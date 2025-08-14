변광용 거제시장, 트럼프 대통령에게 '한화오션 방문 제안' 편지

변광용 경남 거제시장이 트럼프 미국 대통령에게 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 때 한화오션 거제조선소 방문을 제안했다. 거제시는 이런 내용이 담긴 서한을 14일에 보냈다고 밝혔다.
변 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한-미 조선산업협력이 단순한 조선산업의 문제를 넘은 한-미 통상 및 동맹관계 전체를 관통하는 핵심 고리로 기능하고 있는 분위기"라며 "10월 경주 APEC에 참석 예정인 트럼프 대통령이 세계 빅2, 빅3 조선소가 있는 거제 조선소 현장을 방문해 줄 것을 정중히 요청하는 거제시장 명의의 서한문을 준비중"이라고 전했다.
변 시장은 지난 7월 15일 <오마이뉴스>와 가진 인터뷰에서도 "10월 경주에 트럼프 미국 대통령이 온다면, 거제 한화오션을 꼭 방문할 수 있도록, 할 수 있는 역할을 해보고 싶다"라며 "그렇게 되면 미국과의 조선산업 협력과 군함 정비(MRO) 사업에 있어 좋은 기회가 될 수 있다"라고 밝힌 적이 있다(관련기사: "10월 경주 APEC 참석 트럼프, 거제 한화오션 방문하도록 역할")
.
거제시 관계자는 "한화오션과 함께 트럼프 대통령에게 전달할 서한문을 준비해 왔으며, 외교부 등 관계기관과의 협의를 거쳐 최대한 빠른 시일 내에 전달할 계획"이라고 말했다.
서한문에서 변 시장은 "1998년 트럼프 대통령 방문 이후 한화오션(당시 대우중공업 옥포조선소)은 비약적인 성장과 혁신을 거듭하며, 친환경 선박 건조와 첨단 해양 기술 분야에서 세계를 선도하는 기업으로 도약했다"고 밝혔다.
또 그는 "미 해군 함정 월리 쉬라함, 유콘함에 이어 찰스 드류함 정비까지 안정적으로 수행하고 있는 한화오션을 방문해 한미 방산 협력의 새로운 시대를 함께 열어가길 바란다"고 강조했다.
변 시장은 이날 한화오션 거제조선소를 방문한 김정관 산업통상자원부 장관과의 간담회에서 APEC 참석을 위해 방한 예정인 트럼프 대통령이 한화오션을 방문할 수 있도록 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 대선 승리 직후 미 조선업 부활을 위해 한국의 협력이 필요하다고 언급했다. 트럼프 대통령이 1998년 옛 대우중공업(현 한화오션)을 방문했던 사실이 알려지기도 했다.
한편 한화오션은 2024년 8월 월리 쉬라함, 11월 유콘함에 이어 올해 7월 찰스 드류함 정비까지 미 해군 함정 정비사업을 연이어 수주했다.