을 남겼는지 군북면 이평2리 주민들에게 들었다.
"불이 바람에 날아다니면서 앉는 곳마다 다 태웠어"
불에 탄 흔적의 산을 바로 앞에 둔 마을회관에 주민 10명이 모였다. 일주일에 한 번 함께 점심 먹는 날로 주민들이 직접 재배한 작물로 만든 비빔밥이 한 상 차려졌다. 식사 중 주민들의 대화 주제는 폭우. 7월 16일~17일 내린 폭우에 피해는 없는지 확인한다. 집 앞에 웅덩이가 생겨 보행이 어렵다는 이화수씨의 말에 백덕재씨가 살펴주기로 약속한다.
20여 가구가 살고 있는 마을, 서로를 살피고 돕는 일은 당연한 일이었지만, 산불을 겪은 후부터는 작은 것에 더욱 신경 쓴다. 주민들에게 지난 산불의 기억을 물으니 2년이 지났어도 어제 일처럼 생생한 증언이 돌아온다.
"불이 이리저리 넘어 다니는 바람에 사방이 불이었어. 불이 잡힌 줄 알았는데 새벽에 다시 불이 일어서 마을회관으로 대피했지. 불도 무서웠지만 그 당시 남편 몸이 안 좋아서 큰일 날까 봐 더 무서웠어." (이화수씨)
불이 넘어오는 모습을 집 안에서 실시간으로 목격해야 했던 주민들. 불길이 잡히지 않자 김종운 이장의 연락을 받곤 마을회관으로 대피했다.
"그때가 새벽 두 시였어요. 다급한 마음에 몸만 피했지. 평소 먹는 약이나 중요한 물건 챙길 시간도 없이 그렇게 왔어. 회관에 모여서 불 꺼지기만을 기다렸지." (김동연씨)
진화작업을 위해 끊임없이 마을로 들어오던 소방차와 인력들, 여기저기서 헬기를 찾는 목소리가 밤새 울려 퍼졌다. 불길이 더 퍼지지 않을까 노심초사하던 마음은 다음 날 오후 완전히 불이 진압되고 나서야 가라앉았다.
주민들을 대피시키고 마을 물탱크를 지키기 위해 고군분투한 김종운 이장은 불이 금방 잡히지 않았던 원인으로 바람을 꼽았다. 당시 최대 풍속은 11m/s로 건조주의보까지 겹쳐 불이 확산되기 쉬운 기후 조건이었다. 산불은 삽시간에 주민들의 집 앞으로 번졌다.
"그날 정말 바람이 많이 불었어요. 소화기를 뿌려도 바람에 다 날아가 소용이 없었죠. 여러 방향으로 불어오는 탓에 불이 어디로 갈지 예상할 수 없어서 더 힘들었어요. 눈 깜짝할 새에 집 앞까지 불이 왔더라고요. 소방차가 집마다 배치됐기에 간신히 집을 지킬 수 있었어요."
그는 마을의 좁은 길도 진화 작업을 지연시킨 이유라고 말한다. 산길 따라 구불구불하게 난 길은 차 한 대가 간신히 진입할 정도로 좁다. 평소 대형차량 진입을 금지하고 있는 것도 돌아나갈 공간이 없기 때문이다.
"관광버스가 마을에 들어오면 길이 좁아서 못 나가요. 산불 났을 때도 작은 소방차만 들어왔어요. 옥천군 공무원, 군부대, 봉사단 등 진화작업을 위해 오신 분들도 길이 좁아 들어오는 데 애를 먹었어요."
긴박한 순간 소화전 미작동은 김종운 이장을 당황하게 만들었다. 산불이 나기 1년 전 혹시 모를 위험에 대비해 설치한 소화전이지만 작동하지 않았다. 급하게 마을 아래로 달려가 강물을 끌어올 수밖에 없었다.
진화 작업을 더디게 만드는 상황이 쌓일수록 주민들의 짙은 탄식이 이어졌다. 그렇다고 앉아서 보고만 있을 수 없는 일, 주민들은 자신이 할 수 있는 일을 해 나갔다. 마을회관, 물탱크, 집 근처로 오는 불을 감시했고 밤새 진화 작업을 하는 이들을 위해 떡국을 끓였다.
"마을에 지휘소가 차려졌는데 밤이 되니까 춥잖아. 아들이 준 곰국이 있어서 떡국을 끓였지. 마을회관에서 끓여서 여기저기에 날랐어. 다들 물 호스 나르랴, 집 가까이에 온 불에 물 끼얹으랴 바빴어. 몸이 성치 않아서 여기저기 뛰어다닐 수 없으니까 내가 할 수 있는 걸 한 거야." (김동연씨)
31시간 만에 꺼진 불은 마을정자, CCTV, 농작물 등을 태워 약 3억 원의 재산피해를 냈다. 주택 소실과 인명 피해는 없었지만 주민들은 한동안 작은 불씨에도 마음을 졸였다.
"큰불을 본 건 처음이라 부엌에서 매일 보는 불도 불안하게 느껴졌어. 불탄 마을이 집에서도 보이니까 계속 산불 생각이 나기도 하고. 산이 회복되는 만큼 조금씩 괜찮아졌는데 봄철 산불 소식을 들으면 아직도 긴장돼." (이화수씨)
사라지지 않는 산불 위험
2016년 이평2리는 화재 없는 안전마을로 지정됐다. 화재 없는 안전마을은 마을 가까이에 소방서가 없거나 소방차량 진입이 어려운 마을에 소화기와 화재경보기를 보급하는 정책이다. 불을 초기에 잡아 화재 피해를 줄인다는 목적으로 옥천에선 2011년부터 시행하고 있다. 소화기 사용법 및 관리법, 화재경보기 점검 방법, 심폐소생술 체험, 명예 소방관 위촉 등의 내용을 담고 있지만 대형 산불은 피하지 못했다.
이평2리가 고향인 연규옥씨는 화재 안전 교육도 중요하지만 그보다 더 강력한 대비책이 마련돼야 한다고 말한다.
"화재안전마을이라고 해서 소화기를 받았어요. 사용법과 관리법을 배웠죠. 산불 초기에 소화기를 사용했으니 배워두면 좋을 내용이지만 대형 산불로 번졌을 땐 소용이 없어요. 더군다나 우리 마을은 도로가 좁고 산으로 둘러싸여 있어서 산불이 났을 때 더 위험한 곳이에요. 소방차가 들어올 수 있게 도로를 확장하거나 소화장치를 더 설치해야 해요."
소화전 설치 또한 개인 몫으로 남아 아쉬운 부분이다. 옥천에 설치된 소화전은 203개(비상소화전함 34개)인데 행정리가 226개(자연마을 375개)인 점을 고려하면 1개도 설치되지 않은 마을이 있는 셈이다. 인근에 소방서가 없고 길이 좁아 소방차가 들어올 수 없는 환경이라면 더욱 필요하지만 설치를 하려면 마을에서 직접 민원을 넣어야 한다. 뿐만 아니라 소방서에 신청할 경우 예산 문제로 1년에 4개까지만 설치할 수 있어 설치 심의를 통과해야만 한다.
관리·감독의 경우 등록된 소화전에 한해 소방서에서 한 달에 한 번 이상 파손과 작동을 점검한다. 하지만 누락 소화전일 경우 관리가 어렵다. 누락 소화전은 소방서가 아닌 곳에서 설치한 것으로, 관리 주체가 불명확해 관리가 소홀히 되곤 한다. 옥외 소화전일수록 누락될 확률이 높아, 만약 이를 주민이 발견한다면 소방서에 관리 유무를 확인하고 아닐 경우 관리 등록 민원을 넣는 것을 권장한다.
지난해 충북도는 비상소화장치 22개를 설치했다. 2026~2030년까지 앞으로 5년 동안 270개를 추가 설치할 계획이기도 하다. 충북도 소방 예산과 비상소화장치 설치·관리를 맡는 충북소방본부 소방대응총괄과 박국진 소방위는 "내년부터는 한 해 50개씩 설치할 수 있도록 계획 중이다. 국비 이외에도 도비 예산으로 1~2개, 재해구호협회에서 기탁한 재난구호기금으로 20개씩 추가로 설치해왔다. 여러 방법을 고민해 비상소화장치가 더 많이 설치될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
옥천군은 도로 확장에 대해선 조심스럽다. 마을 도로가 사유지인 데다 현장 점검 등의 절차와 예산 문제 때문이다. 다만 산불 대피 방안과 예찰에 더 신경 쓴다는 입장이다.
올해 기후위기로 인한 대형 산불에 대비하고자 안전사각지대에 놓인 주민들의 대피 방법을 담은 초대형산불매뉴얼을 만들기도 했다. 매뉴얼에 따르면 1차로 행정 안내 방송 후 2차로 이장단에 차량을 지원해 어린이와 노인 등 대피가 어려운 주민들을 이동시킨다. 더불어 봄, 가을 산불 조심 기간 동안 산불감시원 70명, 산불예방전문진화대 50명이 읍면 지역으로 주 7일 순찰(야간 예찰 포함)한다는 내용이 담겨있다.
산불이 마을에 남긴 것
고리산 산불 이후 옥천은 특별재난지역으로 선포됐다. 이평2리 주민들은 농지 피해 보상을 받았지만 산불 위험은 그대로다. 김종운 이장은 최근 산에서 나는 소리에 신경이 곤두서있다.
"나무가 많아 보이지만 군데군데 탄 나무가 아직 있어요. 나무를 새로 심는다고 죽은 나무를 밀어버려서 빈 곳도 있고요. 가만히 들어보면 '바락'하는 소리가 들려요. 나무 쓰러지는 소리예요. 요즘같이 비가 많이 오면 땅에 힘이 없으니까 나무 잔해와 돌이 길에 쉽게 떨어져요. 안 그래도 길이 좁은데 산사태라도 나면 정말 위험하죠."
실제로 지난 산불로 소실된 정자 근처에 나무 잔해가 떨어지기도 했다. 혼자서 치우기 어려울 정도로 컸던 잔해는 신고한 지 하루 만에 치워졌지만, 김종운 이장은 이런 일이 계속 일어날까 불안하다고 했다.
산불 피해지는 산불 이후 더욱 세심한 관리가 필요하다. 토양을 지탱하는 나무가 소실되어 집중호우나 강풍 등으로 산사태 위험이 더욱 커지기 때문이다. 소나무 같이 뿌리가 깊게 뻗지 못하고 땅 표면에 넓게 퍼지는 천근성 수종이 분포된 지역이라면 더욱 취약하다.
생태환경 조사 및 보호 활동에 앞장서고 있는 녹색연합 서재철 전문위원은 2차 피해 방지를 위해선 무분별한 인공조림을 피해야 한다고 말한다.
"산사태 방지를 위해 인공조림을 많이 해요. 불에 탄 나무만 제거하고 필요한 부분만 나무를 심으면 되는데 전체 벌채를 해서 더 위험할 때가 있어요. 실제로 울진과 같은 산불 피해지를 가면 활엽수가 활발히 올라와요. 스스로 올라오는 나무를 베면서까지 예산을 들여 나무 심을 필요가 없는 거죠."
옥천군은 특별재난지역 재난복구비 10억3천만 원 중 2억7천만 원으로 지난해 조림을 완료했다. 2023년 12월 벌채를 끝내고 5.43ha에 소나무와 옻나무를 심어 넝쿨제거와 풀베기로 관리 중이다. 활착률이 높은 곳은 나무가 잘 자랄 수 있도록 잡목을 제거하지만 아닌 경우 공터가 되는 것을 방지하기 위해 자연적으로 자라는 나무를 대체목으로 남기고 있다. 추가로 나무를 심어야 하는 경우 예정된 조림 사업3 진행 후 남은 예산으로 보식 작업을 한다. 하지만 올해 남는 예산은 거의 없을 것으로 예상돼 보식이 추가 진행되지는 않을 것으로 보인다.
전문가들은 자연림 복원과 산사태 대피 체계 구축이 동시에 진행돼야 한다고 강조한다. 사방댐, 옹벽 등 산사태 방지 시설을 만드는 데 시간이 오래 걸린다면 별도의 대피 체계 구축이 필수다. 산사태 위험이 큰 폭우, 장마 기간 동안 비상근무를 통해 산사태 취약 지역을 정밀히 모니터링하고 마을과의 비상연락망을 통해 대피 시설까지 빠르게 이동할 수 있게 해야 한다.
녹색연합 서재철 전문위원은 "산사태 대피의 핵심은 신속함"이라며 "비가 20mm 이상 내리면 산사태 위험이 매우 높아지는 만큼, 자동 기상 관측망으로 일일 강수량과 누적 강우량을 확인해 위험 기준치를 넘기면 바로 대피해야 한다"고 말했다.
이어 "이 위험 신호를 행정이 즉각 확인해 마을 이장단, 산사태지킴이 등 주민들에게 연락해 빠르게 대피소로 이동해야 한다. 이런 재난 상황에서는 일단 위험지역을 빨리 벗어나는 것만으로도 큰 피해를 막을 수 있다"며 "이를 위해 행정은 산사태 등 취약 지역을 더 자주, 더 많이 들여다봐야 한다"고 행정의 재난 대응 체계 구축을 강조했다.
한편 고리산 산불 원인은 담뱃불로 밝혀졌다. 담배꽁초를 페트병에 담아 비닐봉지에 넣은 것이 산불로 확산된 것이다. 용의자로 지목된 2명은 산림보호법위반 협의로 징역 8개월에 집행 유예 2년, 사회봉사 80시간을 받았다.
