'존재할 수 없는, 그러나 꼭 있어야 하는'... 이 특별한 안식처를 꾸려온 사람

세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2025년에는 6월 30일부터 7월 4일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열렸습니다.



공익활동가 한 사람 한 사람을 조명하는 <활동가 인터뷰 프로젝트>는 다양한 지역과 분야에서 자기만의 방식으로 변화를 위해 노력하는 활동가들의 일과 삶 이야기를 기록하는 공모 프로젝트입니다. 활동가 인터뷰 프로젝트는 <아름다운재단>과 <지리산이음>이 함께 기획/운영하고 있습니다.

큰사진보기 ▲사회연대쉼터 인드라망의 중묵처사 ⓒ 이수경 관련사진보기

- 서울에 사셨나요? 고향이.

- 왜 재수를 하셨어요?

- 성균관대학교 가셔 놓고..

- 그러면 목표로 하신 과가 불교?

- 학생 때부터 불교에 관심이 있으셨던 거예요?

- 어떤 게 재미있으셨어요?

- 되게 드라마틱하네요. 땅만 쳐다보며 걸었던 시간들 속에서 불교가 나에게 위로를 줄 수 있겠다는 생각이 들었던. 그래도 불교라는 종교를 알고 있어도 거기서 말하는 게 무엇인지를 알아야 내가 조금 더 공부하면 위로를 받을 수 있겠다는 생각까지 갈 텐데요.

- 감옥에 다녀오셨다는 이야기도 들은 것 같은데요.

- 당시의 분위기는 그곳에 갈 수도 있다는 걸 감지하셨을 것 같은데요. 어떤 마음이 그런 희생을 감당하게끔 하셨을까.

- 대학교를 졸업할 즈음에는 민불련에서 실무를 보는 활동가로 일했는데. 민불련은 어떤 내용을 가진 단체였어요?

- 타깃으로 삼기가 쉬웠다.

- 공부 좀 해보려니까.

- 활동에 회의감을 느끼는 것도 혼란의 과정이잖아요. 다시 공부해야겠다고 다짐하는 것도 그 와중 일텐데 모든 계획들이 탁 엎어지면서 갇힌 상황.

- 좁은 공간의 자유로움이네. 여기네요. 귀정사.

- 출소 후에 긴 시간을 보내지 않고 바로 출가를 하신 건 어떤 결심이 있었어요?

- 그럼 감옥 안에서도 불교 공부를 계속 하셨겠네요.

- 수덕사 위에 정혜사.

- 30년이 지났네요.

- 저에게도 그런 스승이 계시는데... 복처럼 여긴다는 게 공감돼요.

- 나중에 알게 됐을 때도 그 첫인상이 도법스님에 대한 좋은 느낌이었겠네요. 큰 스님을 떠올릴 때 어떤 분위기가 그려지는 반면에. 재밌는 에피소드네요. 그리고는 실상사에 계시다가.

- 처사님이요?

- 죽을 자리를 찾아서.

- 진짜 거짓말 같아요. 자가회복을 하신 거잖아요. 그렇게 육지로 올라와서 실상사로 다시 돌아가신 거군요.

- 2004년에 교육원에 가셨다가 2006년에 귀정사로. 도법스님이 귀정사는 사부대중이 만들어가는 그런 절로 운영해보라고 하셨던.

- 말하자면 귀정사의 주지로 오신 건가요?

- 환경이 지금과는 비교가 어려울 것 같은데요.

- 쉼터가 만들어진 건 제가 아는 경과가 맞을까요? 송경동 시인이 수지행 선생님한테 쉴 공간을 물었고, 귀정사에 쉼터를 만들자고 했던.

- 그럼 굉장히 속도감 있게 추진된 상황이었네요. 2012년 겨울에 송경동 시인이 오고 2013년에 정식개원을 했으니까요.

- 사람이 모인다고 해도 유지를 하는 건 많은 협력들이 있어야 하잖아요. 이 공간을 귀정사가 지켜주고 처사님의 곧음도 있으시고 쉼터 이용객이나 사람간의 문화도 그렇고. 많은 조건이 있을텐데 어떤 동력이 쉼터를 유지시킨다고 생각하시는지요.

- 그렇게 지켜온 쉼터네요.

- 저는 귀정사에서 처사님의 역할을 생각하다가 그런 물음표도 생겼어요. 처사님 삶의 중심은 귀정사이고, 여기서 주로 사람들의 고민을 들어주는 위치일 텐데, 그럼 자신의 생각이나 고민을 풀고 해결하는 방식이 평범한 사람들과는 다를 수 있겠다 싶어서요.

- 괜찮습니다.

- 현재에 집중해라. 그런 거군요.

큰사진보기 ▲귀정사 사회연대쉼터 인드라망과 중묵처사 ⓒ 이수경 관련사진보기

- 마지막 질문을 드릴게요. 처사님이 앞으로 귀정사와 사회연대쉼터에서 하고 싶은 일이 있다고 들었는데요.

- 제가 처음 수목장 이야기를 들었을 때 제가 이런 질문을 드렸었죠. "여기에 묻히고 싶은 사람들이 많을까요?". 그때 처사님 대답을 듣고는 100% 이해가 됐었어요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지에도 실립니다.