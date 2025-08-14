"추석 전 언론개혁" 민주당, 징벌적 손해배상제 등 띄운다

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 언론개혁특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 최민희 언론개혁특위 위원장과 귓속말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 언론개혁특별위원회가 14일 공식 출범하고 개혁 6대 의제를 설정했다. ▲방송3법 통과 후 사후작업 ▲언론중재법 개정 ▲뉴스 포털사이트 개혁 ▲언론재단 개혁 ▲유튜브 허위조작 정보 대책 마련 ▲윤석열 정권 방송장악 사후처리가 바로 그것.민주당이 설정한 개혁 의제 중 하나인 언론중재법 개정에는 징벌적 손해배상제도 도입도 다뤄지는데 21대 국회에서 뜨거운 감자가 됐던 만큼 민주당은 '과거 국회에서 제시됐던 법안을 기준으로출발하지 않고 구체적인 방안을 만들겠다'는 방침이다.민주당 언론개혁특위는 다음 주부터 방통위·방심위 정상화 토론회(8월 19일), 언론중재법 개정안 토론회(9월 1일 오전 10시), 유튜브의 허위조작 정보 규제 방법 토론회(9월 1일 오후 3시) 등을 열고 전문가들과 머리를 맞대는 일부터 시작한다. 정청래 더불어민주당 당대표는 "언론개혁 역시 폭풍처럼 몰아쳐서 전광석화처럼 추석 전에 완수하겠다"라고 공언했다.14일 오후 2시 국회 본청에서 열린 언론개혁특위 출범식 및 1차 회의에서 정청래 대표는 "언론개혁으로 방송을 국민들께 돌려드리겠다. 언론 피해로부터 국민의 권리를 보호하겠다"고 말했다. 그는 민주당이 추진하는 언론개혁에는 "방송을 장악하지 않고 공영방송 사장을 낙하산으로 뽑지 않겠다는 이재명 정부의 기득권 포기 선언"이라는 의미가 있다고 설명했다.이날 출범식에선 방송3법에 대한 이야기보다 징벌적 손해배상제도로 대표되는 '언론중재법 개정'에 대한 이야기가 주로 나왔다. 방송3법은 공영방송 사장 선출·임명 구조 등에 관한 내용을 담고 있는데, KBS 사장과 연관있는 방송법 개정안은 이미 8월 5일 국회 본회의를 통과했다. 방송문화진흥회법(MBC 사장과 연관)과 한국교육방송공사법(EBS 사장과 연관) 개정안은 8월 21일로 예정된 8월 임시국회 본회의에서 다뤄질 예정이다.정청래 대표는 징벌적 손해배상제도 도입의 필요성을 언급하며 "자유에는 책임이 뒤따르지 않으면 안 된다. 언론의 자유 역시 성역일 수 없다"라면서 "민주당은 언론의 자유는 확실하게 보장하고, 그 책임 또한 무겁게 묻겠다"고 강조했다. 정 대표는 하도급법 등 23개 현행 법률이 3~5배의 징벌적 손해배상제를 두고 있다는 점을 언급하며 "(징벌적 손해배상이 적용되는) 23개의 법과 분야·업종보다 언론에 대한 피해가 심하지 않다고 할 수 있는가"라고 되물었다. 언론의 가짜뉴스 보도 등으로 인한 피해 역시 심각하다는 점을 짚은 것.언론에 대한 징벌적 손해배상제도 도입이 21대 국회에서 뜨거운 감자가 됐던 점을 의식한 듯 정 대표는 "징벌적 손해배상은 모든 언론을 공격하자는 게 아니다"라면서 "악의성을 갖고 반복적으로 가짜뉴스를 생산하는 경우에만 그 대상이 되고, 그 판결 또한 판사의 판결로 하자는 것"이라고 설명했다. 그러면서 "민주당이 추진하려고 하는 언론 징벌적 손해배상제도는 아주 협소하다. (적용 대상은) 건전한 언론의 0.0001%도 되지 않을 것이라고 생각한다"면서 "(언론에도 이 제도가) 사전에 팩트체크를 하게끔 하는 예방적 순기능도 할 것"이라고 기대했다.민주당은 이재명 정부 초기이자 새 당대표가 취임한 현재를 개혁의 적기로 보고 있다. 정 대표는 "언론개혁 역시 폭풍처럼 몰아쳐서 전광석화처럼 추석 전에 완수할 것"을 목표로 삼고 있다. 언론계의 반응을 의식한 듯 정 대표는 "언론개혁은 악의적인 뉴스로부터 국민의 피해를 줄이고, 국민의 권리를 보장하는 것이 초점이다. 언론을 혼내주자는 뜻이 절대 아니다"라면서 "개혁이 이뤄졌을 때 언론과 언론인의 자부심도 더 높아지지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.1차 회의 후 취재진과 만난 노종면 민주당 언론개혁특위 간사는 민주당의 언론개혁 의제 중 눈여겨 볼 만한 지점을 짚었다. 노종면 의원은 뉴스 포털사이트 개혁과 관련해선 "댓글창을 통한 허위 조작 정보 확산 유포를 어떻게 제어할 것인가에 (개혁 동력을) 집중하기로 (언론개혁특위가) 의견을 모았다"고 설명했다. 다만 민주당 언론개혁특위가 네이버나 다음 등 포털을 만날 계획은 아직 잡히지 않았다.이어 노 의원은 '언론에 대한 징벌적 손해배상제도 도입'과 관련해선 "21대 국회 때 상당한 논란을 거쳤던 법안"이라면서 "이전에 시도됐던 사례들은 참고는 하겠지만 (이미) 제시됐던 법안을 기준으로 출발하지 않는다. 오로지 이 제도의 목적과 필요성, 명분을 대전제로 삼고 구체적인 방안을 만들어갈 것"이라고 덧붙였다.이날 회의에는 정청래 대표를 비롯해 언론개혁특위 최민희 위원장, 김현 부위원장, 노종면 간사, 한민수 위원, 채현익 위원, 이주희 위원이 참석했다. 또한 언론노조, 참여연대, 민주언론시민연합 등에서 추천된 자문위원 4명이 참석했다.