"4대강 자연성 회복, 구체적 시기-방법 제시해야"

AD

큰사진보기 ▲8월 14일 낙동강 칠서지점. ⓒ 임희자 관련사진보기

이재명정부의 국정기획위원회가 '4대강 자연성 회복'을 국정과제로 발표하기는 했지만 구체적인 시기와 방법이 나와 있지 않아 환경시민단체는 '조속한 추진을 요구했다. 이런 속에 낙동강 칠서지점에 조류경보 '관심' 단계가 다시 발령되었다.보철거를위한금강낙동강영산강시민행동은 14일 낸 자료를 통해 "이재명 정부 '4대강 자연성 회복' 국정과제 채택"라며 "윤석열 물정책 퇴행 정상화, 녹조 대발생 대책 위해 구체적 이행 시기 확정하고 조속히 추진하라"라고 촉구했다.'4대강 자연성 회복' 채택 관련해 이들은 "4대강 재자연화 공약 이행 구상으로서의 국정과제 채택은 의미가 있다"라며 "그러나, 구체적인 시기와 방법 등이 논의 되지 않은 것은 매우 심각한 우려를 갖게 한다"라고 했다.이들은 "4대강 자연성 회복은 2017년 문재인 정부에서 시작했다. 대규모 녹조의 창궐과 대규모 어류 폐사 사건 등 이명박 정부의 4대강 살리기 사업에 대한 문제는 끊임없이 제기되어 왔다"라며 "2017년 박근혜 탄핵이후, 문재인 정부는 4대강 자연성 회복을 기조로 출발했다. 2017년 11월 세종보 부분 개방을 시작으로 보 개방 모니터링을 진행했고, 3년 6개월 논의를 거쳐 보 처리방안을 확정했다"라고 했다.또 이들은 "2017년부터 진행된 4대강 자연성 회복 기조를 뒤집은 것은 윤석열 정부다. 단 45일, 민주적 절차를 생략하고 과학적 검증도 거치지 않은 채 보 처리방안을 취소하고 국가물관리기본계획을 변경했다"라며 "이후 국가 물정책의 자연성 회복 기조는 사라지고, 대규모 하천 준설, 댐 건설 등의 토건 사업 일변도로 퇴행했다"라고 밝혔다.보 처리 방안 관련해, 이들은 "금강‧영산강 보 처리방안은 2021년 1월 확정돼, 이행을 위한 세부계획 수립 용역까지 마쳤다. 또다시 무의미한 공론화로 시간을 허비할 수는 없다"라고 했다.낙동강 관련해 이들은 "2012년 4대강사업 이후 매년 대규모 녹조 창궐로 인해 건강을 위협받고 있는 낙동강 유역 주민들을 위해 조속히 취수구 개선사업을 완료하고 낙동강 8개보의 수문을 개방해야 한다"라며 "낙동강보처리방안은 수문개방의 수질 및 생태개선효과와 경제성분석까지 완료되어 사실상 정부안이 마련된 상황이라 추진에 어려울 것이 없다"라고 했다.시민행동은 "이재명 정부는 '4대강 자연성 회복' 국정 과제의 실효성 있는 실행을 위해 적폐의 장막을 걷어내야 한다. 4대강의 자연성 회복에 더이상의 숙고는 필요없다. 우리는 올해 연내 금강 영산강 보 처리방안의 원상회복, 내년 초 착공을 강력하게 요구한다"라고 했다.이들은 "올해 추경 예산에 낙동강 취수구 개선사업 예산을 확보하고, 내년 초 착공 및 이미 심각한 녹조발생으로 조류 경보가 발생하고 있는 구간에 대한 조속한 보 개방을 요구한다"라고 했다.낙동강유역환경청은 이날 오후 3시를 기해 낙동강 칠서지점에 조류경보 '관심' 단계를 발령했다고 밝혔다.칠서 지점은 지난 7월 29일 조류경보가 해제되었으나, 조류 측정 결과 유해남조류 세포수 기준을 2회 연속 초과함에 따라 경보 해제 후 16일 만에 다시 '관심' 단계가 발령됐다.이곳은 유해남조류 측정 결과, 7월 28일 3198세포/㎖, 8월 11일 3410세포/㎖였다. 2회 연속으로 남조류세포수가 1000세포/㎖ 이상이면 '관심', 1만세포/㎖ 이상이면 '경계', 100만세포/㎖ 이상이면 '대발생'이다.낙동강환경청은 "유해남조류는 7월 중순 낙동강 유역의 집중강우 이후 개체수가 감소하였으나, 최근 조류 증식 수온(25℃ 이상)이 유지됨에 따라 개체수가 증가한 것으로 보인다"라고 밝혔다.낙동강환경청은 조류경보 '관심' 단계 발령을 관계기관에 전파하였고, 안전한 먹는물이 공급될 수 있도록 조류 유입 저감설비 적극 가동, 수돗물 측정 및 분석 강화 등 취·정수장 관리에 만전을 기해 줄 것을 요청했다.