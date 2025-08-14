변광용 거제시장, 트럼프 대통령에게 '한화오션 방문 제안' 편지

큰사진보기 ▲변광용 거제시장이 14일 사회관계망서비스에 올린 글. ⓒ 거제시청 관련사진보기

변광용 경남 거제시장이 트럼프 미국 대통령에게 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 때 한화오션 거제조선소 방문을 제안했다. 거제시는 이런 내용이 담긴 서한을 14일에 보냈다고 밝혔다.변 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한-미 조선산업협력이 단순한 조선산업의 문제를 넘은 한-미 통상 및 동맹관계 전체를 관통하는 핵심 고리로 기능하고 있는 분위기"라며 "10월 경주 APEC에 참석 예정인 트럼프 대통령이 세계 빅2, 빅3 조선소가 있는 거제 조선소 현장을 방문해 줄 것을 정중히 요청하는 거제시장 명의의 서한문을 준비중"이라고 전했다.변 시장은 지난 7월 15일 <오마이뉴스>와 가진 인터뷰에서도 "10월 경주에 트럼프 미국 대통령이 온다면, 거제 한화오션을 꼭 방문할 수 있도록, 할 수 있는 역할을 해보고 싶다"라며 "그렇게 되면 미국과의 조선산업 협력과 군함 정비(MRO) 사업에 있어 좋은 기회가 될 수 있다"라고 밝힌 적이 있다거제시 관계자는 "한화오션과 함께 트럼프 대통령에게 전달할 서한문을 준비해 왔으며, 외교부 등 관계기관과의 협의를 거쳐 최대한 빠른 시일 내에 전달할 계획"이라고 말했다.서한문에서 변 시장은 "1998년 트럼프 대통령 방문 이후 한화오션(당시 대우중공업 옥포조선소)은 비약적인 성장과 혁신을 거듭하며, 친환경 선박 건조와 첨단 해양 기술 분야에서 세계를 선도하는 기업으로 도약했다"고 밝혔다.또 그는 "미 해군 함정 월리 쉬라함, 유콘함에 이어 찰스 드류함 정비까지 안정적으로 수행하고 있는 한화오션을 방문해 한미 방산 협력의 새로운 시대를 함께 열어가길 바란다"고 강조했다.변 시장은 이날 한화오션 거제조선소를 방문한 김정관 산업통상자원부 장관과의 간담회에서 APEC 참석을 위해 방한 예정인 트럼프 대통령이 한화오션을 방문할 수 있도록 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 대선 승리 직후 미 조선업 부활을 위해 한국의 협력이 필요하다고 언급했다. 트럼프 대통령이 1998년 옛 대우중공업(현 한화오션)을 방문했던 사실이 알려지기도 했다.한편 한화오션은 2024년 8월 월리 쉬라함, 11월 유콘함에 이어 올해 7월 찰스 드류함 정비까지 미 해군 함정 정비사업을 연이어 수주했다.