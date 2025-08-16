"해충인지 익충인지 알 수 없으나"... 서울시 '러브버그' 대응 살펴보니

글쓴이는 서울환경연합 활동가입니다. 본 기사를 통해 러브버그 방제 조례안에 대응하며 겪은 과정과 생각을 나누고자 합니다.

큰사진보기 ▲서울시 공문, 파리과 벌레(러브버그) 방제약품 지원 알림, 2025.07.06 ⓒ 서울특별시 관련사진보기

큰사진보기 ▲용산구 도심출현 러브버그 긴급 방역 계획, 2022.07.05 ⓒ 용산구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲'러브버그’ 대량 발생 대비 대응방안 마련 전문가 자문회의 결과 보고 2023.06.21 ⓒ 서울특별시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년과 2023년 서울시의 러브버그 민원 답변 비교 ⓒ 조해민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024.06 서울디지털재단 이슈브리프 [SNS 데이터로 본 러브버그, 서울시 자치구별 출몰 현황] ⓒ 서울디지털재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲'곤충과 도시 생태계: 공존을 위한 새로운 패러다임' 대발생 곤충 공동 대응 전략 학술토론회 유튜브 표지 ⓒ 서울시 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강에 설치된 동양하루살이 광원포집기. 유충에서 깨어난 아성충이 강한 빛에 이끌리고, 서로 부딪히다 떨어져 죽는다. ⓒ 조해민 관련사진보기

큰사진보기 ▲백련산에 설치된 광원포집기. 전구 아래 깔때기가 있고 그 아래 검은 망이 있다. 광원포집기는 산 곳곳에 설치됐다. ⓒ 조해민 관련사진보기

큰사진보기 ▲동양하루살이와 주민 사이의 갈등을 예방하는 연구도 진행 중이다. 김동건 교수는 청색광(푸른빛)에 이끌리는 동양하루살이 접근을 예방하기 위해 뚝도시장에 청색광을 제거한 노란색 전구를 설치했다. 곤충을 죽이지 않고 시민 불편도 줄일 수 있는 연구도 가능하다. ⓒ 조해민 관련사진보기

"파리과의 흔하지 않은 곤충."2022년 7월 5일, 서울시의 첫 번째 러브버그 문서에서 러브버그를 칭한 말입니다. 이 문서는 서울시 감염병관리과가 환경부에 발신한 것으로, 많은 주민들이 민원을 넣는 러브버그를 방제해도 되는지 묻는 내용이었습니다. "토종인지 외래종인지 알 수 없는", "해충인지 익충인지 특성을 명확히 알 수는 없으나"등 표현으로 당시 러브버그가 얼마나 우리에게 낯선 존재였는지 미루어 짐작할 수 있습니다.그로부터 3년이 흘렀습니다. 처음에 살충제로만 대응하던 서울시는 해를 거듭하며 전문가 자문을 거치고 러브버그의 생태적 역할을 홍보하는 등 조심스러운 태도를 보이는 듯했습니다. 그러나 올해 2025년, 돌연 러브버그를 "생활불쾌곤충"이라고 이름 붙입니다. 과연 근거있고 논리적인 결정이었을까요? 서울시 러브버그 대응 3년사를 살펴보며 앞으로 서울시가 나아갈 방향을 고민해 보려 합니다.앞서 언급한 서울시 감염병관리과의 질의에 대한 ﻿환경부의 답변은 "해충으로 볼 수 있는 근거는 현재 없다"라는 것이었습니다. 그러나 서울시는 긴급 방제를 시행하기로 결정합니다. 2022년 7월 6일, 서울시는 자치구에 살충제를 지원했습니다.서울시가 자치구에 지원한 약품인 '오송에토유제'는 오송이라는 제조사에서 만든 에토펜프록스(Etofenprox)를 함유한 살충제로, 보통 모기나 파리, 바퀴벌레를 죽일 때 사용합니다. 에토펜프록스는 인간이나 포유류에는 독성이 낮지만 벌이나 어류, 수생무척추동물에 매우 독성이 강한 약품입니다.그후 서대문구 보건소는 '러브버그 특별방역 실시계획'을 세우고 구청 새마을자율방역단과 위탁업체는 수풀 지역 주택가, 아파트 단지, 골목, 하수구, 담벼락 등에 연무·분무 방식으로 소독을 시행합니다. 용산구 역시 긴급방역계획을 수립하고 살충제 살포를 시작합니다. 그러나 이 방역, 근거는 불분명했습니다용산구가 방역 계획을 추진하는 근거는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 제51조였습니다. 이 법률 조항은 감염병을 예방하기 위해 쥐, 위생 해충 등을 소독해야 한다는 내용입니다. 그러나 용산구는 같은 문서에서 러브버그를 "낙엽 토양을 먹고 환경정화"하는 익충이라고 하다가, 바로 아래에서는 "러브버그 해충"이라고 했습니다. 생태적으로는 익충이지만 무조건 방역을 해야 하니 억지로라도 해충이라고 명명한 것이죠.당시 용산구에서 사용한 농약은 '프로텍 유제(네오니코틴계 화합물)'입니다. 역시 대표적으로 꿀벌에 독성이 있는 농약입니다. ﻿서울시는 러브버그 발생 초기에 살충제를 이용한 방제로 대응했습니다. 많은 곤충에게 그래왔던 것처럼 생태적 고려 없이 해충을 제거하려는 방식이었죠. 그러나 이듬해에는 조금 달라진 모습을 보입니다.﻿2023년 여름, 러브버그는 은평구와 서대문구 외에도 관악구와 동대문구 등 서울 전역으로 확산되었습니다. 기후변화 영향으로 러브버그가 나타난 시기도 전년 대비 2주 가량 앞당겨졌습니다.서울시는 6월 21일에 국립생물자원관 박선재 박사, 서울대학교 신승관 교수에게 자문을 구하는 회의를 열었습니다. 두 전문가는 모두 러브버그 "살충제 방제는 불가능하다"고 경고했습니다. 신 교수는 러브버그 유충이 낙엽 10cm 아래에 살고 있어서 서식지에 살충제를 뿌리는 방법으로 유충을 죽일 수 없으며, 오히려 다른 곤충이 사라져 생태계 교란을 일으킬 수 있다고 말했습나다. 또한 박 박사 역시 막연한 혐오감으로 살충제를 뿌리면 천적이 사라져 향후 다른 종이 발생할 가능성이 있다는 의견을 전했습니다.﻿자문회의 후 서울시의 태도는 조금 달라졌습니다.'러브버그 방역해주세요!'라는 민원에 2022년에는 '자치구에서 필요하다면 방제작업을 할 수 있다'라고 답변했습니다. 그러나 자문 회의 후 같은 내용의 민원에 대해 러브버그의 생태적 역할을 적극 홍보하고 살충제의 생태계 교란 우려를 함께 안내합니다. 그리고 홈페이지에도 '러브버그(사랑벌레) 슬기롭게 대처하기' 카드뉴스를 홍보합니다. 이 카드뉴스에서 러브버그의 공식 명칭인 '붉은등우단털파리'를 알리고, 질병을 옮기지 않는 "익충"임을 강조했습니다.﻿﻿그 영향일까요? 2022년에는 '불편', '피해'와 같은 부정적인 키워드가 SNS에서 주를 이뤘다면 2023년에는 '도움되다'라는 키워드가 가장 많이 언급됩니다. 서울디지털재단이 러브버그 연관 키워드를 분석한 결과 2022년에 비해 2023년에는 부정적인 감성 비율이 61%에서 55%로 6%P 감소하였으며, 긍정적인 감성은 29%에서 37%로 8%P 증가했습니다.﻿그러나 2023년 5600건이었던 러브버그 민원은 이듬해인 2024년 9296건으로 두 배 가량 증가합니다. 그리고 민원 분포도 서울 전역으로 퍼집니다. 사그라들지 않는 민원, 결국 2025년 2월 서울시 감염병관리과는 '유행성 생활불쾌곤충 통합관리계획'을 발표하기에 이릅니다. 그리고 이 계획에서 러브버그는 '생활불쾌곤충'으로 공식적으로 명명됩니다. 통합관리계획에 따르면 '생활불쾌곤충'이란 대량발생하여 불쾌감과 스트레스를 유발하거나 대량발생하지 않더라도 시민 일상생활에 불편을 주는 곤충입니다.﻿서울시가 통합관리계획을 수립할 때 참고한 주요 국외 사례는 미국환경보호청의 '통합해충관리(IPM, Integrated Pest Management)'입니다. 그러나 서울시는 이 사례에서 단지 이름만을 따온 것 같습니다. 취지와 방향성, 체계성에 있어서 서울시 통합관리계획과 미국의 통합해충관리(이하 IPM)은 정반대이기 때문입니다.IPM의 원칙은 '심지어 해충이라고 하더라도 살충제는 필요한 경우에만 사용해야 한다'라는 것입니다. 공존의 영역을 더욱 넓히는 방향입니다. 반대로 서울시의 생활불쾌곤충 통합관리정책은 해를 끼치지도 않는 곤충을 해충으로 만듭니다. 서울시 통합관리정책의 결과, 죽여도 되는 곤충의 수는 더욱 많아지게 됩니다.IPM과 서울시의 통합관리계획은 체계성에도 차이가 큽니다.IPM은 해충에 대해 4단계를 따라 대응합니다. 먼저 대응을 시작할 시점, 그 '기준을 설정'합니다. 해충이 몇 마리 나타났다고 해서 즉시 대응하기보다는 어느 정도 이상 나타나야 대응할지 임곗값을 정하는 것이죠. 만약 해충이 임곗값을 넘어 발생하면 다음 단계, '모니터링'으로 넘어갑니다. 모니터링 단계를 거치는 것만으로도 실제로 필요하지 않거나 잘못된 종류의 살충제가 사용될 가능성이 낮아집니다.모니터링을 마치면 방제에 돌입할까요? 아닙니다. '예방조치'가 우선입니다. 건물에 들어오지 않도록 밀폐하고 곤충이 번식하기 좋은 쓰레기나 과도하게 자란 식물을 제거합니다. 농작물은 해를 끼치는 곤충에 강한 품종을 선택하는 등 재배 방법을 달리합니다. 예방조치 이후 모니터링을 한번 더 실시합니다. 만약 예방이 효과적이지 않았다면 그때가 되어서야 '방제를 결정'합니다. 그리고 이때도 포획 등 물리적 방제를 우선합니다.살충제는 최후의 수단입니다. 물리적 방제를 시행하고 모니터링한 결과 효과적이지 않았다면 그제서야 살충제를 살포합니다. 이 경우에도 해당 곤충에 표적하는 방식을 우선하고 비특정 살충제를 광범위하게 사용하는 방식은 지양합니다. IPM은 조심스럽고 체계적입니다. 물리적 방제를 하기 전, 그리고 살충제를 쓰기 전에 수많은 단계를 거쳐야 합니다.그러나 서울시의 유행성 생활불쾌곤충 통합관리계획에는 이러한 안전망이 없습니다. 오히려 방제 방법을 우선적으로 연구하고 있죠.2025년 4월, 서울시와 국립생물관은 '곤충과 도시 생태계 : 공존을 위한 새로운 패러다임'이라는 제목으로 학술토론회를 개최했습니다. 이 토론회에서는 지금 서울대학교와 삼육대학교가 용역을 맡아 수행 중인 대발생 곤충 방제 연구를 소개했습니다.하나는 삼육대학교에서 수행하고 있는 성수동 동양하루살이 연구입니다. 김동건 교수는 성수동 부근 한강에 강한 빛을 내는 조명을 띄워, 물에서 나온 동양하루살이가 그 빛에 이끌려 도심으로 나오지 않도록 하는 연구를 소개했습니다. 그리고 신승관 교수는 러브버그가 처음 발생한 은평구 산림에 조명이 달린 깔때기 모양 포집기를 설치해 러브버그를 잡는 연구를 소개했습니다.IPM과 비교하면 어떤가요? 먼저 조치를 시작할 임곗값에 관한 시민적 합의가 없습니다. 그리고 방제 연구가 예방 방법에 대한 고민보다 우선합니다. 곤충을 잡는 기발한 아이디어들은 시민들에게 서울시가 무언가 하고 있다는 느낌을 줄 순 있습니다. 그러나 언제 어느 시점부터 곤충을 잡기 시작해야할까요? 무조건 곤충을 잡기 전에 할 수 있는 방법은 없을까요? 이러한 질문에 대해 먼저 대답해야하는 것은 아닐까요?﻿서울시 정책은 분명 진일보했습니다. 살충제를 사용하지 않겠다는 원칙, 전문가와 협업은 긍정적 변화입니다. 그러나 '생활불쾌곤충'으로 명명해 곤충에 대한 시민들의 감정을 '불쾌함'에 고정해버리거나, 신중한 접근 없이 물리적 방제에 돌입하는 성급한 대처는 도시 생물다양성을 더욱 풍성하게 만들어야 할 세계적 흐름에 뒤떨어집니다.앞으로 러브버그 뿐만 아니라 다양한 곤충이 도시에서 대량으로 발생할 가능성이 높습니다. ﻿향후 정책은 단기적인 미봉책이 아니어야 합니다. 원인 분석을 선행하고 체계적인 방법에 기반해 예방을 우선하는 정책으로 나아가야 할 것입니다.