"깨끗해야 할 바다가 쓰레기로 가득"... 남강댐 방류 피해 어민들 분노

남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회가 지난 8일 한국수자원공사 남강댐지사 앞에서 집단 시위를 벌였다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

남강댐 방류로 인한 반복된 피해와 무책임한 대응에 남해군 어민들의 울분이 폭발했다.남강댐 방류 피해는 하루아침에 생긴 문제가 아니다. 1970년부터 55년째 사천만을 비롯해 남해군 강진만 어민들은 반복되는 방류 피해와 함께 살아왔다. 해마다 밀려드는 해양쓰레기와 갑작스러운 담수 유입은 바다 생태계를 파괴했고, 염분 농도 변화로 양식장은 초토화됐다. 후손들에게 물려줄 바다마저 죽어가는 상황에서 정부와 수자원공사의 대책은 번번이 미흡했고, 실질적인 피해 보상조차 이뤄지지 않았다.지난 7월 17일부터 21일까지 남강댐이 가화천 방면으로 방류한 물은 강진만의 어족 자원을 전량 폐사시켰고, 특히 3천톤이 넘는 쓰레기로 인해 강진만은 원래 모습과 기능을 상실했다. 경남수산안전기술원에 따르면 남강댐 방류 기간 전후로 강진만 염분 농도는 5psu까지 낮아져 사실상 민물로 변했다. 바다 염분 농도는 평균 15psu를 유지해야 한다.강진만 해역에서 생활하는 남해군·하동군 어민들의 모임인 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회 회원 200여 명은 8월 8일 오전 8시 8분 결의를 다지고, 남해유배문학관 광장에서 한국수자원공사 남강댐지사로 출발했다. 이 시각은 2020년 8월 8일 남강댐 대규모 방류 피해를 잊지 않고 재발 방지를 다짐하는 의미를 담았다.남강댐지사 정문은 좁은 부지에 앞이 차량 이동이 많은 2차선 도로로 연결돼 시위하기에는 위험한 곳이었다. 정문은 열리지 않았고 화장실도 이용할 수 없어 불만이 더 커졌다. 70톤의 쓰레기를 실은 대형 덤프트럭 3대도 후방으로 물러나야 했지만, 어민들의 목소리는 물러서지 않았다. 류경완 경상남도의회 의원과 남해군의회 의원 10명이 참석해 힘을 보탰다.정재협 남해군 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원장은 1999년 신남강댐 건설 당시 담수능력이 2.5배, 방류량이 3.7배 늘었지만 환경영향평가조차 하지 않았다며 즉각적인 제도 개선을 촉구했다. 그는 "보상이 목적이 아니라, 앞으로의 처리 방안과 대응 방식이 필요하다"며 "방류 전 쓰레기를 걸러낼 시설과 방류 시기·양 조정이 없다면 피해는 매년 반복될 수밖에 없다"고 강조했다.류경완 도의원은 "이번 사태는 남강댐 운영 전반의 구조적 문제"라며 사전 예측 시스템 의무화와 복구 예산 제도화를 촉구했다.정영란 남해군의회 의장은 "남강댐에서 쓰레기가 내려오지 않도록 사전 차단하고 방류량도 조절해야 한다"며 "어민들이 스스로 쓰레기를 치우는 현실은 눈물겹다. 중앙정부와 수자원공사는 책임 회피를 중단하고 실질적 대책과 예산을 투입해야 한다"고 말했다.강대철 군의원은 "깨끗해야 할 바다가 쓰레기로 가득찼다"며 쓰레기 전량 수거와 전면 보상을 촉구했다.권대진 남해군어촌계장연합회장은 2020년 8월 8일 방류 피해를 인정한 만큼, 국회 수해특위가 제시한 어민 피해 금액을 즉각 보상하라고 요구했다.박정용 남해군수산업경영인연합회장은 경남도 조사에서 남해의 쓰레기 처리 비율이 전체의 68% 이상임에도 지원이 축소됐다며 현실적인 보장을 촉구했다.이춘갑 남해군자율관리어업연합회장은 지난 방류로 인한 어패류 전멸과 쓰레기 피해는 재난 수준이라며 특별법 제정을 주장했다.김기연 남해군여성어업인분회장은 강진만 전역 쓰레기를 침하되기 전에 즉시 수거하라고 강조했다.정태진 남해군청년어업인연합회장은 강진만권역 7천여명의 어민들이 대책 수립까지 방류 저지를 위해 모든 수단을 동원하겠다고 밝혔다.집회 말미 이명주 한국수자원공사 남강댐지사장이 시위 현장에 등장했다. 그는 "어려운 시기에 이곳까지 오시게 해서 송구하다"고 사과한 뒤 "어민들의 뜻을 이해한다"며 "대책위원회 대표들과 상의해 협의하겠다"고 답했다.정재협 위원장은 "남강댐지사장이 직접 응답하러 현장에 나온 것은 오늘이 처음"이라며 어민단체 대표들과 남강댐지사장은 곧바로 간담회를 가졌다.