"놀다""죽은" "ㅋㅋ"...5만 명이 유튜브에 남긴 끔찍한 댓글

10.29 이태원 참사 현장에서 살아남았던 한 생존자는 참혹한 기억의 상처 속에 괴로워하다가 결국 세상을 등졌다. 끝까지 그를 괴롭힌 것은 참사 희생자들과 유가족을 끊임없이 조롱하고 모욕하던 '악성댓글'이었다. <오마이뉴스>는 참사 이후 지난 3년간, 온라인에서 희생자와 유가족을 겨눈 악성댓글 6만건의 실태를 빅데이터 딥러닝 분석으로 추적했다. 참사 직후부터 특별법 제정까지 특정 시기마다 폭증하고 진화를 거듭해온 악성댓글의 잔혹한 기록을 남긴다.

큰사진보기 ▲지난 2022년 10월 31일 오후 서울 용산구 이태원 압사참사가 발생한 골목길 입구에 경찰통제선이 설치되어 일반 시민들의 접근이 통제되고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"2차 가해, 막말을 하는 사람은 도대체 어디서 온 사람일까, 이런 사람이 많을 것 같지는 않다는 생각인데..." 이미현 이태원참사 시민대책회의 상황실장



"(이태원참사와 관련해 조직적인) 댓글부대가 있다, 그런 얘기도 많이 들었잖아요." (진정호 이태원참사 유가족)

큰사진보기 ▲세월호참사 유가족과 스텔라데이지호 침몰사고 유가족들이 지난 2022년 10월 31일 오후 서울 용산구 이태원 압사 참사 현장을 찾아 이태원역 1번출구앞에 마련된 추모장소에서 헌화하며 희생자들을 추모했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 봉주영 관련사진보기

이태원 참사 악성댓글 분석, 어떻게 진행했나 <오마이뉴스>는 유튜브 API를 활용해, 이태원 참사 당일인 2022년 10월 29일부터 2025년 6월 10일까지 '이태원 참사'를 다룬 방송 및 언론사 유튜브 영상(중복 채널명 제외하고 총 68개) 929건에 달린 댓글 26만 7635개를 수집하고, 자체 개발한 딥러닝 모델을 활용해 악성댓글을 분류했다. 악성댓글에 대한 이태원참사시민대책회의 자문을 거쳐 모두 4646건의 댓글에 대해 악성 여부를 판단해 학습데이터를 만들었고, 한국어언어모델인 KcELECTRA에 학습시켰다. 최종 댓글 분류에 활용된 딥러닝 모델은 훈련손실값(Train loss) 0.28로 적정 성능을 확보한 모델로 진행했다.

<오마이뉴스>와 만난 이태원참사 유가족과 시민대책회의 관계자들은 '악성댓글' 게시자들이 많지 않을 것이라고 봤다. 댓글부대가 운영되거나, 소수의 몇몇이 집중적으로 '악성댓글'을 다는 것이라는 추정이었다. 그런데 데이터 분석 결과는 이들의 예상과는 차이가 있었다.지난 2022년부터 2025년까지 3년간 유튜브에서 이태원 참사에 대해 악성댓글을 단 사람들은 모두 5만 명. 악성댓글을 2회 이상 작성한 게시자들도 8000명 이상이었는데, 혼자서 40건의 악성댓글을 단 경우도 있었다. 워드카운팅을 통해 살펴본 악성댓글의 주요 주제는 "놀러 가서 죽은 사고 ㅋㅋ"였다.<오마이뉴스>는 지난 3년간(2022년 10월 29일-2025년 6월 10일) '이태원 참사'를 다룬 방송 및 언론사 유튜브 동영상 (중복 채널명 제외하고 총 68개) 929건에 달린 댓글 26만 7635개 중 악성댓글이 6만4388개라는 사실을 딥러닝 분석을 통해 밝혀냈다. 6만여 건의 악성댓글에 담긴 아이디 정보를 바탕으로 추가 분석한 결과, 악성댓글 작성자(유튜브 계정 기준) 수는 모두 4만 9461명으로 나타났다. 악성댓글을 2회 이상 게시한 사람들은 모두 8777명으로 조사됐다.이중 20건 이상 악성댓글을 쓴 계정은 모두 10개로, 대부분 2022년부터 2025년까지 지속적으로 활동하고 있었다.악성댓글 1위 계정은 '@빨갱이***'로, 2022년부터 2024년까지 총 40개의 악성댓글을 달았다. 이 계정은 참사 당시인 2022년 10월 30일 '제보·SNS 영상으로 본 '이태원 참사' 현장' 영상에 "술을 쳐먹고 **나 원** 때려 물을 잔뜩 흐리고 왜곡"이라고 희생자들을 비난했다.2022년 12월 '희생자들을 기억해 주세요…이태원 참사 성탄 미사' 영상에도 "뭐 좋은 일이라고 자꾸 기억해 달래"라고 했고, 2023년 10월 당시 대통령인 윤석열씨가 이태원 참사 1주기 불참한다는 소식을 전한 영상에도 "놀다 죽은 건데 대통령이 왜 참석하나"며 악성댓글을 남겼다. '이태원 참사 유가족과 경찰 충돌…국힘당사 앞에서 무슨 일이?' 영상에서는 "프로급 자해공갈단"이라고 했다.36건의 악성댓글을 단 '@설이-*****'의 경우 "놀러 갈 때 안 말리고 뭐했냐 **", "놀다 *진 것들", "사람 많은데 간 건 니** 책임" 등 욕설 댓글을 남긴 것도 모자라 '젓가락' 등 단어를 활용한 성폭력성 댓글도 썼다. 총 30건의 악성댓글을 남긴 '@한남동***'은 "소복은 왜 입었지, 할로윈 코스프레하다 죽은 사람 가족이라 그런가" 등 유가족과 희생자들의 상황을 조롱하는 글들을 주로 남겼다.악성댓글 6만 4388건에서 가장 많이 발견되는 주제는 "놀러 가서 죽은 사고 ㅋㅋ"였다. <오마이뉴스>가 악성댓글 6만 4388건에 대해 워드카운팅과 단어 의미 연결망 기법을 활용해 분석해본 결과, 악성댓글 뭉치에서 자주 등장했던 단어들은 '놀다가'(1625회), '놀러 가서'(1267회), '죽은'(1690회), '사고'(1799회), 'ㅋㅋ'(2002회)였다.댓글 문장에서 동시에 등장하는 단어쌍을 보면, '놀다가'와 '사고'가 205회, '놀다가'와 '죽은'이 152회, '놀러 가서'와 '죽은'은 104회, '놀러 가서'와 'ㅋㅋ'가 113회 등이었다. 해당 단어들을 하나의 문장으로 연결해보면 '놀다가(놀러 가서) 죽은 사고 ㅋㅋ'로 연결지을 수 있다. 이는 '이태원 참사 희생자들이 놀러 가서 사고를 당한 것이기 때문에, 추모하거나 안타까워할 필요가 없다'는 인식이 악성댓글 게시자 사이에 널리 퍼져있었던 결과로 해석할 수 있다.거대 언어모델(LLM)인 구글 GEMINI CLI를 통해 악성댓글 주제를 연도별로 분석해 본 결과, 2022년에는 참사 원인을 시민의식과 무질서 등에 돌리는 피해자 책임론(5862건 이상)이 크게 부각됐다. 이태원참사특별법 등이 논의되던 시기인 2023년과 2024년에는 유가족 보상 반대(2023년 1563건, 2024년 546건)를 주제로 한 악성댓글들이 극성을 부렸다. 앞선 기사에서 유가족협의회 결성과 기자회견, 특별법 제정 촉구 등 참사 유가족들이 주요 활동이 보도될 때마다, 악성댓글 비중이 높아진 것과 비슷한 맥락으로 볼 수 있는 지점이다.'세월호' 언급이 자주 등장하는 것도 이태원참사 악성댓글의 특이점 중 하나다. 유가족들의 활동과 관련해 "세월호처럼 민주당 민노총과 함께 정치로 이용해서 돈 뜯으려다가 실패", "세월호 맛을 봐서 그런가", "감성팔이 그만해라 세월호 때랑 똑같네", "고만 좀 울어먹어라(*'우려먹어라'의 오기로 추정) 하긴 세월호도 계속 울어먹으니" 등 이태원참사와 세월호참사 유가족을 싸잡아 비난하는 식이다.2025년도에 들어서는 외부세력이 개입해 의도적으로 참사가 일으켰다는 식의 '음모론'을 주장하는 악성댓글도 489건이나 등장했다. 이는 2025년 전체 악성댓글(2375건의 20.6%)를 차지하는 수치다. 연도별로 보면 음모론은 2022년에도 924개 음모론 댓글이 나왔지만, 전체 악성댓글에서 차지하는 비율은 2.08%에 불과했고, 2023년 (195개)과 2024년(117개)도 음모론 댓글 절대량은 높지 않았다.음모론으로 구분된 댓글을 보면, "민주노총이 북한 지령 받고 한 사고가 아닌 사건", "이태원 세월호 둘 다 기획범죄", "간첩들이 골목으로 유인해서 밀어밀어 한 간첩", "민주당의 테러" 등 북한 혹은 당시 야당이던 더불어민주당이 계획적으로 벌인 참사라는 주장이 대다수를 차지하고 있다.악성댓글이 가장 많았던 영상은 JTBC 채널의 '대형 참사에도 그들만의 핼러윈 즐긴 사람들｜D:이슈'로 이 영상에서만 악성댓글 2746건이 게시됐다. 해당 영상은 사고가 나는 현장에서도 태연하게 핼러윈을 즐기는 사람이 있다는 걸 지목한 영상이었는데, 희생자들까지 싸잡아 비난 대상으로 삼은 악성댓글들이 많았다. "성인들이 질서 안 지키다가 벌어진 사고", "저래 놓고 나라 탓 하는 것들은 대체 뭐임", "드럽게 안 들으니 이런 사고가 나지" 등 희생자들이 참사를 자초했다는 비난들이다.그 다음으로 악성댓글이 많았던 영상은 '[자막뉴스] "다 이쪽으로! 제발.. 제발!" 처절하게 외친 이태원 경찰'(2428건),'제보·SNS 영상으로 본 '이태원 참사' 현장' (2146건), '손짓 몇 번에 움직이는 사람들?...이태원 참사현장서 포착된 장면'(2136건) 등이었다. 해당 영상에 달린 악성댓글 역시 대부분 희생자들이 참사를 자초했다거나, 질서를 제대로 지키지 않았다는 식의 비난이 많았다.