이 대통령 "2차 내수 활성화 더 필요"... '민생쿠폰' 다음 대책은?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.8.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 14일 주재한 수석보좌관회의에서 "급변하는 통상 질서에서 안정적인 성장 기반을 마련하려면 소비 회복 내수 시장 육성 전략이 필수적"이라며 민생회복 소비쿠폰 이후 이어나갈 내수 활성화 대책 마련 등을 주문했다.이 대통령은 이 자리에서 "2차 내수 활성화가 더 필요하지 않을까 싶다"면서 "이를 위한 마중물인 민생회복 소비쿠폰 효과가 조금씩 나타나고 있다"고 짚었다. 구체적으론 "7월 소비자 심리 지수가 4년 만에 최고치를 기록했다고 한다. 소비쿠폰 지급 이후에 소상공인 중 55.8%가 매출이 늘어났다고 한다"라며 "이러한 소비 회복 움직임이 멈추지 않도록 해야 한다"고 강조했다.이어 "특히 범정부 차원의 '지방살리기 상생소비 활성화 대책'에 보다 많은 국민께서 동참하실 수 있도록 해주시기 바란다"며 "오는 10월 긴 추석 연휴, 연말 (경주에서 열릴) APEC 정상회의를 활용한 내수 활성화 방안을 선제적으로 강구해 달라"고 주문했다.구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 7일 열린 첫 경제관계장관회의에서 "어렵게 되살린 소비가 확실히 살아나도록 '소비 이어달리기'를 지속하겠다"고 한 것과 같은 맥락이다.이 대통령이 언급한 '지방살리기 상생소비 활성화 대책'도 이 회의에서 주되게 논의됐다. 이와 관련 정부는 연말까지 매달 숙박세일페스타·코리아세일페스타 등 대규모 국내관광 및 소비행사를 열어 지방 소비 회복을 유도하기로 한 바 있다.한편 이 대통령은 최근 부도 위기를 넘긴 여천NCC에 대해서도 언급하면서 관련 대책 마련도 요구했다.이에 대해 이 대통령은 "우리 핵심 산업 중 하나인 석유화학이 상당히 큰 위기에 있는 것은 우리 모두가 알고 있다"며 "글로벌 수요 부진과 중국발 공급 과잉이라는 구조적 요인이 작용하면서 주요 기업이 심각한 경영난을 겪고 있다"고 지적했다.그러면서 "신산업 성장 동력 창출과 동시에 우리가 강점을 가진 이런 전통산업도 포기하면 안 된다. 전통산업의 경쟁력 회복에도 우리가 신경을 써야겠다"라며 "관계 부처로 하여금 석유화학 사업 재편, 설비 조정, 기술 개발 등을 아우르는 종합 대책을 신속하게 마련하도록 해 주시기 바란다. 관련 기업들도 책임감을 가지고 동참해 주시기를 부탁한다"고 말했다.