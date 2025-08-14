정동영 "잠깐의 풍랑은 묵묵히 흐르는 해류 이길 수 없어"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 지난 4일 서울 종로구 조계사에서 대한불교조계종 총무원장 진우스님을 예방, 합장하고 있다. 2025.8.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

정동영 통일부 장관은 14일 "잠깐의 풍랑은 묵묵히 흐르는 해류를 이길 수 없다"면서 남북관계 개선 의지를 재차 확인했다.정 장관은 이날 서울 봉은사 법왕루에서 봉행된 '8.15 광복 80주년 기념 남북의 평화와 화합을 위한 기원법회'에서 김남중 통일부 차관이 대독한 축사를 통해 "요동하는 국제 정세나 남북 간의 긴장과 갈등도 이 땅의 진정한 화합과 평화를 향한 올곧은 열망을 결코 꺾을 수 없다"며 이같이 밝혔다.이날 정 장관은 "화해와 협력의 끈을 놓지 않았던 불교계의 노력으로 한반도 평화의 이정표가 새겨져왔다"고 평가하면서 남북관계 개선을 위해 노력해 온 불교계에 감사를 표했다.정 장관은 "남북관계가 갈등과 대결로 부침을 겪는 시간 속에서도 남북 불교계가 한목소리로 전해온 화합의 메시지는 국민의 마음에 평화와 통일의 의미를 되새기게 했다"면서 "'통일 불사(佛事)'로서 금강산 신계사를 남북이 함께 복원하였고, 부처님 오신 날을 기념하는 합동 법회와 공동 발원문으로 평화의메시지를 꾸준히 발신해 왔다"고 설명했다.정 장관은 그러면서 "부처님의 가르침으로 묶인 남북 불교계의 연대, 민족의 화해를 언제나 같은 자리에서 지탱해 온 불심(佛心) 역시 새로운 남북관계를 만들어가는 주춧돌이 될 것"이라고 언급했다.또 정 장관은 "민간 부문이 다시 만나 대화하고, 작은 일부터 소통하는 것이 신뢰를 회복하고 화해와 협력의 길로 나아가는 첫 번째 과제"라며 "남북 불교계가 다시 만나며 화합과 평화에 대한 부처님의 가르침을 공동체 안에 회복시키는 날이 오기를 기대한다"라고 강조했다.