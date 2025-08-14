설리해녀들 "생존권 보장하라"... 쏠비치남해 앞에서 시위 펼쳐

큰사진보기 ▲미조면 설리마을과 인근 마을 해녀 20여 명이 지난 9일 쏠비치남해 정문 앞에서 시위를 벌였다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

해녀들이 쏠비치남해 공사와 개장 후 어패류가 급감했다고 주장하며 피해에 따른 생존권 보장을 요구했다.미조면 설리마을과 인근 마을 해녀 20여 명은 지난 9일 쏠비치남해 정문 앞에서 시위를 벌였다. 2019년 시작된 리조트 공사 과정에서 발파와 해저 관로 설치 등으로 해초가 사라지고 어패류가 급감해 생계 기반이 무너졌다며, 해녀들은 "바다 생태계 파괴로 생존권을 잃었다"고 주장했다.이들은 지난 4월 16일부터 설리해수욕장 인근과 남해군청 등에서 집회를 이어왔고, 지난달 4일 리조트 개장식 당일에도 시위를 계획했지만 남해군의 중재 요청으로 잠정 연기했다. 그러나 소노 측과의 협상에서 합의에 이르지 못하자, 지난 7일 국민권익위원회에 청원서를 제출하고 이날 다시 시위에 나섰다. 또한 해녀들은 7일 열린 '설리권역 해양환경보전 상생협의체 발족식'에도 참석하지 않았다.시위 현장에는 '대명그룹과 남해군은 설리마을 해녀 생존권 보장 대책을 즉각 수립하라', '해녀 생존권 보장 없는 남해군과 소노인터내셔널을 규탄한다'는 문구가 적힌 플래카드가 리조트 진입로 양쪽에 걸렸고, 해녀와 주민들은 도로변에 천막을 치고 구호를 외쳤다.해녀들은 "설리 앞바다는 평생을 바친 일터였지만 이제는 물질조차 불가능한 상태"라며 "공사 초기부터 피해를 호소했지만 행정기관은 형식적인 절차만 밟았고, 리조트 측도 해녀 공동체를 협의에서 배제한 채 일방적으로 사업을 진행했다"고 비판했다.권익위에 제출한 청원서에서 해녀들은 "대규모 공사로 인한 해양 생태계 파괴는 곧 해녀 생존권 박탈"이라며 "정부가 직접 나서 피해 실태를 조사하고, 어장 복원과 생계 보상 방안을 마련해야 한다"고 요구했다.남해군 관계자는 "해녀들의 요구사항을 대명소노그룹 측에 전달하고, 마을어촌계 등과 협의를 이어가고 있으나 합의점을 찾지 못하고 있다"며 "개장 이후 바다 생태계 모니터링 결과를 투명하게 공개하도록 했다"고 밝혔다.그러나 해녀들은 "개장 한 달이 지났지만 행정과 회사 모두 구체적인 대책을 내놓지 않았다"며 "대책이 마련될 때까지 시위를 이어가겠다"고 밝혔다.