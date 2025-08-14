곳곳 '위안부' 기림 물결 ... "일본정부 사과 위해 연대"

큰사진보기 ▲진주평화기림사업회의 일본군 위안부 피해자 기림일 행사 ⓒ 진주평화기림사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주평화기림사업회, 일본군 위안부 피해자 기림일 행사. ⓒ 진주평화기림사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남도교육청, 양산도서관의 별칭 '김복동평화도서관' 선포 현판 제막식. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시는 14일 오전 창원컨벤션센터에서 “2025년 일본군 ‘위안부’ 피해자 기림의 날 기념행사”를 개최했다. ⓒ 창원시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲변광용 거제시장, 거제문화에술회관 뜰에 있는 평회의소녀상 참배. ⓒ 거제시청 관련사진보기

일본군 위안부 피해자를 기리는 행사가 경남지역 곳곳에서 펼쳐졌다. 광복 80년을 맞아 창원, 진주, 통영, 양산의 시민사회단체에 이어 창원시와 거제시도 '기림의 날' 기념식을 열었다.경상남도교육청은 양산도서관을 별칭으로 '김복동평화도서관'이라 부르기로 하고, 이날 현판 제막식을 했다. 기림의날은 1991년 8월 14일 고(故) 김학순 할머니가 처음 피해 사실을 공개 증언한 날을 기념해 제정된 국가기념일로, 올해로 13번째다.일본군 '위안부' 강제 성노예 피해자 진주평화기림사업회는 이날 진주교육지원청 대강당과 뜰에 있는 평화기림상 앞에서 기림 행사를 열었다. 일본군 성노예 피해자에 대한 추모와 기억연대를 위해 기림행동과 헌화를 한 것이다.강문순 진주평화기림사업회 공동대표는 "윤석열 정부에서 일본군 '위안부' 문제 해결 운동은 정말 많은 어려움을 겪었고 일본정부와의 일방적 합의에서부터, 최근 역사부정세력의 교육 침투까지 우려스러운 일이 많았다"라며 "하지만 광복 80주년, 이제는 정의의 길로 나아가야 한다. 피해자들과 우리 역사를 바로세우기 위해서라도 새 정부가 적극적으로 나서줄 것을 부탁한다. 시민들께서도 함께해주시길 부탁드린다"라고 말했다.정미수 학생(경상국립대)은 '할머니께 드리는 편지'를 낭독하면서 "피해자의 아픔을 잊지 않고 포기하지 않는, 끝까지 연대하는 우리의 힘을 믿는다. 전쟁없는 그 날, 평화로운 그 날이 올 때까지 연대하고 투쟁하겠다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 기억하겠다"라고 이야기했다.서도성 전 진주평화기림사업회 대표는 "식민지 근대화론을 말하는 자들이 우리나라 꼭대기에 위치하고 있다. 해방 이후 일제의 잔재를 청산하지 못했던 것이 지금까지 왔다"라며 "저들이 역사를 왜곡하고 있지만, 우리는 이 문제가 해결될 때까지 기억하고 행동할 것이다. 역사정의를 위해 시민 여러분, 함께 노력해야 한다"라고 말했다.진주평화기림사업회는 성명을 통해 "일본정부는 범죄사실을 공식인정하고 사죄하며, 법적 배상과 재발방지 약속을 이행하라. 이재명 정부는 공약한 '과거사 문제 해결 노력'과 일본군 '위안부' 피해자에 대한 인권침해·명예훼손 행위 금지 및 처벌 근거를 마련하라. 또한 피해자들의 증언과 자료를 다음세대에 계승하는 국가 차원의 역사교육 정책을 수립하라"고 요구했다.일본군 '위안부' 할머니와 함께하는 마산창원진해시민모임(대표 이경희)은 이날 늦은 오후 창원마산 오동동문화광장에서 '기림일, 인권자주평화다짐비 건립 10주년 기념 시민대동문화제'를 열었다.김지성 전교조 경남지부장이 대회사, 박종훈 교육감이 기념사에 이어 이경희 대표가 '다짐비 10주년 의미와 과제'에 대해 말했다. 축원마당 공연에 이어 '단숨줄놀이' 등 대동한마당이 벌어졌다.마창진시민모임은 "2025년 8월은 을사늑약 120년, 광복 80년, 인권평화자주다짐비 10주년의 해로 시민 대동놀이 한마당의 장으로 만들 것"이라고 했다.이들은 "윤석열 정권은 굴욕과 눈치보기에 급급하여 일본군 '위안부' 역사 해결이 뒷걸음쳤다"라며 "반면 일본 정부는 어느 때보다 국제사회에서 역사왜곡과 소녀상철거 압박의 횡포를 부리고 있다"라고 했다.마창진시민모임은 "그동안 소녀상 테러, 역사부정과 피해자 모욕에 맞서서 이겨낸 시민의 힘으로 반인권, 반평화 세력을 몰아내고 역사와 인권 정의를 다시 튼튼하게 세워야 한다"라고 했다.경상남도교육청은 양산도서관을 별칭으로 '김복동평화도서관'이라 부르기로 하고, 이날 오전 현판 제막식을 열었다.교육청은 "이번 별칭 선포는 지난해 도서관 앞에 설치된 평화의 소녀상의 의미를 이어가며, 양산 출신 위안부 피해자 고(故) 김복동 할머니의 삶과 뜻을 기리기 위해 추진됐다"라고 밝혔다.김복동 할머니는 생전에 일본군 위안부 피해 사실을 국제사회에 증언하며 평화와 인권의 가치를 전 세계에 알린 인물이다. 양산도서관은 이러한 활동을 시민과 함께 기억하고, 지역사회 인권교육의 중심지로 자리매김하고자 이번 별칭을 채택했다.김복동평화공원 양산시민추진위원회는 2024년 도서관에 평화의소녀상을 설치하기도 했다. 현판 제막식은 광복 80주년과 '위안부 기림의 날'을 기념하는 문화제를 함께 열었다.박종훈 교육감은 기념사에서 "경상남도교육청은 과거의 아픔을 기억하는 데서 멈추지 않고, 공동체와 함께 더 나은 미래를 만들어 가겠다"라고 말했다.창원시는 이날 오전 창원컨벤션센터에서 "2025년 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 기념행사"를 개최했다.창원시는 "올해는 광복 80주년을 맞아 기념행사를 창원시가 처음으로 주관했다"라며 "이를 통해 피해자들의 역사와 희생을 공적으로 인정하고 기리는 데 한층 깊은 의미를 더했다"라고 밝혔다.행사에는 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 창원시의원, 일본군위안부할머니와함께하는마창진시민모임, 일본군위안부기념조형물 지킴이단, 여성단체협의회, 여성폭력방지위원회 및 여성복지시설 종사자, 학생 등 120여 명이 참석했다.마산무학여자고등학교 위안부 역사동아리 '리멤버' 학생은 "일본군 위안부 피해자 할머니께 드리는 편지"를 통해 "아픈 역사 속에서 고된 삶을 살아오신 할머니들에 대한 존경과 위로, 그리고 아픔을 잊지 않겠다"라고 했다.장금용 시장권한대행은 "오늘 기림의 날이 위안부 피해자와 가족분들에게 조금이나마 위로가 되길 바란다"며 "피해자분들의 명예와 인권 회복을 위한 노력을 지속해 정의로운 역사를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.거제시는 이날 오전 거제문화예술회관 별관 대회의실에서 기념식을 열었다. 앞서 변광용 시장은 뜰에 있는 평화의소녀상을 찾아 헌화하기도 했다.올해로 8회를 맞이한 이번 기념식은 기념사, 기념공연, 청소년 문예작품 공모전 시상, 헌화 순으로 진행되었다.변광용 시장은 기념사에서 "일본군 위안부 피해자의 아픈 역사가 과거에 머무르지 않고 미래를 이끄는 힘이 되어야 한다"며 "시에서도 일본군 위안부 피해자 할머니들의 명예와 존엄 회복을 위하여 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.진보당 경남도당은 이날 낸 논평을 통해 "바위처럼 더 단단하게 연대해 일본의 공식사죄·법적배상 반드시 실현하겠다"라고 밝혔다.이들은 "광복80년, 역사는 진실을 기억하고 있다. 역사 정의를 부정하며 피해자들의 명예를 훼손하는 극우들이 사회 곳곳에서 활개 치며 혐오 선동을 내뱉어도 우리는 반드시 일본의 공식 사죄와 법정 배상을 받아올 것"이라고 했다.이들은 "피해 생존자 6명, 다시금 기억하고 약속하겠다. 피해자의 용기를 이어 전쟁을 중단하고 평화를 실현하겠다. 일본에 나라를 팔아 권력을 유지한 친일 세력 반드시 청산하겠다"라고 했다.