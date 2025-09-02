이태원 참사 악플, 사고 직후 4일간 가장 활개... 전체 악플 40% 집중

10.29 이태원 참사 현장에서 살아남았던 한 생존자는 참혹한 기억의 상처 속에 괴로워하다가 결국 세상을 등졌다. 끝까지 그를 괴롭힌 건 참사 희생자들과 유가족을 끊임없이 조롱하고 모욕하던 '악성댓글'이었다. <오마이뉴스>는 참사 이후 지난 3년간, 온라인에서 희생자와 유가족을 겨눈 악성댓글 6만건의 실태를 빅데이터 딥러닝 분석으로 추적했다. 참사 직후부터 특별법 제정까지 특정 시기마다 폭증하고 진화를 거듭해온 악성댓글의 잔혹한 기록을 남긴다.

이태원 참사 악성댓글 분석 어떻게 진행했나 <오마이뉴스>는 유튜브 API를 활용해, 이태원 참사 당일인 2022년 10월 29일부터 2025년 6월 10일까지 '이태원 참사'를 다룬 방송 및 언론사 유튜브 영상(중복 채널명 제외하고 총 68개) 929건에 달린 댓글 26만7635개를 수집하고, 자체 개발한 딥러닝 모델을 활용해 악성댓글을 분류했다. 악성댓글에 대한 이태원참사시민대책회의 자문을 거쳐 모두 4646건의 댓글에 대해 악성 여부를 판단해 학습데이터를 만들었고, 한국어언어모델인 KcELECTRA에 학습시켰다. 최종 댓글 분류에 활용된 딥러닝 모델은 훈련손실값(Train loss) 0.28로 적정 성능을 확보한 모델로 진행했다.

이태원 참사 희생자와 유가족을 모욕하는 유튜브 악성 댓글이 2022년부터 2025년까지 3년간 무려 6만 4000여 건 게시된 것으로 나타났다. 시기별로 보면 전체 악성댓글의 40%가 이태원 참사 직후 4일 동안 집중됐다.이는 <오마이뉴스>가 유튜브 댓글 26만여 개를 분석한 결과로, 악성댓글 실체가 수치로 확인된 것은 이번이 처음이다. 악성댓글들은 서울광장 분향소 설치, 특별법 거부권 행사 등 참사 관련 이슈가 터져 나올 때마다 극성을 부렸다.이태원참사 악성 댓글의 현황을 파악하기 위해 <오마이뉴스>는 지난 3년간(2022년 10월 29일-2025년 6월 10일) '이태원 참사'를 다룬 방송 및 언론사(중복 채널명 제외하고 총 68개)유튜브 동영상 929건에 달린 댓글 26만 7635개를 수집했다. 이태원참사시민대책회의의 검수를 거친 악성댓글 자료를 토대로, 악성댓글을 분류하는 딥러닝 모델(LoRA)를 자체 구축했다(자세한 설명은 기사 하단 참조). 분석 대상 댓글은 2022년 17만 3133건, 2023년 4만 419건, 2024년 3만 3039건, 2025년 2만 1044건이다. 2022년 이후 댓글 총량은 줄어들었는데, 언론사들의 자발적 댓글창 삭제, 관심도 감소 등에 따른 영향으로 분석된다.총 26만7635건의 댓글 가운데 악성댓글은 6만 4388건, 전체 댓글의 24.0%로 나타났다.연도(Year)별 악성댓글 비율을 보면 2022년 악성댓글 비중은 25.6%(17만 3133건 중 4만 4377건), 2023년에는 29.8%(4만 419건 중 1만 2026건), 2024년 17.0%(3만 3039건 중 5610건), 2025년 11.3%(2만 1044건 중 2375건)으로 나타났다. 참사와 관련한 이슈가 연이어 터져 나오던 2022년과 2023년 악성댓글이 극성을 부렸다면, 참사 관련 이슈가 상대적으로 줄어든 2024년부터는 악성댓글 비중이 점차 낮아지고 있다.가장 주목해야 할 점은 참사 당일인 2022년 10월 29일-11월 1일까지 4일간 2만 6000여 건의 악성댓글이 집중됐다는 점이다. 하루 평균 악성댓글이 5000건을 넘었던 셈인데, 분석 대상 기간 전체를 놓고 봐도, 악성댓글 절대량이 가장 많았던 시기이다.일(Day)별 악성댓글 추이를 분석한 결과, 악성댓글이 활개쳤던 시기는 2022년 10월 29일부터 2022년 11월 1일까지다. 4일간 작성된 악성댓글 수는 무려 2만 6945건으로 집계됐다. 참사 당일인 10월 29일 유튜브 댓글 1만402건 가운데 악성댓글은 4977건, 47.8%로 나타났다. 참사 다음날인 10월 30일에 작성된 유튜브 댓글 중 악성댓글은 48.8%(2만2958건 중 1만1616건)였다. 10월 31일은 4년 전체 기간을 통틀어 악성댓글량이 가장 많았던 날이다. 이어 10월 31일에도 5346건(34%, 전체 1만5700건), 11월 1일에도 5006건(20.4%, 전체 2만4448건)이었다.(2022년 10월) 29일과 30일 악성댓글 내용을 살펴보면, "통제에 따르지 않는다", "말을 안 듣는다", "시민의식이 실종됐다", "경찰에 협조하지 않는다", "본인들 탓", "무질서", "거길 왜 갔나" 등 '참사 희생자'들의 시민의식을 탓하는 내용들이 많았다. 이태원 참사와 관련해 희생자를 비난하는 전형적 유형으로 알려진 "놀러 가서 죽었다"는 댓글도 다수 확인됐다."희생자들이 마약을 한 것"이라거나 "유품으로 **이 나왔다"는 등의 허위 정보로 참사 희생자를 모욕하고, "납짝**" 등 압사 사고를 특정 사물에 비유해 조롱하는 악성댓글들도 많았다. "한국 명절도 안 챙기면서 서양 명절을 챙기려다", "국가가 핼러윈을 즐기라고 하지 않았다", "인스타에 올리려다 그렇게 됐다"는 등 핼러윈과 희생자를 싸잡아 비난하는 댓글도 있었다. 희생자들을 성적으로 모욕하는 댓글들의 경우, 기사로 담기조차 부적절한 표현들이 대부분이었다.결국 희생자 유가족들은 가족을 잃은 슬픔을 수습할 겨를도 없이 악성댓글 2차가해까지 감내해야 했던 셈이다.참사 이후에도 이태원참사특별법 제정, 참사 1주기 등 주요 사건이 발생할 때면, 악성댓글이 많아지는 패턴을 보였다. 참사 직후 악성댓글의 불씨가 '희생자'들에게 집중됐다면, 참사 이후 '희생자'를 비롯해, '유가족'에게까지 옮겨붙는 모양새를 보였다. 별다른 사건이 없을 경우, 일별 악성댓글 비중은 10-20% 수준에 머물렀지만, 유가족이 대책을 요구하거나 분향소를 설치하는 등의 사건이 발생하면, 악성댓글도 그에 따라 비중이 높아지는 경향을 보였다.이태원참사 유가족 협의회가 처음 설립됐던 2022년 12월 10일 악성댓글 비중은 47.7%(526개 중 251개)로 참사 발생 직후와 비슷한 수준으로 나타났다. 당시까지 희생자에 대한 비난이 주를 이뤘다면, 유가족협의회 설립을 기점으로 악성댓글의 대상은 '유가족'으로 넘어간다. "자식 잘못을 왜 대통령에게 따지나", "사건을 정치화시키지 마라", "돈 요구하는 일 그만하라", "징글징글하다, 유가족이 도를 넘는다" 등 참사 진실 규명을 촉구하는 유가족에 대해 원색적 비난이 쏟아졌다.이태원 유가족이 서울광장에 분향소를 설치한 2023년 2월 4일부터 2월 7일 3일간 악성댓글 비중은 48.1%(1032개 중 497개), 유가족들이 이태원참사특별법 제정을 촉구하면서 농성을 시작한 시기(2023년 6월 7-8일)에도 악성 댓글 비중은 42.6%(605개 중 258개)로 나타났다. 악성댓글은 참사 1주기에도 극성을 부리며 유가족들을 괴롭혔다. 참사 1주기인 2023년 10월 28일부터 사흘간 악성댓글은 920개로 나타났는데, 전체 댓글(2957개)의 31.1%에 달하는 비중이었다.2024년(악성댓글 비중 17.3%)과 2025년(11%) 악성댓글은 10%대로 낮아졌지만, 이태원 참사 거부권 행사 등의 사건이 발생하면 또다시 활개를 치는 패턴을 반복했다.전직 대통령인 윤석열씨가 이태원참사특별법에 거부권을 행사했던 시기(2024년 1월 30-31일)가 대표적인데, 이때 악성댓글 비중은 33.4%(30-31일치 합산, 1535건 중 513건)로 연평균보다 2배 가까이 높게 나타났다. 유가족과 희생자 비난을 비롯해 "뻘갱이 집단의 놀이터가 되지 않기를 기원한다", "뒷배 철저히 조사해라" , "선동질에 노예되고 있다", "정치놀이하려 한다", "세월호에서 재미를 본 반역세력이 꿈틀" 등 정치적 갈등을 부추기는 악성댓글들도 많았다.악성댓글의 주요 주제와 시기별 변화는 다음 기사에서 이어진다.